Goal.com
CanlıBiletler
Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

Rakamlar açıkça onun lehine! Julian Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası'na bu BVB yıldızını mutlaka kadroya almalı

Dünya Kupası
FEATURES
Almanya - Curacao
Almanya
Almanya - Fildişi Sahili
Ekvator - Almanya
J. Nagelsmann
M. Beier
M. Ginter
S. El Mala
T. Lemperle
M. Mittelstaedt
F. Ouedraogo
Y. Bisseck
N. Tresoldi
A. Kade
M. Eggestein
R. Baku

Önümüzdeki hafta Perşembe günü, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak. Kadroda hangi isimler sürpriz bir şekilde yer alabilir?

"Kadronun büyük bir kısmı elbette şimdiden belli; 20 oyuncuyu kafamda kesin olarak belirledim, altı oyuncu için ise son düzlükte bir yarış var," dedi Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Mayıs ayı başında Milli Takım Taraftar Kulübü üyeleriyle yapılan bir bilgilendirme görüşmesinde. O tarihten itibaren, 21 Mayıs'ta Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunun resmi olarak açıklanmasına tam iki hafta kalmıştı.

Nagelsmann, Mart ayı sonunda İsviçre (4:3) ve Gana (2:1) ile oynanan hazırlık maçları için belirlediği kadronun, Dünya Kupası kadrosunun temelini oluşturacağını defalarca vurguladı. Yine de, Mart ayında kadroda yer almayan bazı oyuncular da elbette ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma umudunu koruyabilir.

Bu oyuncular kimler olabilir, son haftalarda kadroya girmek için son hamlede kimler öne çıktı ve DFB kadrosunda hangi isimler tamamen sürpriz bir şekilde yer alabilir? SPOX, sürpriz faktörünü de değerlendirerek bu konuyu ele aldı.

  • Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund) - Sürpriz faktörü: 10 üzerinden 2

    Tıpkı BVB'den takım arkadaşı Karim Adeyemi gibi, Maximilian Beier de Nagelsmann'ın Mart ayı milli maçları kadrosunda yer almadı. Bunun yerine, milli takım teknik direktörü FC Brentford'dan Kevin Schade'yi kadroya çağırdı ve bu hızlı kontratak forvetlerinden en fazla bir, en fazla iki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna alacağını vurguladı.

    "Üçünden biri, belki de ikisi, sonunda kadroda yer alacak. Ancak hepsinin şansı eşit. Kevin'in şu anda tek avantajı, bizim takımda kendini gösterme fırsatı bulması. Ancak bu avantaj daha önce diğerlerinde de vardı," dedi Nagelsmann, ki Beier'i en son geçen yıl Ekim ayındaki milli takım kadrosuna çağırmıştı.

    Her halükarda, geçtiğimiz haftalarda Beier en çok öne çıkan isim oldu, bu yüzden Nagelsmann'ın onu es geçmesi pek olası görünmüyor. Üstelik Bayern Münih'ten Serge Gnabry'nin sakatlığı nedeniyle kadrodan düşmesiyle, hücumda bir Dünya Kupası kadro yeri daha boşaldı.

    Beier, BVB'de aylardır istikrarlı bir performans sergiliyor ve sol kanatta sezonun son dönemini çok güçlü bir şekilde geçiriyor. Tüm turnuvalarda toplam 20 gol katkısı (10 gol, 10 asist) ile bu sezon doğrudan rakiplerine kıyasla en iyi golcü konumunda. Ayrıca, her saniye maksimum koşu ve mücadele azmiyle parlıyor, geriye doğru da. Nagelsmann'ın çok değer verdiği bilinen özellikler.

    • Reklam
  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Matthias Ginter (SC Freiburg) - Sürpriz faktörü: 10 üzerinden 9

    32 yaşındaki Matthias Ginter, şu anda ikinci baharını yaşıyor. Her zamanki gibi güvenilir bir performans sergileyen stoper, olağanüstü bir sezon geçiriyor ve SC Freiburg’un Avrupa Ligi finaline yükselmesinde ve uluslararası bir turnuvaya yeniden katılma şansını yüksek tutmasında büyük pay sahibi.

