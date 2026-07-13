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Soccer Fans Gather To Watch USA v Belgium In The World Cup's Round Of 16 GameGetty Images News

Çeviri:

Rakamlar yalan söylemez… Dünya Kupası’nı kazanmanın anahtarı kimin elinde?

FEATURES
İngiltere - Arjantin
İngiltere
Arjantin
Dünya Kupası
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
L. Messi
K. Mbappe
L. Yamal
J. Bellingham
İngiltere
Arjantin
ABD
Fransa
İspanya
Mısır
Fas
Cezayir
Suudi Arabistan
Ürdün
Irak

Fransa’nın gücü, İspanya’nın sağlamlığı ile Arjantin ve İngiltere’nin kurnazlığı arasında

Arjantin, İngiltere, Fransa ve İspanya milli takımlarını zaferden ayıran artık sadece iki maç kaldı; bu takımlar tüm engelleri aşarak Dünya Kupası’nda ilk dört arasında yerlerini aldılar.

Turnuvanın son düdüğü yaklaşırken, futbolseverlerin gözleri, finalde yer alacak iki takımı belirleyecek iki büyük karşılaşmaya çevrilmiş durumda; ardından hangi milli takımın podyuma çıkıp futbol dünyasının en değerli kupasını havaya kaldıracağı belli olacak.

Dört takım da şu ana kadar altı maç oynamış olsa da, aralarındaki doğrudan karşılaştırma bir miktar hassasiyet gerektiriyor; zira Arjantin, Fransa ve İspanya’dan bir saat daha fazla uzatma süresi oynarken, İngiltere ise otuz dakika uzatma oynadı.

Bu nedenle, BBC’nin aktardığına göre, 90 dakikaya düşen performans ortalamalarına bakmak, her takımın gerçek seviyesini – ister hücum, ister savunma, ister fiziksel, ister taktiksel açıdan olsun – daha adil bir şekilde yansıtmaktadır.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Arjantin gol sayısında üstün olmasına rağmen Fransa hücumda önde

    17 gol atarak en iyi hücum performansına sahip gibi görünen Arjantin, rakamlar daha derinlemesine incelendiğinde en tehlikeli takım değildir.

    Fransız milli takımı, 90 dakikada en yüksek gol ortalamasını kaydederek turnuvanın en iyi hücum gücü olduğunu kanıtladı; ayrıca İspanya ile şut sayısında eşitlendi ve Beklenen Gol (Expected Goals) ortalamasında en yüksek değeri elde etti. Bu da, takımın yarattığı fırsatların kalitesini ve rakip kaleleri sürekli tehdit etme yeteneğini yansıtıyor.

    Buna karşılık Arjantin, kale önünde olağanüstü bir verimlilik sergiledi; denemelerinin %18’ini gole çevirmeyi başardı. Bu yüksek oran, son vuruş kalitesini ve fırsatları değerlendirmedeki büyük yeteneği yansıtıyor; bu da son şampiyonun en önemli güçlü yanlarından biridir.

    İspanya ise tamamen farklı bir tablo sergiledi; Çok sayıda fırsat yarattı ve 110 şut çekti; bu, Fransa’nın şut sayısı ile aynıdır. Ancak sadece 11 gol atmakla yetindi; buna karşılık Les Bleus 16 gol attı. Bu büyük fark, İspanya milli takımının yarattığı fırsatların büyüklüğüne kıyasla kale önünde nispeten verimsiz olduğunu ortaya koyuyor.

