Raheem Sterling, Feyenoord'da ilk kez forma giydiği maçta gol atamadığı için kendisine GÜLEN muhabire sert tepki göstererek son derece garip bir röportaj verdi

Erken oyundan çıkmasıyla ilgili tuhaf sorulara yanıt veren İngiltere milli takım oyuncusu, sınırlı süreye rağmen fiziksel olarak daha ağır bir iş yüküne hazır olduğunu vurguladı. "Evet, devam edecek kadar iyi hissediyordum ama tabii ki bu karar koçun kararı" diyerek Van Persie'nin kararını açıkladı. Oynamaya devam etmek istediğini açıkça belirten Sterling, "Her futbolcu gibi. Bir kez sahaya çıktın mı, sahada kalmak istersin. Ama bu anlaşılabilir bir durum" diye ekledi.

Sterling'in Rotterdam'a transferi eleştirilerden kaçınamadı, ancak eski Man City takım arkadaşı Jack Grealish'te güçlü bir müttefik buldu. Bir sosyal medya hesabı Sterling'in ilk maçını "kabus" olarak nitelendirip onu "buzdaki Bambi"ye benzetince, Everton'a kiralanan oyuncu karşılık verdi. Grealish, "aptalca" eleştiriye arkadaşını ateşli bir şekilde savunarak yanıt verdi.

Grealish, yorum bölümüne "Ne aptalca bir Instagram paylaşımı bu, sizin neyiniz var?" yazdı. "Adam uzun süredir oynamıyor ve antrenman yapmıyor. Sizin gibiler dünyanın sorunudur. Biraz saygı gösterin." Bu destek, Sterling'in Stamford Bridge'deki kariyerinin hayal kırıklığıyla sona ermesinin ardından yeni bir lige uyum sağlamaya devam ederken geldi. Sterling, Stamford Bridge'de birinci takımdan ayrı antrenman yapmak zorunda kalmıştı.