    Rekor sayıda milli forma giyen Lothar Matthäus, Ginter'in Dünya Kupası kadrosuna girmesine destek veren ünlü isimlerden biri. Eski DFB yıldızı Max Kruse de son zamanlarda Freiburglu oyuncuyu "dikkate almak" gerektiğini söyledi ve takım arkadaşı Igor Matanovic ise "Milli takım teknik direktörü olsaydım onu kesinlikle kadroya alırdım. Takımın başarısı ortada ve bunda onun payı çok büyük" diye vurguladı.

    Ginter'in kendi ifadesine göre, Mart ayındaki milli maçlar öncesinde Nagelsmann'dan bir telefon aldı, ancak o zaman ona hayır demek zorunda kaldı. Bu durum yaz aylarında değişecek mi? "Duyduğum kadarıyla, henüz kesinleşmiş değil. O yüzden bekleyip görelim," dedi Ginter.

    2014 Dünya Şampiyonu, o zamanlar 20 yaşındayken turnuvada hiç forma giymemişti, ancak kariyerinin belki de en iyi sezonunu geçirdiği için Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyi kesinlikle hak etmişti. Ancak Nagelsmann, iki buçuk yıllık görev süresinde onu hiç kadroya almadı; Ginter, bugüne kadar oynadığı 51 milli maçın sonuncusunu Haziran 2023'te Hansi Flick yönetiminde tamamladı.

    Ne kadar sürpriz olsa da, Ginter'in Dünya Kupası'na katılma şansı oldukça düşük. As kadrodaki Jonathan Tah ve Nico Schlotterbeck ile bunların alternatifleri Antonio Rüdiger ve Waldemar Anton ile Nagelsmann, savunma merkezindeki dört bileti çoktan dağıtmış sayılır. Geriye, milli takım teknik direktörünün Mart ayında Malick Thiaw'ı aday gösterdiği 5 numaralı stoper pozisyonu kalıyor. Newcastle United'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun Ginter'e göre avantajı, sadece Nagelsmann'ın onu üç kez kadroya çağırmış olması değil, aynı zamanda 24 yaşında olmasıyla Freiburglu oyuncudan sekiz yaş daha genç olmasıdır. Bu nedenle Thiaw'ın gelecek perspektifi daha parlaktır ve Nagelsmann, önümüzdeki yılları göz önünde bulundurarak onu öğrenmesi için ABD'ye götürebilir.

    Nagelsmann, Ginter'i sağ bekte Joshua Kimmich'in yedeği olarak değerlendirirse, Ginter için bir çıkış yolu olabilir. Sonuçta Ginter teorik olarak sağ bek olarak da oynayabilir ve milli takımda da birkaç kez bu pozisyonda forma giymiştir.

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Yann Bisseck (Inter Milan) - Sürpriz faktörü: 10 üzerinden 8

    25 yaşındaki Yann Bisseck için de, Ginter'e kıyasla yaşı ve bununla bağlantılı olarak DFB milli takımında daha parlak bir gelecek ihtimali bir avantaj oluşturuyor. Yine de Nagelsmann, 5 numaralı stoper pozisyonu için daha çok Thiaw ile Ginter arasında bir seçim yapacaktır.

    Inter Milan'da son aylarda istikrarlı bir performans sergilemesine rağmen, Bisseck Mart ayındaki milli maç kadrosuna alınmadı. Ardından bir kas sakatlığı nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kaldı, ancak Nisan sonunda Inter'in Torino ile 2-2 berabere kaldığı maçta bir gol atarak sahalara mutlu bir dönüş yaptı. İtalyan şampiyonunda ilk 11'in değişmez ismi olan Bisseck, milli takımda da rol almayı hak ediyor.

    Ancak, Mart 2025'te ilk kez kadroya seçilip İtalya karşısında milli takımdaki ilk maçına çıktığından beri DFB kadrosunda yer almadı. Bu nedenle, Bisseck'in Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi, güçlü gelişimine rağmen pek olası görünmediği için özellikle sürpriz olurdu.

  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Said El Mala (1. FC Köln) - Sürpriz faktörü: 10 üzerinden 6

    Nagelsmann, geçen yılın Kasım ayında Said El Mala'yı ilk kez kadroya dahil ettiğinde, ancak iki Dünya Kupası eleme maçından ilkinin ardından planlandığı gibi onu U21 takımına gönderdiğinde, milli takım teknik direktörü şunları vurguladı: "Köln'de ilk 11'in değişmez ismi olabilmesi için, önündeki eksiklikleri gidermesi gerekiyor."