    İngiltere’ye gelince, rakamlar bu takımın dört milli takım arasında hem şut sayısı hem de fırsatların kalitesi açısından en az fırsat üreten takım olduğunu gösteriyor, ancak bunu dikkat çekici bir hücum verimliliğiyle telafi etti. Yıldız oyuncularının bireysel yeteneklerinden yararlanarak maç başına iki golün üzerinde gol attı; özellikle de hücumları sonlandırmada olağanüstü performans sergileyen Jude Bellingham ve Harry Kane başı çekiyor.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İspanya savunması… Turnuvanın en sağlam kalesi

    Fransız hücumu saygı uyandırıyorsa, İspanyol savunması da şu ana kadar turnuvanın en iyisi olarak övgüyü hak ediyor. İspanya milli takımı, Belçika ile oynadığı ve galibiyetle sonuçlanan çeyrek final maçına kadar turnuva boyunca hiç gol yemedi; bu da son derece organize ve disiplinli bir savunma sistemine sahip olduğunu kanıtladı.

    Fransa altı maçta sadece iki gol yemiş olsa da, İspanya’nın savunma sağlamlığı daha belirgin görünüyor; bu da iki takım arasında beklenen karşılaşmayı, taktik açıdan turnuvanın en heyecan verici maçlarından biri haline getiriyor.

    Maç öncesindeki en önemli soru şu olacak: Fransa’nın hücum gücü İspanya savunmasını aşabilecek mi, yoksa Luis de la Fuente’nin adamları savunmadaki üstünlüklerini sürdürebilecek mi?

    Arjantin ile İngiltere’yi karşı karşıya getirecek ikinci maç ise hücum açısından daha açık geçecek gibi görünüyor, özellikle de her iki takımın savunması da İspanya’nın ya da hatta Fransa’nın sergilediği seviyede performans gösteremedi.

    Her iki takım da şu ana kadar altı gol yedi; istatistiklere göre İngiltere rakiplerine en fazla gol fırsatı verirken, Arjantin ise bu fırsatların gole dönüşmesini engellemede en az başarılı olan takım oldu. Bu durum, maçın heyecan dolu ve gol fırsatlarıyla dolu geçmesine neden olabilir.

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Fiziksel üstünlük… İspanya zirvede, Arjantin ise en sonda

    Toplam rakamlar, 706,5 kilometre mesafe kat eden Arjantin’in en hareketli milli takım olduğunu düşündürebilir; ancak bu rakam, rakiplerine kıyasla daha fazla uzatma süresi oynamış olmasıyla doğrudan bağlantılıdır.

    Kat edilen mesafeler 90 dakikaya göre hesaplandığında ise tablo tamamen değişiyor; Arjantin, dört takım arasında en az koşan takım haline geliyor ve aynı zamanda en düşük hızlı çıkış ortalamasına sahip. Bu da, rakiplerinin normal maç süresi boyunca fiziksel olarak Arjantin’den üstün olduğu anlamına geliyor.

    Bu durum presleme tarzına da yansıyor; Arjantin, hücum üçgeninden topu geri kazanma konusunda en az agresif olan takım olarak öne çıkarken, daha çok defansif organizasyona ve bekleyip ardından hızlı ataklarla hareket etmeye dayanıyor.

    Buna karşılık İspanya, koşu, hızlı çıkış ve yüksek pres oranlarında zirveye çıkarak en aktif ve dinamik takım olduğunu kanıtladı; bu durum, top hakimiyetine ve top kaybı sonrası hızlı geri kazanıma dayanan Luis de la Fuente’nin felsefesini yansıtıyor.

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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Topa hakimiyet ve paslaşma… Tam anlamıyla İspanyol tarzı

    İspanya milli takımı, ortalama %66’lık top hakimiyet oranıyla, sadece dört takım arasında değil, Dünya Kupası’na katılan tüm takımlar arasında da en yüksek rakamı kaydederek, oyunun gidişatını tamamen kontrol etmeye dayalı bir futbol sergilemeye devam etti.

    Ayrıca İspanya Milli Takımı, %90,4'lük isabet oranıyla Arjantin ile birlikte en yüksek pas isabet oranını paylaşıyor; bu rakam, arka alandan oyun kurma kalitesini ve topu uzun süre elinde tutma yeteneğini yansıtıyor. Bununla birlikte, her takımın pasları değerlendirme konusunda kendine özgü bir tarzı var.

