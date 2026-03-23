Raheem Sterling, Feyenoord maçındaki son performansının ardından Robin van Persie'den "er ya da geç" şeklinde endişe verici bir uyarı aldı
De Klassieker'de hayal kırıklığı
Sterling’in Feyenoord’da formunu yakalama çabaları, Pazar günkü gergin De Klassieker maçında önemli bir engelle karşılaştı; oyuncunun rakibi Lucas Rosa’yı geçmekte zorlandığı maçta, sadece 55 dakika sonra oyundan alındı. Ocak 2026'da Chelsea ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshederek bu Hollanda devine bedelsiz transfer olan 31 yaşındaki oyuncunun bir zamanlar alametifarikası olan patlayıcı hızı, Ajax ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ortadan kaybolmuş görünüyordu. Jakub Moder'in son dakikalarda attığı penaltı golü bir puanı kurtarsa da, Sterling'in Eredivisie'nin en önemli maçında etkili olamaması, Feyenoord'un hayati önem taşıyan Şampiyonlar Ligi eleme turuna kalmasına yardımcı olacak fiziksel hazırlığı konusunda yerel endişeleri artırdı.
Van Persie, Sterling'in form durumu hakkında konuştu
Maçın bitiş düdüğünün ardından Van Persie, kulübün yüksek profilli transferinin karşı karşıya olduğu zorluklar konusunda samimi bir tavır sergiledi ve Sterling’in çok çalışmasına rağmen kulübün onun ritmini bulmasını sonsuza kadar bekleyemeyeceğini kabul etti. Eski Manchester United forveti, Sterling’in Londra’da geçirdiği hareketsiz bir dönemin ardından hâlâ formunu kazanmaya çalıştığını itiraf ederken, profesyonel futbolun taleplerinin acımasız olmaya devam ettiğini vurguladı.
Van Persie maçın ardından, “Bu iki dünyanın bir an önce uyum sağlaması gerekiyor,” dedi. “Bunun üzerinde çalışıyoruz. Raheem’in formunu kazanma sürecinde en önemli şey maçları kazanmak.
“Bu yüzden onun durumunu anlıyor ve saygı duyuyorum, ancak aynı zamanda kulüp olarak sonuç almamız gerekiyor. İkinci sırada bitirmeliyiz, bu kadar basit. Kondisyon ve performans açısından ilerleme kaydettiğine inanıyorum. Aynı zamanda, topun dışında ve topun üzerinde daha fazla etki görmek istiyorum.”
Sterling'in geleceğinin ne getireceği belirsiz
Feyenoord, lider PSV Eindhoven'ın çok gerisinde kaldığı için, ikinci sırayı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemek konusunda büyük baskı altında. Bu aciliyet, özellikle de Sterling'in Hollanda'daki kalışının geçici olması nedeniyle, oyuncunun uyum sürecinin mercek altına alınmasına neden oluyor. Eski Manchester City yıldızının sözleşmesi sadece bu sezonun sonuna kadar geçerli olduğundan, yavaş yavaş uyum sağlaması için pek fazla zaman kalmıyor. Van Persie bu durumu şöyle değerlendirdi: "İkimiz de niyetlerin çok net olduğu konusunda hemfikiriz. Bu, sezon sonuna kadar geçerli bir anlaşma; ikimiz de geleceğe karşı çok açık durumdayız ve nasıl gideceğini göreceğiz." Takım arkadaşı Moder ise iyimser bir tavır sergileyerek şunları ekledi: "Sezonun geri kalanında onun en iyi halini göreceğiz, eminim."
Avrupa için son seçmeler
Feyenoord, Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için hayati önem taşıyan bir mücadele verirken, Sterling’in taktiksel disiplini ve fiziksel performansının yoğun bir şekilde mercek altına alınacağı kritik bir maç maratonuna giriyor. Herhangi bir başka hata, Avrupa kupalarına katılma şansını tehlikeye atabilir ve Nisan ayında sezonun kaderini belirleyecek son düzlükte Van Persie'nin teknik direktörlük koltuğunu daha da sallantıya sokabilir. Sonuç olarak, tecrübeli forvet, kısa süreli sözleşmesi sona ermeden önce kondisyonundaki açığı kapatmak ve hala yüksek seviyede rekabet edebileceğini kanıtlamak için fiilen son bir deneme sürecinden geçiyor.