    Geliştirilmesi gereken alanlar derken, öncelikle El Mala'nın zaman zaman güvenilmez olan savunma performansı kastediliyordu; bu, bu hücum cevherinin o zamana kadar FC'de daha fazla ilk 11'de yer almamış olmasının nedenlerinden biriydi. Bu arada El Mala, yaklaşık altı ay önce Nagelsmann'ın talebini yerine getirdi: 19 yaşındaki oyuncu, haftalardır kulüpte - ve Lukas Kwasniok'un ayrılmasından bu yana - ilk 11'de yerini aldı, Bundesliga'da arka arkaya dokuz kez ilk 11'de yer aldı.

    El Mala bu süreçte iyi bir form sergiledi, sürekli hareketlilik gösterdi ve Şubat sonundan bu yana yedi gol ve asist kaydetti (beş gol, iki asist). Mart ayında kadroda yer almamasının ardından Dünya Kupası kadrosuna girmek için El Mala'nın elinde oldukça sağlam argümanlar var. Ancak Serge Gnabry'nin Dünya Kupası kadrosuna girememesine rağmen, hücumdaki rekabetin çok büyük olması muhtemel. Leroy Sane, Lennart Karl ve Mart ayında kadroya dahil edilen Chris Führich, kanat oyuncuları sıralamasında El Mala'nın önünde yer alıyor; aynı durum, son zamanlarda BVB'de çok güçlü bir performans sergileyen Maxi Beier için de geçerli olabilir. El Mala için yer kalıp kalmayacağı, Nagelsmann'ın diğer pozisyonlarda ne kadar güçlü bir kadro planladığına da bağlı.

    El Mala, Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hak etmişti. Küstah, taze tavırları ve oyun stiliyle Kölnlü oyuncu, Alman kadrosuna kesinlikle iyi gelirdi; özellikle sıkı mücadelelerde, çıkmaza giren maçları kendi lehlerine çevirebilecek bir yedek seçenek sunardı.

  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    Assan Ouedraogo (RB Leipzig) - Sürpriz faktörü: 10 üzerinden 5

    Assan Ouedraogo, Kasım sonundan Mart sonuna kadar neredeyse hiç ara vermeden sakatlıklarla boğuşmak zorunda kalmasaydı, RB Leipzig’in bu yetenekli orta saha oyuncusu belki de sürpriz bir aday değil, Dünya Kupası kadrosuna girme ihtimali oldukça yüksek bir isim olurdu.

    Sonuçta Ouedraogo, iki sakatlığından ilki öncesinde bu Bundesliga sezonunun en etkili oyuncularından biri olma yolunda ilerliyordu. RB'de 2023 U17 Dünya ve Avrupa Şampiyonu, sonbaharda ilk 11'de yerini sağlamlaştırmış ve birbiri ardına güçlü performanslar sergilemişti. Nadiem Amiri'nin sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkmasının ardından, Ouedraogo Kasım ayında Nagelsmann tarafından Lüksemburg (2-0) ve Slovakya (6-0) ile oynanan Dünya Kupası eleme maçları için kadroya dahil edildi. Slovakya ile oynanan kritik maçta 20 yaşındaki oyuncu ilk kez milli formayı giydi ve oyuna girdikten kısa bir süre sonra ilk milli golünü attı.

    Ouedraogo bu coşkuyu kulübüne de taşıdı ve birkaç gün sonra rüya gibi bir golle Leipzig'i Werder Bremen karşısında 2-0 galibiyete taşıdı. Ancak bu maçta genç oyuncu dizinden sakatlandı, ilk olarak yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı ve Ocak ortasında geri dönüşünde hemen yeniden sakatlandı. Bu nedenle Ouedraogo, Mart ayındaki milli maçlar için gündemde değildi, ancak Nisan başında tekrar forma giymeye hazır hale geldi.

    O zamandan beri RB'de yavaş yavaş forma giymeye başladı ve son dört maçın üçünde ilk on birde yer aldı. Acaba Dünya Kupası kadrosuna girebilecek mi? Her halükarda Nagelsmann, birinci sınıf tekniği ve dinamizmiyle Alman orta sahasına önemli bir katkı sağlayabilecek Ouedraogo'nun büyük bir hayranı olarak görülüyor.

