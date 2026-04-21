Raheem Sterling, Feyenoord'dan AYRILACAK; eski Manchester City ve Chelsea yıldızının sözleşmesinin uzatılması söz konusu değil

Baş antrenör Robin van Persie başlangıçta sözleşme uzatmasının gündeme gelebileceğini ima etse de, kulüp yönetimi bu olasılığı daha sonra tamamen dışladı. Sterling antrenmanlarda ve Excelsior ile oynanan son hazırlık maçında güçlü bir çalışma azmi sergiledi, ancak üst düzey kaliteden yoksun olması nedeniyle kalıcı bir anlaşma imkansız hale geldi.

Kanat oyuncusunun ayrılışının kesinleşmesini değerlendiren AD gazetesi, "1908'de ve Excelsior ile oynanan hazırlık maçında, son derece sıkı çalışan bir İngiliz yıldız gördüler. Hayır, Excelsior karşısında da pek kaliteli bir performans sergilemedi, ancak Sterling 17 Mayıs'ta Feyenoord oyuncusu olarak veda edene kadar elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı. Ve hayır, Van Persie, Sterling'in gelişinde forvetin daha uzun süre kalmasının tartışmaya açık olabileceğini söylemişti. Bu durum – doğal olarak – artık geçerli değil."