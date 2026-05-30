Raheem Sterling, Lamborghini'siyle karıştığı kazanın ardından uyuşturucu etkisinde araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı
Metro'nun haberine göre, Feyenoord'un forveti Perşembe sabahı M3 otoyolunda Lamborghini'siyle karıştığı bir kazanın ardından gözaltına alındı. Olay, Minley Kavşağı yakınlarında meydana geldi ve Hampshire Polisi, saat 09.00'dan kısa bir süre önce kazayla ilgili ihbar aldı. Polise göre, araç otoyol bariyerlerine çarptı. Kazaya başka hiçbir araç karışmadı ve yaralanan olmadığı bildirildi.
Polis, tutuklamanın ardından iddiaları doğruladı
Sterling daha sonra gözaltına alındı ve soruşturma devam ederken kefaletle serbest bırakıldı. Yetkililer, kazayla ilgili koşulları ve sürücüyle ilgili iddiaları araştırıyor. Hampshire Polisi, resmi bir açıklamada olayın ayrıntılarını aktardı.
Açıklamada, "Perşembe günü sabah 9'dan hemen önce, Minley Kavşağı yakınlarında, M3 otoyolunun güney yönünde bir Lamborghini'nin bariyerlere çarptığına dair ihbar aldık. Kazaya başka hiçbir araç karışmadı ve yaralanan olmadı" denildi.
"Berkshire'dan 31 yaşındaki sürücü, uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, tehlikeli sürüş, C sınıfı uyuşturucu bulundurma ve numune vermeyi reddetme şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturmamız devam ederken kefaletle serbest bırakıldı."
Zorlu bir dönemde yaşanan bir başka aksilik
Bu tutuklama, Sterling'in kariyerinin zorlu bir döneminde gerçekleşti. Bir zamanlar İngiliz futbolunun önde gelen hücum oyuncularından biri olan Sterling, Manchester City'de büyük başarılara imza atmış ve Pep Guardiola yönetiminde birçok Premier Lig şampiyonluğu kazanmıştı. Ancak City'den ayrılmasının ardından formu ve şansı düşüşe geçti.
Chelsea'deki zorlu döneminin ardından, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'de başarısız bir kiralık dönem geçirdi. Ocak ayında Chelsea ile olan sözleşmesi feshedildikten sonra, Sterling kısa süreli bir sözleşmeyle Feyenoord'a katıldı. Eredivisie'de sadece sekiz maça çıktı ve bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçecek.
Sterling yeni bir kulüp ararken soruşturma devam ediyor
Sterling, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra öncelikle devam eden polis soruşturmasına odaklanacak. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve şu aşamada henüz bir sonuca varılmadığını doğruladı. 31 yaşındaki futbolcunun futbol kariyerinin bundan sonraki aşaması da belirsizliğini koruyor. Kulübü olmayan ve sahada zorlu birkaç sezon geçiren eski İngiltere milli takım oyuncusu, davadaki gelişmeleri beklerken yeni bir incelemeyle karşı karşıya kalacak.