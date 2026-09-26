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Rakipler alarma geçti! Liverpool ve Manchester United, Tottenham savunmacısı Micky van de Ven'i yakından takip ediyor
Premier Lig devleri, Spurs'ün süratli oyuncusunu takip ediyor
Caught offside'a göre Van de Ven, hem Liverpool hem de Manchester United için başlıca ilgi konularından biri haline geldi; iki kulüp de şu anda scout sürecinde "yakın takip" olarak tanımlanan aşamada bulunuyor.
25 yaşındaki oyuncu, 2023'te Wolfsburg'dan gelişinden bu yana Tottenham savunmasının temel taşlarından biri haline geldi ve tercih ettiği sol tarafta sahip olduğu geri kazanım hızı ile teknik yeterliliğin eşsiz birleşimiyle scoutların dikkatini çekti.
Modern üst düzey bir takım için geniş alanları kapatabilen sol ayaklı bir stoper bulmak öncelik taşıyor; bu da Hollandalıyı, önümüzdeki sezonlarda savunma yapılarını geliştirmek isteyen kulüpler için öne çıkan bir aday haline getiriyor.
- AFP
Liverpool ve Manchester United devrede
Liverpool cephesinde bu ilginin arkasında, savunmanın merkezinde net bir halef planlaması ihtiyacı yatıyor. Virgil van Dijk artık 35 yaşında ve maç dakikaları daha dikkatli şekilde yönetilirken, Anfield'daki scouting ekibi Van de Ven'i milli takımdan takım arkadaşının potansiyel varisi olarak görüyor. Kulübün, oyuncuyu önemli bir süredir beğendiği ve onu yüksek tempolu sistemlerinde görev yapabilmesi için gerekli fiziksel özelliklere sahip az sayıdaki isimden biri olarak belirlediği bildirildi.
Bu arada Manchester United da kendi stoper seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürürken durumu yakından takip ediyor. Yaşı, Premier League tecrübesi ve savunmanın sol tarafında oynayabilme yeteneği, uzun vadeli savunma iskeletini hâlâ şekillendiren bir kulübün ilgisini çekecek unsurlar arasında yer alıyor.
Tottenham, görüşmelerde tüm kozları elinde tutuyor
Kuzeybatı'dan gelen ilgi artarken, potansiyel taliplerin savunmacıyı Tottenham Hotspur Stadyumu'ndan koparması son derece zorlu bir görev olacak. Spurs, sezonun başlarında yapılan önemli bir sözleşme güncellemesinin ardından pazarlık masasında son derece güçlü bir konumda bulunuyor. Ağustosta kulüp, Van de Ven'i uzun vadeli yeni bir sözleşmeye bağlamayı başardı ve bu anlaşmanın oyuncuyu 2031'e kadar takımda tutacağı bildirildi. Bu uzun vadeli taahhüt, kulüp için büyük bir destek oldu.
Oyuncunun kendisi de Kuzey Londra'daki projeye tam bağlılık gösterdi ve bu da ilgili rakipler için olası bir transferi daha da karmaşık hale getirdi. Yeni sözleşme imzalama kararını anlatan Van de Ven, şöyle dedi: "Yeni bir sözleşme imzalamak özel bir an ve benimle ailem için gurur verici bir an. Buraya ilk adım attığım günden beri Spurs'ü hep sevdim. Kulübü seviyorum, taraftarları seviyorum ve burada gerçekten çok iyi geliştim."
- AFP
De Zerbi, savunmacıyı "Avrupa elitinin bir parçası" olarak övdü
Van de Ven'in Tottenham projesi açısından taşıdığı önem, özellikle Roberto De Zerbi'nin yönetiminde, abartılamaz. İtalyan teknik direktör, Hollandalı oyuncunun taktik düzenine kattığı özellikler konusunda açık sözlü davranırken, onu geleceğe yönelik planlarının vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.
Sözleşme uzatma işlemi tamamlandığında De Zerbi övgü dolu ifadeler kullandı ve şu yorumu yaptı: "Micky, Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri ve bizim için önemli bir oyuncu. Tottenham Hotspur'da görmek istediğimiz kaliteye, zihniyete ve hırsa sahip, onun kulüple yolculuğunu sürdürmeye karar vermesinden dolayı çok mutluyum. Burada güçlü bir şey inşa ediyoruz ve Micky gibi oyuncular bu geleceğin önemli bir parçası. Yeni sözleşme imzalama kararı, birlikte ortaya koyduğumuz şeye olan inancını gösteriyor."
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