    Arjantin, büyük ölçüde ölümcül derin paslara güveniyor ve bu paslarda en büyük rolü Lionel Messi üstleniyor. Tango'nun kaptanı, takım arkadaşlarına gol fırsatı yaratacak pozisyonlarda 15 kez pas verdi; bu, turnuvada şu ana kadar herhangi bir oyuncunun ulaştığı en yüksek rakam. İngiltere’nin son şampiyonu durdurmak istiyorsa, bu pasların tehlikesini azaltmak savunma stratejisinin en önemli anahtarlarından biri olacak.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Çapraz paslar… İngilizlerin en tehlikeli silahı

    Buna karşılık, İngiltere rakiplerinden tamamen farklı bir güçlü yön sergiliyor. Thomas Tuchel’in takımının, açık oyunda ortalardan en iyi yararlanmayı başaran dört milli takım arasında ilk sırada yer aldığı görülüyor; oyuncuları her dört denemede bir başarılı bir orta pasını takım arkadaşına ulaştırmayı başardı; bu da ceza sahası içindeki hareketlerin kalitesini yansıtan olağanüstü bir oran.

    İngiltere milli takımının dört golle en çok kafa golü atan takımlar listesinin başında yer alması şaşırtıcı değildi; ayrıca turnuva boyunca toplam 24 denemeyle en fazla kafa vuruşu yapan takım da oldu.

    Arjantin’in kalan dört takım arasında hava topu mücadelelerinde en düşük başarı oranına sahip olması, bu silahın önemini daha da artırıyor; bu durum, İngilizlere yüksek toplardan yararlanma ve ceza sahası içinde fark yaratma konusunda gerçek bir fırsat sunuyor.

    İngiltere milli takımı, rakiplerinden az da olsa farkla bire bir mücadelelerde de en yüksek başarı oranına sahip; bu da beklenen karşılaşmada fiziksel oyun tarzını dayatma şansını artırıyor.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi yaratıcılığa öncülük ediyor… Fransa ise bireysel yeteneklere güveniyor

    Lionel Messi, turnuvada en çok dripling yapan oyuncu olmasa da (ondan sadece iki oyuncu önde yer alıyor), ister oyun kuruculuğu, ister asistleri, ister savunma hatlarını aşmasıyla olsun, Arjantin hücumunun ana itici gücü olmaya devam ediyor.

    Buna karşılık, Arjantin milli takımı diğer oyuncularının bireysel çalımlarına fazla güvenmiyor; bunun yerine takım oyununu ve organize hareketleri tercih ediyor.

    Fransa ise son üçte birlik alanda yıldızlarının muazzam bireysel yeteneklerine daha fazla güveniyor; hücum dörtlüsü, hızları, becerileri ve savunmacıları bire bir geçme yetenekleri sayesinde en büyük tehlike kaynağını oluşturuyor.

    Bu nedenle, Fransa’nın bireysel ataklar ve doğrudan hücumlarla topu kaleye doğru ilerletme konusundaki ısrarı karşısında İspanya savunması son derece zorlu sınavlarla karşı karşıya kalacak.

    Sonuç olarak, istatistikler dört takımın da yarı finale farklı yollardan ulaştığını ortaya koyuyor; Fransa en güçlü hücuma sahipken, İspanya en iyi savunma sistemiyle ve top hakimiyetine dayalı oyun tarzıyla öne çıkıyor; İngiltere ise hava toplarında ve fiziksel mücadelelerde üstünlük sağlarken, Arjantin zor anlarda tecrübeye, etkinliğe ve belirleyici vuruşlara güveniyor.

    Seviyelerin birbirine yakın olması ve güçlü yanların çeşitliliği nedeniyle, yarı final maçları öncesinde tüm olasılıklar açık görünüyor; tek gerçek ise Dünya Kupası’nın olağanüstü bir finale doğru ilerlediği ve güçlü yanlarını en iyi şekilde değerlendirip hatalarını en aza indirebilen takımın, dünya şampiyonları arasına adını yazdırmaya en yakın takım olacağıdır.

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