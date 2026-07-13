Rakamlar yalan söylemez… Dünya Kupası’nı kazanmanın anahtarı kimin elinde?

Arjantin, İngiltere, Fransa ve İspanya milli takımlarını zaferden ayıran artık sadece iki maç kaldı; bu takımlar tüm engelleri aşarak Dünya Kupası’nda ilk dört arasında yerlerini aldılar.

Turnuvanın son düdüğü yaklaşırken, futbolseverlerin gözleri, finalde yer alacak iki takımı belirleyecek iki büyük karşılaşmaya çevrilmiş durumda; ardından hangi milli takımın podyuma çıkıp futbol dünyasının en değerli kupasını havaya kaldıracağı belli olacak.

Dört takım da şu ana kadar altı maç oynamış olsa da, aralarındaki doğrudan karşılaştırma bir miktar hassasiyet gerektiriyor; zira Arjantin, Fransa ve İspanya’dan bir saat daha fazla uzatma süresi oynarken, İngiltere ise otuz dakika uzatma oynadı.

Bu nedenle, BBC’nin aktardığına göre, 90 dakikaya düşen performans ortalamalarına bakmak, her takımın gerçek seviyesini – ister hücum, ister savunma, ister fiziksel, ister taktiksel açıdan olsun – daha adil bir şekilde yansıtmaktadır.