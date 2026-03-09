Goal.com
Canlı
Raheem SterlingESPN
Muhammad Zaki

Çeviri:

Raheem Sterling, Feyenoord'da ilk kez forma giydiği maçta gol atamadığı için kendisine GÜLEN muhabire sert tepki göstererek son derece garip bir röportaj verdi

Raheem Sterling, Feyenoord'un NAC Breda ile 3-3 berabere kaldığı kaotik maçın ardından, bir muhabirin kaçırdığı gol fırsatı hakkında soru sorarken gülümsediği için gözle görülür şekilde etkilenmemiş görünüyordu. Eredivisie devleri için ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Sterling, 64. dakikada oyundan alındı ve muhabir ona sahada kalmayı tercih edip etmediğini sorduğunda şaşkınlık yaşadı.

  • Sterling, gülüşü nedeniyle muhabirle yüzleşir

    Heyecan verici 3-3 beraberliğin ardından Sterling, menajer Robin van Persie yönetimindeki ilk maçını değerlendirmek üzere basının karşısına çıktı. Maç sonrası ESPN'everdiği röportajda, İngiltere'nin kanat oyuncusu performansı ve takımın galibiyeti garantileyememesi konusunda samimi konuştu. 31 yaşındaki oyuncu, önemli dakikaları geride bırakması ve Eredivisie'ye uyum sağlaması konusunda büyük ölçüde olumluyken, ikinci yarıda gol fırsatını değerlendiremediği kritik bir an hakkında konuşurken atmosfer bir anda gerginleşti.

    Röportajcı "Gol atmalıydın" diye sorarken gülünce, eski Chelsea oyuncusu bunu komik bulmadı. Sterling alaycı bir gülümsemeyle karşılık verdi: "Gülmemelisin dostum! Ama evet, dediğim gibi, [benim] tozları silmem gerekiyor. Fırsatım vardı ve benim standartlarıma göre bunu değerlendirmek isterdim, bu da maçı bitirirdi. Bu iyi bir başlangıç ve bir dahaki sefere topu ağlara göndermeliyim."

    • Reklam

  • Klip izle

    Aynı röportajda yaşanan bir başka garip anda, muhabir 64. dakikada oyundan çıkarıldıktan sonra sahada kalmak isteyip istemediğini tuhaf bir şekilde sorunca Sterling şaşkın bir ifade takınır.

  • Sterling için daha fazla dakika

    Erken oyundan çıkmasıyla ilgili tuhaf sorulara yanıt veren İngiltere milli takım oyuncusu, sınırlı süreye rağmen fiziksel olarak daha ağır bir iş yüküne hazır olduğunu vurguladı. "Evet, devam edecek kadar iyi hissediyordum ama tabii ki bu karar koçun kararı" diyerek Van Persie'nin kararını açıkladı. Oynamaya devam etmek istediğini açıkça belirten Sterling, "Her futbolcu gibi. Bir kez sahaya çıktın mı, sahada kalmak istersin. Ama bu anlaşılabilir bir durum" diye ekledi.

    Sterling'in Rotterdam'a transferi eleştirilerden kaçınamadı, ancak eski Man City takım arkadaşı Jack Grealish'te güçlü bir müttefik buldu. Bir sosyal medya hesabı Sterling'in ilk maçını "kabus" olarak nitelendirip onu "buzdaki Bambi"ye benzetince, Everton'a kiralanan oyuncu karşılık verdi. Grealish, "aptalca" eleştiriye arkadaşını ateşli bir şekilde savunarak yanıt verdi.

    Grealish, yorum bölümüne "Ne aptalca bir Instagram paylaşımı bu, sizin neyiniz var?" yazdı. "Adam uzun süredir oynamıyor ve antrenman yapmıyor. Sizin gibiler dünyanın sorunudur. Biraz saygı gösterin." Bu destek, Sterling'in Stamford Bridge'deki kariyerinin hayal kırıklığıyla sona ermesinin ardından yeni bir lige uyum sağlamaya devam ederken geldi. Sterling, Stamford Bridge'de birinci takımdan ayrı antrenman yapmak zorunda kalmıştı.

  • Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty

    Olumlu yönlere odaklanmak

    Feyenoord şu anda ikinci sırada yer alıyor ancak lider PSV'nin 19 puan gerisinde kalmaya devam ediyor. Ocak ayında Chelsea ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Sterling, olumlu yönlere odaklanmaya devam ediyor. "Bu da iyi bir adım. Performans konusunda karışık duygular içindeyim çünkü maçı kazanabileceğimizi düşünüyordum. Bazen biraz konsantrasyon kaybı yaşandı ama bazı anlarda çok iyi futbol oynandığını düşünüyorum" diye konuştu. Takım arkadaşlarının sarsılmaz desteği ve ilk kez ilk 11'de yer almasının verdiği güvenle Sterling, şüphesiz şüphecileri susturmak ve Hollanda'da en iyi formuna ulaşmak için can atıyor olacak.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Excelsior crest
Excelsior
EXC
Eredivisie
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
NAC Breda crest
NAC Breda
NAC
0