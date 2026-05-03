Kaleci, Pazar öğleden sonra oynanan 90 dakikalık maç boyunca normal forması yerine açık sarı bir ısınma tişörtü giydi. Bunun nedeni: Bayern, Camp Nou'daki maça UEFA tarafından renk açısından onaylanmış bir kaleci forması getirmedi.
Çeviri:
Rakip takım ona bir forma vermek zorunda! FC Bayern'in Barcelona'ya karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan verici maçta yaşanan çılgın aksilik
"Görünüşe göre, burada izin verilmeyen bir forma rengi getirmişti. Ya Barcelona kalecisinin formasına çok benziyordu ya da hakem formasıyla çok yakındı," diye açıkladı ZDF yorumcusu Claudia Neumann bu ilginç olayı. Mahmutovic'in giyebildiği forma, görünüşe göre Barça tarafından sağlanmıştı. İspanyol dev kulüp, son anda FCB kalecisinin adı ve forma numarasının doğru şekilde basılmasını da sağladı.
Bu durum, Mahmutovic'in şortu ve çoraplarının turuncu olması ve turuncu bir formanın en azından takım arkadaşlarının (ağırlıklı olarak beyaz), Katalan rakiplerinin (koyu kırmızı / koyu mavi) hakem ekibinin (açık mavi) veya Barcelona kalecisinin (yeşil) kıyafet renklerine çok fazla benzemediği için şaşırtıcı görünüyor. Muhtemelen UEFA, Bayern oyuncularının formalarının kollarındaki turuncu detaylar ve üzerine turuncu renkle basılmış forma numaraları nedeniyle itirazda bulunmuştu.
- AFP
FC Bayern, Barselona'da büyük bir moral sergiledi, ancak yine de elendi
Bayern, geçen hafta sonu oynanan yarı final ilk maçında 1-1 berabere kaldıktan sonra umutla Barselona'ya gitmişti. Ancak Mahmutovic erken bir gol yedi; Salma Paralluelo 13. dakikada ev sahibi takımın öne geçmesini sağlayan golü attı. FCB kadın takımı direnmeye devam etti ve güçlü bir geri dönüş yaptı; Linda Dallmann kısa bir süre sonra (17. dakikada) geçici olarak skoru eşitledi.
Ancak Barça kısa sürede tekrar öne geçti; 22. dakikada süperstar Alexia Putellas golü attı. İlk yarı bu dar farkla sona erdi, ancak 55. dakikada Ewa Pajor skoru artırdı. Bundan sadece üç dakika sonra Putellas, Barça'nın dördüncü golünü atarak maçı fiilen bitirdi.
Maçın son dakikalarında Bayern yine de büyük bir moral gösterdi ve Pernille Harder 71. dakikada attığı golle skoru 2-4'e getirerek umut verdi. 90. dakikada Harder 3-4'ü attı ve uzatmalar gerçekten heyecanlı geçecek gibi görünüyordu. Ancak VAR müdahalesi sonucunda gol iptal edildi, çünkü Dallmann pozisyonun oluşumunda rakibi Patri'ye faul yapmıştı.
23 Mayıs'ta Oslo'da (Norveç) oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona, Olympique Lyon ile karşılaşacak. Alman milli oyuncu Jule Brand, Cumartesi günü Arsenal ile oynanan yarı final rövanş maçında 3-1'lik galibiyette bir gol ve bir asistle Fransızları finale taşıdı.