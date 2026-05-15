32 yaşındaki Matthias Ginter, şu anda ikinci baharını yaşıyor. Her zamanki gibi güvenilir bir performans sergileyen stoper, olağanüstü bir sezon geçiriyor ve SC Freiburg’un Avrupa Ligi finaline yükselmesinde ve uluslararası bir turnuvaya yeniden katılma şansını yüksek tutmasında büyük pay sahibi.

Rekor sayıda milli forma giyen Lothar Matthäus, Ginter'in Dünya Kupası kadrosuna girmesine destek veren ünlü isimlerden biri. Eski DFB yıldızı Max Kruse de son zamanlarda Freiburglu oyuncuyu "dikkate almak" gerektiğini söyledi ve takım arkadaşı Igor Matanovic ise "Milli takım teknik direktörü olsaydım onu kesinlikle kadroya alırdım. Takımın başarısı ortada ve bunda onun payı çok büyük" diye vurguladı.

Ginter'in kendi ifadesine göre, Mart ayındaki milli maçlar öncesinde Nagelsmann'dan bir telefon aldı, ancak o zaman ona hayır demek zorunda kaldı. Bu durum yaz aylarında değişecek mi? "Duyduğum kadarıyla, henüz kesinleşmiş değil. O yüzden bekleyip görelim," dedi Ginter.

2014 Dünya Şampiyonu, o zamanlar 20 yaşındayken turnuvada hiç forma giymemişti, ancak kariyerinin belki de en iyi sezonunu geçirdiği için Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyi kesinlikle hak etmişti. Ancak Nagelsmann, iki buçuk yıllık görev süresinde onu hiç kadroya almadı; Ginter, bugüne kadar oynadığı 51 milli maçın sonuncusunu Haziran 2023'te Hansi Flick yönetiminde tamamladı.

Ne kadar sürpriz olsa da, Ginter'in Dünya Kupası'na katılma şansı oldukça düşük. As kadrodaki Jonathan Tah ve Nico Schlotterbeck ile bunların alternatifleri Antonio Rüdiger ve Waldemar Anton ile Nagelsmann, savunma merkezindeki dört bileti çoktan dağıtmış sayılır. Geriye, milli takım teknik direktörünün Mart ayında Malick Thiaw'ı aday gösterdiği 5 numaralı stoper pozisyonu kalıyor. Newcastle United'da forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun Ginter'e göre avantajı, sadece Nagelsmann'ın onu üç kez kadroya çağırmış olması değil, aynı zamanda 24 yaşında olmasıyla Freiburglu oyuncudan sekiz yaş daha genç olmasıdır. Bu nedenle Thiaw'ın gelecek perspektifi daha parlaktır ve Nagelsmann, önümüzdeki yılları göz önünde bulundurarak onu öğrenmesi için ABD'ye götürebilir.

Nagelsmann, Ginter'i sağ bekte Joshua Kimmich'in yedeği olarak değerlendirirse, Ginter için bir çıkış yolu olabilir. Sonuçta Ginter teorik olarak sağ bek olarak da oynayabilir ve milli takımda da birkaç kez bu pozisyonda forma giymiştir.