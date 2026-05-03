Rakip takım ona bir forma vermek zorunda! FC Bayern'in Barcelona'ya karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan verici maçta yaşanan çılgın aksilik

Bayern, geçen hafta sonu oynanan yarı final ilk maçında 1-1 berabere kaldıktan sonra umutla Barselona'ya gitmişti. Ancak Mahmutovic erken bir gol yedi; Salma Paralluelo 13. dakikada ev sahibi takımın öne geçmesini sağlayan golü attı. FCB kadın takımı direnmeye devam etti ve güçlü bir geri dönüş yaptı; Linda Dallmann kısa bir süre sonra (17. dakikada) geçici olarak skoru eşitledi.

Ancak Barça kısa sürede tekrar öne geçti; 22. dakikada süperstar Alexia Putellas golü attı. İlk yarı bu dar farkla sona erdi, ancak 55. dakikada Ewa Pajor skoru artırdı. Bundan sadece üç dakika sonra Putellas, Barça'nın dördüncü golünü atarak maçı fiilen bitirdi.

Maçın son dakikalarında Bayern yine de büyük bir moral gösterdi ve Pernille Harder 71. dakikada attığı golle skoru 2-4'e getirerek umut verdi. 90. dakikada Harder 3-4'ü attı ve uzatmalar gerçekten heyecanlı geçecek gibi görünüyordu. Ancak VAR müdahalesi sonucunda gol iptal edildi, çünkü Dallmann pozisyonun oluşumunda rakibi Patri'ye faul yapmıştı.

23 Mayıs'ta Oslo'da (Norveç) oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona, Olympique Lyon ile karşılaşacak. Alman milli oyuncu Jule Brand, Cumartesi günü Arsenal ile oynanan yarı final rövanş maçında 3-1'lik galibiyette bir gol ve bir asistle Fransızları finale taşıdı.