    Oyun tarzı açısından Felix Nmecha'ya benzeyen eski Schalke oyuncusunun Dünya Kupası kadrosunda yer alması gerektiği tartışmasız. Geriye kalan değişken, Nagelsmann'ın orta sahanın merkezinde kaç kişiye yer vereceği. Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Pascal Groß ve Nmecha - sakatlıktan sonra fiziksel bir aksilik yaşamazsa - biletlerini garantilemiş sayılırlar. Nagelsmann, Mart ayında Anton Stach'ı yedek olarak seçti ve Nmecha'nın sakatlığı sonrasında Angelo Stiller de kadroya girdi. Nagelsmann'ın, altı ve sekiz numaralı pozisyonların yanı sıra on numarada da oynayabilen Ouedraogo'yu bu ikiliden birinin önüne koyup koymayacağı ise henüz belli değil.

  • Germany v Northern Ireland - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Nicolo Tresoldi (Club Brugge) - Sürpriz faktörü: 10 üzerinden 9

    Niclas Füllkrug, West Ham ve Milan’da gösterdiği istikrarsız performansla kadro dışı kalırken, Tim Kleindienst sakatlığı nedeniyle neredeyse tüm sezonu kaçırdı; Jonathan Burkardt ise son aylarda DFB milli takımına geri dönmek için pek de ikna edici bir performans sergileyemedi. Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'na katılacağı neredeyse kesin olan Deniz Undav, Nick Woltemade ve Kai Havertz'in yanı sıra forvet hattına dördüncü bir isim daha almayı tercih ederse, Nicolo Tresoldi en çok öne çıkan isim olacaktır.

    Almanya U21 Milli Takımı oyuncusu, Belçika'nın Club Brugge takımında güçlü bir sezon geçiriyor, golcü niteliklerini Şampiyonlar Ligi'nde bile kanıtladı, örneğin FC Barcelona veya Atletico Madrid'e karşı gol attı. Tresoldi şu anda da formda, Brugge ile Belçika şampiyonu olabilir ve geçen hafta sonu St. Truiden'e karşı 2-0 galibiyette önemli bir gol attı.

    Elbette Tresoldi'nin Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi yine de büyük bir sürpriz olurdu, çünkü geçen sezon Hannover'de ikinci ligde oynuyordu ve Nagelsmann onu şimdiye kadar hiç kadroya almadı. Ayrıca, 21 yaşındaki oyuncunun A milli takım kariyeri için başka cazip seçenekler de var: İtalyan bir babanın oğlu olarak İtalya'da doğup büyüyen Tresoldi, Squadra Azzurra'da da forvet olarak oynayabilir. Annesi Arjantinli olduğu için, bu golcü mevcut dünya şampiyonu için de oynama hakkına sahip.

    Öte yandan, Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi, Tresoldi'nin gelecekte Almanya'ya bağlı kalması için bir argüman olabilir. Ve muhtemelen uzun yıllar boyunca DFB takımı için güvenilir bir santrfor seçeneği olabilir.


  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Anton Kade (FC Augsburg) - Sürpriz faktörü: 10 üzerinden 10

    Julian Nagelsmann, eski yardımcı antrenörü Sandro Wagner’e ilk bakışta akla gelmeyen, ancak onun önerebileceği oyuncular hakkında sorsa, eski Augsburg teknik direktörü belki de Anton Kade’yi hatırlardı. Wagner, bu hücum oyuncusunu geçen yaz FC Basel'den FC Augsburg'a getirmiş ve ondan çok etkilenmişti. Wagner, Kade'nin transferinden sonra, "Onu kadromuza katabildiğimiz için kesinlikle çok şaşırdım, çünkü çok yetenekli bir oyuncu" diyerek, neden daha hırslı bir kulübün bu Alman U21 milli oyuncuyu kadrosuna katmak için çaba göstermediğini merak etmişti.

