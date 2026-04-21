Raheem Sterling, Feyenoord'dan AYRILACAK; eski Manchester City ve Chelsea yıldızının sözleşmesinin uzatılması söz konusu değil
Kanat oyuncusu için Rotterdam'dan ayrılık kapıda
Feyenoord ve Sterling, Mayıs ayında sona erecek olan mevcut Eredivisie sezonu bittiğinde yollarını ayıracak. İngiltere milli takım oyuncusu, Rotterdam-South'ta düzenli olarak ilk 11'de yer bulamadı ve kısa süreli bir sözleşmeyle büyük bir heyecanla geldiği günden bu yana ligde sadece 333 dakika süre aldı. Algemeen Dagblad'a göre, kanat oyuncusu kenarda kalmayı kabullendi ve antrenmanlarda profesyonel bir tavır sergiledi, ancak beklentilerin altında kalan performansı kulübü daha uzun süreli bir sözleşme yapma planlarından vazgeçmeye zorladı.
Van Persie tavrını değiştirdi
Baş antrenör Robin van Persie başlangıçta sözleşme uzatmasının gündeme gelebileceğini ima etse de, kulüp yönetimi bu olasılığı daha sonra tamamen dışladı. Sterling antrenmanlarda ve Excelsior ile oynanan son hazırlık maçında güçlü bir çalışma azmi sergiledi, ancak üst düzey kaliteden yoksun olması nedeniyle kalıcı bir anlaşma imkansız hale geldi.
Kanat oyuncusunun ayrılışının kesinleşmesini değerlendiren AD gazetesi, "1908'de ve Excelsior ile oynanan hazırlık maçında, son derece sıkı çalışan bir İngiliz yıldız gördüler. Hayır, Excelsior karşısında da pek kaliteli bir performans sergilemedi, ancak Sterling 17 Mayıs'ta Feyenoord oyuncusu olarak veda edene kadar elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı. Ve hayır, Van Persie, Sterling'in gelişinde forvetin daha uzun süre kalmasının tartışmaya açık olabileceğini söylemişti. Bu durum – doğal olarak – artık geçerli değil."
Eredivisie'de ritim bulma mücadelesi
31 yaşındaki oyuncu, Londra'da geçirdiği bir süreli aradan sonra ritmini bulmakta zorlandı ve bu durum sahada etkisiz kalmasına yol açarak hayal kırıklığı yarattı. Sonuç olarak, Sterling'in Mayıs ortasında gerçekleşecek resmi veda töreninden önce kulüp formasıyla en fazla dört maç daha oynaması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi yarışı son ana kadar sürecek
Feyenoord, Eredivisie’de ilk iki sırayı garantilemek için Groningen, Fortuna Sittard, AZ Alkmaar ve PEC Zwolle ile zorlu bir son dönem mücadelesi verecek. UEFA sıralamaları dalgalanma gösterse de, Eredivisie’nin ilk iki takımı 2026-27 Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılmaya hak kazanacak; üçüncü sırada yer alan takım ise eleme turlarına katılacak. Van Persie'nin ikinci sırada yer alan takımı, NEC'e karşı 1 puan, FC Twente'ye karşı ise 2 puanlık bir üstünlüğe sahip. Bu durum, Sterling'e yerini geri kazanmak ve veda etmeden önce etkili bir performans sergilemek için çok az zaman bırakıyor.