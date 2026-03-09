Raheem Sterling, Feyenoord'da ilk kez forma giydiği maçta gol atamadığı için kendisine GÜLEN muhabire sert tepki göstererek son derece garip bir röportaj verdi

Heyecan verici 3-3 beraberliğin ardından Sterling, menajer Robin van Persie yönetimindeki ilk maçını değerlendirmek üzere basının karşısına çıktı. Maç sonrası ESPN'everdiği röportajda, İngiltere'nin kanat oyuncusu performansı ve takımın galibiyeti garantileyememesi konusunda samimi konuştu. 31 yaşındaki oyuncu, önemli dakikaları geride bırakması ve Eredivisie'ye uyum sağlaması konusunda büyük ölçüde olumluyken, ikinci yarıda gol fırsatını değerlendiremediği kritik bir an hakkında konuşurken atmosfer bir anda gerginleşti.
Röportajcı "Gol atmalıydın" diye sorarken gülünce, eski Chelsea oyuncusu bunu komik bulmadı. Sterling alaycı bir gülümsemeyle karşılık verdi: "Gülmemelisin dostum! Ama evet, dediğim gibi, [benim] tozları silmem gerekiyor. Fırsatım vardı ve benim standartlarıma göre bunu değerlendirmek isterdim, bu da maçı bitirirdi. Bu iyi bir başlangıç ve bir dahaki sefere topu ağlara göndermeliyim."