    Kade, sürpriz faktörü açısından kesinlikle 2006 Dünya Kupası'ndaki David Odonkor'un seviyesinde, yani: Kimse bunu beklemiyordu. Bir zamanlar 18 yaşında gençlik kulübü Hertha BSC'de birkaç kez Bundesliga havasını soluyan 22 yaşındaki oyuncu, Alman birinci ligindeki ilk tam sezonunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda Kade, Augsburg'un güçlü son hamlesinde önemli bir faktör oldu, hızıyla defalarca göz doldurdu ve gol tehlikesi yarattığını da kanıtladı. Kade'nin Nisan sonunda Frankfurt'a karşı 1-1 biten maçtaki golü ve Mayıs başında Bremen'de 3-1 biten maçtaki iki golü akıllarda yerini aldı.

    Wagner'in övgüyle bahsettiği gibi, Kade saha içindeki niteliklerinin yanı sıra öğrenmeye son derece istekli, iyi bir takım oyuncusu, olgun ve alçakgönüllü bir oyuncu. Bu özellikler, Dünya Kupası'nda Nagelsmann'ı tam anlamıyla memnun edecek şekilde, muhtemelen çok az süre alabilecek bir öğrenen rakip rolünü yerine getirebileceğini düşündürüyor.

    Öte yandan Kade'nin bir sorunu var: Milli takım teknik direktörü onu henüz şahsen tanımıyor ve bu nedenle Augsburglu oyuncunun takım yapısına nasıl uyum sağlayacağını kendi değerlendirmelerine dayanarak bilemiyor. Örneğin Said El Mala'nın durumunda Nagelsmann bunu biraz daha iyi değerlendirebiliyor.

  • Germany v Portugal - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) - Sürpriz faktörü: 10 üzerinden 7

    Maximilian Mittelstädt için durum oldukça net: David Raum, Dünya Kupası kadrosunda kesin bir yer edindi; Nagelsmann, ikinci sol bek olarak ya Nathaniel Brown’ı ya da Mittelstädt’i kadroya alacak.

    Bu konuda eğilim açıkça Frankfurtlu Brown'dan yana, zira Brown son üç maçta arka arkaya Mittelstädt'ın yerine tercih edildi ve Eintracht'ın bu sezon yaşadığı zorluklara rağmen kulüpte bir sonraki gelişim aşamasına geçti.

    Daha önce, 2024 Avrupa Şampiyonası grup aşamasında da dahil olmak üzere, zaman zaman sol bekte ilk 11'de yer alan Mittelstädt ise Eylül ayından bu yana kadroya alınmadı. Stuttgartlı oyuncu, Dünya Kupası elemelerinin Slovakya'da 0-2 biten acı mağlubiyetle başladığı maçta DFB takımı için son kez forma giydi ve tamamen berbat geçen maçta en iyilerden biriydi. Yine de bugüne kadar başka bir milli maçta forma giymedi.

    Mittelstadt'ın VfB'deki performansı bu sezon da istikrarlı bir şekilde iyi olsa da, Schwaben ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve DFB Kupası'nı kazanma hayalleri kuruyor. Ancak Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi oldukça sürpriz olurdu, çünkü Nagelsmann sol bek pozisyonunda Raum ve Brown'a çok fazla güveniyor gibi görünüyor.


  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Ridle Baku (RB Leipzig) - Sürpriz faktörü: 10 üzerinden 3

    Dört yıllık bir aradan sonra Ridle Baku, Ekim 2025'te uzun zamandır ilk kez Almanya Milli Takımı kadrosuna seçildi. Bu haklı bir karardı; zira 2025'in başlarında VfL Wolfsburg'dan Leipzig'e transfer olduktan sonra, Bundesliga'nın en iyi sağ beklerinden biri haline gelmişti.

    Milli takım teknik direktörü Nagelsmann, sonbaharda Baku'ya forma şansı verdi; Kasım ayında Lüksemburg'da 2-0 kazanılan maçta Leipzigli oyuncu ilk 11'de yer aldı. Baku, bir asistle bu güveni boşa çıkarmadı; birkaç gün sonra Slovakya'ya karşı 6-0 kazanılan maçta oyuna sonradan girerek ikinci milli golünü bile attı.

