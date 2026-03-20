AFP
Çeviri:
Raheem Sterling 'giderek daha dinç' ve 'coşkulu' görünüyor; Robin van Persie, kanat oyuncusunun Feyenoord'da kilit bir rol üstlendiğini belirtiyor
Van Persie'nin Sterling hakkındaki açıklaması
Sterling, Ocak transfer döneminde serbest oyuncu olarak Feyenoord'a transfer oldu. Şu ana kadar Hollanda ekibinde dört maça çıktı ve sahada kaldığı süre giderek artıyor gibi görünüyor. İlk iki maçına Telstar'a karşı 2-1 kazanılan ve FC Twente'ye karşı 2-0 kaybedilen maçlarda yedek olarak çıktı; ayrıca NAC Breda ile 3-3 berabere kaldıkları maçta 63 dakika oynadı ve geçen hafta Excelsior'a karşı 2-1 kazanılan maçta bir asist kaydetti.
Şimdi, eski Arsenal ve Manchester United forveti Van Persie, kanat oyuncusunun form durumu hakkında bir güncelleme yayınladı ve her hafta 90 dakika oynayabilecek duruma yaklaştığını vurgularken, genç oyunculara mentorluk yapma yeteneğini de övdü.
Ed.NL'ye göre Van Persie, "Hareketlerinde daha dinç hale geliyor. Bunu Pazar günü yaptığı asist ve driplinglerde gördünüz. Bu çizgisini sürdürüyor. Antrenman sahasında oyuncularla İngiltere'de geçirdiği dönem hakkında giderek daha fazla konuşuyor. Bu konuda geliştiğini görüyorsunuz. Bu rolü üstlenmesi önemli." dedi.
- IMAGO
Sterling'in Hollanda'daki umutları
Van Persie, Sterling'in NAC ile oynadıkları maçta oyundan alınmasından memnun olmadığını da kabul etti, ancak Van Persie bunun kanat oyuncusunun futbola olan tutkusunu gösterdiğine inanıyor.
Van Persie şunları ekledi: "NAC maçında bir saat sonra oyundan alınmasına hayal kırıklığına uğradı. Bence bu bir bakıma güzel, bu onun oynamak isteyen tutkusunun bir göstergesi. Önceki maçta 80 dakika oynadı. Artık dakika sınırlaması yok."
Sterling de bunu kabul ederek şunları ekledi: "Devam edecek kadar iyi hissediyordum, ancak bu koçun kararı. Her oyuncu sahada kalmak ister. Sahada kalmak istersiniz. Bunun henüz mümkün olmaması anlaşılabilir bir durum. Bu, doğru yönde atılmış bir başka yeni adım."
Şöyle devam etti: "Kazanmak isterdik. Performansımızla ilgili karışık duygularımız var. Çok tutarsızdı, ama zaman zaman da çok iyiydi. Eski seviyeme dönmek istiyorum. Bizim tarafımızdan güzel bir atak oldu. Bunun üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz, o zaman daha fazlası da gelecektir."
Van Persie'nin Sterling'i savunması
Sterling, Hollanda'da geçirdiği süre boyunca eleştirilere maruz kalmıştı; Hollandalı yorumcular, oyuncunun Chelsea'deki başarısız döneminin ardından aylarca sahalardan uzak kalmasının ardından, bu kanat oyuncusunun Hollanda birinci liginde oynayabilecek kapasitede olup olmadığını sık sık sorguluyorlardı.
Ancak Van Persie, kanat oyuncusunu savunarak şöyle dedi: "Bunun yersiz olduğunu düşündüm. Bağlamı, geldiği yeri ve halihazırda başardıklarını göz önüne alırsanız, aylardır takım antrenmanı yapmamıştı. Beklentiler olduğunu anlıyorum. Yaptığı şey olağanüstü. Neredeyse her şeyi kazanmış, mutlak bir üst düzey oyuncu. Sonra yarım saatlik bir performansa dayanarak onu bu şekilde eleştirmek... Bence bu tamamen yersiz. Bunu gerçekten hiç anlamıyorsunuz."
Ayrıca eleştirmenlerden zaman tanımalarını rica ederek şunları ekledi: "(Performansları analiz etmek) her zaman caizdir, ancak altı ila sekiz hafta daha geçtikten sonra bunun daha iyi olacağını söyleyebilirim. O zaman onun bekleneni vermediğini fark ederseniz ve bu görüşünüzü kanıtlayabilirseniz, o zaman derim ki: tamam, haklısınız. Ancak yarım saatlik bir süreye dayanarak bu kadar sert görüşler ortaya atmak, bence uygunsuz."
- Getty
Şimdi ne olacak?
Feyenoord, bu hafta sonu Ajax ile büyük bir maçta karşı karşıya gelecek. Van Persie'nin takımı Eredivisie'de ikinci sırada yer alsa da, lider PSV Eindhoven'ın 16 puan gerisinde. Ajax ise dördüncü sırada ve Feyenoord'un beş puan gerisinde; bu maç, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı açısından büyük önem taşıyor.
Reklam