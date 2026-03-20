Raheem Sterling 'giderek daha dinç' ve 'coşkulu' görünüyor; Robin van Persie, kanat oyuncusunun Feyenoord'da kilit bir rol üstlendiğini belirtiyor

Sterling, Ocak transfer döneminde serbest oyuncu olarak Feyenoord'a transfer oldu. Şu ana kadar Hollanda ekibinde dört maça çıktı ve sahada kaldığı süre giderek artıyor gibi görünüyor. İlk iki maçına Telstar'a karşı 2-1 kazanılan ve FC Twente'ye karşı 2-0 kaybedilen maçlarda yedek olarak çıktı; ayrıca NAC Breda ile 3-3 berabere kaldıkları maçta 63 dakika oynadı ve geçen hafta Excelsior'a karşı 2-1 kazanılan maçta bir asist kaydetti.

Şimdi, eski Arsenal ve Manchester United forveti Van Persie, kanat oyuncusunun form durumu hakkında bir güncelleme yayınladı ve her hafta 90 dakika oynayabilecek duruma yaklaştığını vurgularken, genç oyunculara mentorluk yapma yeteneğini de övdü.

Ed.NL'ye göre Van Persie, "Hareketlerinde daha dinç hale geliyor. Bunu Pazar günü yaptığı asist ve driplinglerde gördünüz. Bu çizgisini sürdürüyor. Antrenman sahasında oyuncularla İngiltere'de geçirdiği dönem hakkında giderek daha fazla konuşuyor. Bu konuda geliştiğini görüyorsunuz. Bu rolü üstlenmesi önemli." dedi.