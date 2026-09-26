Caught offside'a göre Van de Ven, hem Liverpool hem de Manchester United için başlıca ilgi konularından biri haline geldi; iki kulüp de şu anda scout sürecinde "yakın takip" olarak tanımlanan aşamada bulunuyor.

25 yaşındaki oyuncu, 2023'te Wolfsburg'dan gelişinden bu yana Tottenham savunmasının temel taşlarından biri haline geldi ve tercih ettiği sol tarafta sahip olduğu geri kazanım hızı ile teknik yeterliliğin eşsiz birleşimiyle scoutların dikkatini çekti.

Modern üst düzey bir takım için geniş alanları kapatabilen sol ayaklı bir stoper bulmak öncelik taşıyor; bu da Hollandalıyı, önümüzdeki sezonlarda savunma yapılarını geliştirmek isteyen kulüpler için öne çıkan bir aday haline getiriyor.