    Yine de Nagelsmann, Mart sonundaki hazırlık maçlarına Baku'yu götürmedi; bunun yerine Stuttgart'tan Josha Vagnoman, sağ bekte Joshua Kimmich'in yedeği rolünü üstlendi. "Elbette son milli maçlarda yer almamak bir parça hayal kırıklığı yarattı. Ama başını eğmenin bir faydası yok. Sadece devam etmek, kendimi geliştirebileceğim alanlarda çalışmak ve milli takım teknik direktörünün işini olabildiğince zorlaştırmak istedim," dedi Baku, Nisan ortasında Bild'e verdiği demeçteve kendinden emin bir tavır sergiledi: "Burada as kadroda yer alıyorsan, o pozisyon için aday olabilecek çok fazla kişi kalmaz."

    Baku, Leipzig'de vazgeçilmez bir isim ve son yedi lig maçında altı galibiyet alarak Saksonya ekibinin sezon sonundaki güçlü performansına katkıda bulundu. Bu arada Vagnoman, VfB'de son zamanlarda genellikle yedek kulübesinde oturduğu için, Baku, Kimmich'in sağ bek yedeği pozisyonu için şu anda en büyük rakibi karşısında bir adım önde görünüyor. Dolayısıyla, 28 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi de çok büyük bir sürpriz olmaz. Tabii Nagelsmann'ın sağ bek pozisyonu için alternatif olarak Matthias Ginter'i düşünmüyor olması şartıyla.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Maximilian Eggestein (SC Freiburg) - Sürpriz faktörü: 10 üzerinden 10

    Freiburg teknik direktörü Julian Schuster için Maximilian Eggestein, "vazgeçilmez" kelimesinin tam anlamıyla vücut bulmuş hali. Orta saha oyuncusu, bu sezon Bundesliga'da oynanan 33 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı ve tüm turnuvalarda neredeyse tüm maçlarda ilk 11'de yer aldı. Sadece 0-1 yenildikleri Genk'teki Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında, Eggestein kırmızı kart cezasını çekmek zorunda olduğu için Schuster onu kadroda kullanamadı.

    Tabii ki, bu kadar istikrarlı bir performans sergilemek, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosuna girmek için tek başına bir argüman değildir. Ancak Eggestein, sürekli olarak yüksek seviyede iyi oynuyor ve Freiburg'un olağanüstü sezonunda o kadar büyük bir payı var ki, Nagelsmann en azından 29 yaşındaki oyuncuyu aklının bir köşesinde tutabilir.

    Özellikle de orta sahanın son kadro yerleri henüz kesinleşmedi ve örneğin Mart ayında kadroya seçilen Anton Stach'ın yeri belirsiz; Eggestein de onun rolünü üstlenebilir. Stach gibi Eggestein de, öncelikle antrenmanlarda yüksek seviyeyi ve gerekli hırsı sağlamakla görevli, zorlu bir yedek rolünü kesinlikle hiç şikayet etmeden kabul ederdi. Ve kulüp arkadaşı Ginter gibi, Eggestein de prensipte Dünya Kupası kadrosuna girmeyi hak etmiştir.

    Ancak eski Bremen oyuncusunun Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi elbette son derece sürpriz olur ve hiç beklenmedik bir gelişme olurdu, çünkü Nagelsmann onu daha önce hiç kadroya almadı ve o da henüz hiçbir milli maçta forma giymedi. Mart 2019'da, yani yedi yıldan fazla bir süre önce, Eggestein dönemin milli takım teknik direktörü Joachim Löw tarafından ilk ve bugüne kadar tek kez DFB kadrosuna çağrılmıştı. Ancak Sırbistan ile oynanan hazırlık maçında (1-1) ve Hollanda ile oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında (3-2) forma giymedi.

  • DFB Takımı: Alman Milli Takımı'nın önümüzdeki maçları


    Tarih

    Maç

    Yarışma

    31 Mayıs Pazar (20:45)

    Almanya - Finlandiya

    Hazırlık maçı

    6 Haziran Cumartesi (20.30)

    ABD - Almanya

    Hazırlık maçı

    14 Haziran Pazar (19:00)

    Almanya - Curacao

    2026 Dünya Kupası

    20 Haziran Cumartesi (22:00)

    Almanya - Fildişi Sahili

    2026 Dünya Kupası

    25 Haziran Perşembe (22:00)

    Ekvador - Almanya

    2026 Dünya Kupası


Hazırlık Maçları
Almanya crest
Almanya
GER
Finlandiya crest
Finlandiya
FIN