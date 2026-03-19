Gidiş maçında aldığı 2-1'lik galibiyetin verdiği güvenle Fiorentina, Conference League çeyrek finallerine yükselme şansını yakalamak için Polonya'da Rakow'a konuk oluyor. Viola, Floransa'nın hiç de kolay geçmeyen bir sezonda tadını çıkarmaya çalıştığı bu hayali sürdürerek, üst üste dördüncü kez tur atlama şansını elinde tutuyor. Maç, saat 18.45'te Miejski Stadion Piłkarski Raków'da başlayacak.
Getty Images
Çeviri:
Rakow-Fiorentina CANLI 0-0: Kean deniyor, Brunes için fırsat
GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR
29' - Rakow için bir fırsat: Ivi Lopez'in alçak ortasında Brunes'in vuruşu, Viola savunması tarafından uzaklaştırıldı.
8' - Rakow, Repka'nın ceza sahası dışından çektiği ve kaleyi az farkla ıskalayan şutla cevap verdi.
4' - Kean ceza sahasına girip şutunu çekti, ancak Svarnas topu kurtardı. Top İtalyan forvetin ayağına geri döndü, ancak o da topu ağlara gönderemedi.
MAÇ SONUÇLARI
RAKOW-FIORENTINA 0-0
GOLCÜLER:
RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor (19' Mosor), Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Makuch; Brunes, Lopez. Teknik Direktör: Tomczyk
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini. Teknik direktör: Vanoli
HAKEM: Munuera
SARI KART:
KIRMIZI KART:
