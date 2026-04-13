Raheem Sterling için büyük bir aksilik! Robin van Persie, eski Chelsea ve Man City yıldızını Feyenoord’un son maçında neden yedek kulübesinde bıraktığını açıkladı
Nijmegen'de dışlanmış
Sterling’in Rotterdam’daki hayal kırıklığı yaratan başlangıcı, Feyenoord’un NEC ile 1-1 berabere kaldığı maçta yedek kulübesinde yer almasıyla yeni bir dip noktaya ulaştı. Şubat ayında bedelsiz transfer olarak takıma katılan 31 yaşındaki oyuncunun sol kanattaki yeri, Eredivisie’deki ilk tam maçına çıkan Tobias van den Elshout’a devredildi. Ayase Ueda'nın konuk takıma erken bir gol avantajı sağlamasına rağmen, Sterling yedek kulübesinde kaldı ve 97. dakikada Danilo Pereira'nın attığı gol, Van Persie'nin takımının 3 puanı almasını engelledi.
Belirtilen fiziksel sorunlar
Van Persie, Sterling'in kadrodan kalıcı olarak çıkarılacağına dair iddiaları hemen reddetti ve bunun yerine oyuncunun formda olmamasına ve antrenmanda yaşanan ufak bir olaya işaret etti. Teknik direktör, sezonun son düzlüğüne girerken kadroda yaşanan çeşitli kondisyon sorunları nedeniyle fiziksel hazırlığın önemini vurguladı.
Eski İngiltere milli oyuncuyu ilk 11'in dışında bırakma kararını açıklayan Van Persie, ESPN'e şunları söyledi: "Hayır, Raheem son birkaç gündür tam olarak formda değildi. Ayrıca antrenmanda bir sorun yaşadı. Yani bu fiziksel bir neden. Tobias bize katıldığından beri çok iyi performans gösterdi. Topla iyi, fiziksel olarak güçlü ve bu şansı hak etti. Oynayabilecek mi, ilk 11'de başlayabilecek mi bilmediğimiz birçok oyuncu vardı."
Etki yaratmak için çabalıyor
2026 Haziranına kadar geçerli kısa vadeli bir sözleşme imzaladığından beri Sterling, Manchester City’de geçirdiği kupa dolu dönemini tanımlayan patlayıcı formunu yeniden yakalamakta zorlanıyor. Kanat oyuncusu, Hollanda’nın dev kulübüyle çıktığı ilk altı maçta sadece bir asist yapabildi ve gol atamadı. Kadro rekabetinin artmasıyla birlikte Van Persie, ligi ikinci sırada bitirmek için köklü isimler yerine altyapıdan yetişen oyuncuları ve maç ritmini yakalamış alternatifleri ön plana çıkarma eğiliminde.
Şampiyonlar Ligi yarışı
Feyenoord, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılma hakkını elde etmek için Groningen, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar ve PEC Zwolle ile zorlu bir son dönem mücadelesi verecek. Hollanda'nın UEFA sıralamasında yedinci sıraya düşmesinin ardından, Eredivisie ikincisi artık doğrudan lig aşamasına girmek yerine eleme turlarını geçmek zorunda. Şu anda ikinci sırada bulunan Van Persie'nin takımı, NEC'ye karşı bir puanlık ince bir üstünlüğe sahip ve FC Twente'nin iki puan önünde yer alıyor. Bu durum, Sterling'e formunu kanıtlamak ve yerini geri kazanmak için çok az zaman bırakıyor.