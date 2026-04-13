Raheem Sterling için büyük bir aksilik! Robin van Persie, eski Chelsea ve Man City yıldızını Feyenoord’un son maçında neden yedek kulübesinde bıraktığını açıkladı

Van Persie, Sterling'in kadrodan kalıcı olarak çıkarılacağına dair iddiaları hemen reddetti ve bunun yerine oyuncunun formda olmamasına ve antrenmanda yaşanan ufak bir olaya işaret etti. Teknik direktör, sezonun son düzlüğüne girerken kadroda yaşanan çeşitli kondisyon sorunları nedeniyle fiziksel hazırlığın önemini vurguladı.

Eski İngiltere milli oyuncuyu ilk 11'in dışında bırakma kararını açıklayan Van Persie, ESPN'e şunları söyledi: "Hayır, Raheem son birkaç gündür tam olarak formda değildi. Ayrıca antrenmanda bir sorun yaşadı. Yani bu fiziksel bir neden. Tobias bize katıldığından beri çok iyi performans gösterdi. Topla iyi, fiziksel olarak güçlü ve bu şansı hak etti. Oynayabilecek mi, ilk 11'de başlayabilecek mi bilmediğimiz birçok oyuncu vardı."