Raheem Sterling, Feyenoord maçındaki son performansının ardından Robin van Persie'den "er ya da geç" şeklinde endişe verici bir uyarı aldı

Maçın bitiş düdüğünün ardından Van Persie, kulübün yüksek profilli transferinin karşı karşıya olduğu zorluklar konusunda samimi bir tavır sergiledi ve Sterling’in çok çalışmasına rağmen kulübün onun ritmini bulmasını sonsuza kadar bekleyemeyeceğini kabul etti. Eski Manchester United forveti, Sterling’in Londra’da geçirdiği hareketsiz bir dönemin ardından hâlâ formunu kazanmaya çalıştığını itiraf ederken, profesyonel futbolun taleplerinin acımasız olmaya devam ettiğini vurguladı.

Van Persie maçın ardından, “Bu iki dünyanın bir an önce uyum sağlaması gerekiyor,” dedi. “Bunun üzerinde çalışıyoruz. Raheem’in formunu kazanma sürecinde en önemli şey maçları kazanmak.

“Bu yüzden onun durumunu anlıyor ve saygı duyuyorum, ancak aynı zamanda kulüp olarak sonuç almamız gerekiyor. İkinci sırada bitirmeliyiz, bu kadar basit. Kondisyon ve performans açısından ilerleme kaydettiğine inanıyorum. Aynı zamanda, topun dışında ve topun üzerinde daha fazla etki görmek istiyorum.”