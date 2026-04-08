Rafael van der Vaart, Real Madrid'in kanat oyuncusunun oyunundaki "inanılmaz derecede üzücü" yönüne dikkat çekerken, Vinicius Junior'u "berbat" diye eleştirdi
Van der Vaart'ın sert eleştirisi
Hollandalı yayıncı Ziggo Sport'a konuşan Van der Vaart, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 2-1 mağlup olmasının ardından Vinicius'a duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi. 25 yaşındaki oyuncunun bariz yeteneğini kabul etmesine rağmen, eski Hollanda milli futbolcu, kanat oyuncusunun abartılı hareketleri nedeniyle onu izlemenin bile zor olduğunu itiraf etti.
Brezilyalı oyuncunun tarzını sert bir şekilde eleştiren Van der Vaart, "Vinicius berbat. Onu gördüğümde beni son derece rahatsız ediyor. Bu durum beni inanılmaz derecede üzüyor çünkü o harika bir oyuncu. Ancak en ufak bir itişte kendini yere atıyor, rakibin kırmızı kart görmesini umuyor ve sonra hiçbir şey olmamış gibi kalkıyor. Onunla ilgili beni üzen kısım da bu" dedi.
Bernabeu'da yaşanan hayal kırıklığı
Vinicius, Bayern Münih karşısında belirleyici bir etki yaratmakta zorlandı. Kylian Mbappé gol atmayı başarırken, Brezilyalı oyuncu fırsatlarını gole çeviremedi; bu durum hem sahada hem de tribünlerde gözle görülür bir hayal kırıklığına yol açtı. Bir noktada, ev sahibi taraftarların bir kısmı hoşnutsuzluğunu dile getirince bu hayal kırıklığı doruğa ulaştı. Haberlere göre Vinicius, 60. dakikada topu kaptırıp Manuel Neuer ile karşı karşıya kaldığı altın fırsatı değerlendiremeyince Bernabeu seyircisi tarafından bir kez daha yuhalandı; bu hata, bu eşleşmede pahalıya mal olabilir.
Kompany farklı bir bakış açısı sunuyor
Van der Vaart kanat oyuncusunun eksikliklerine odaklanırken, Bayern teknik direktörü Vincent Kompany çok daha anlayışlı bir tavır sergiledi. Belçikalı teknik adam, özellikle Madrid'in yıldız oyuncusunun sık sık karşılaştığı zorlu atmosfer ve dış baskılar göz önüne alındığında, onun karakterini övmek için özel bir çaba gösterdi. "Vini tam olarak olduğu gibi kalmalı. Rakip oyuncu olsun ya da olmasın, ona tam destek veriyorum," dedi Bayern teknik direktörü maçın ardından Amazon Prime'a. "Farklı oyunculara ihtiyacınız var. Bu oyuncuların başarılarından keyif alıyoruz. Bayern'de Franck Ribéry ile de durum aynıydı. Fikrinizi söylemekte özgürsünüz, ancak asla sınırı aşmamalısınız. Bu yüzden Vini'ye büyük saygı duyuyorum."
Rövanş maçına giden yol
Real Madrid, önümüzdeki hafta Allianz Arena'da oynayacağı zorlu deplasman maçı için hazırlıklarını sürdürürken, Vinicius'u çevreleyen tartışmalar muhtemelen devam edecek. Real Madrid, Avrupa'da zafer hayallerini canlı tutmak için tek gol farkını kapatmak zorunda olduğu için zor bir durumda bulunuyor. Álvaro Arbeloa'nın yönetiminde takım, Cuma günü La Liga'da Girona ile oynayacağı iç saha maçıyla başlayarak hücumdaki canlılığını yeniden kazanmanın bir yolunu bulmak zorunda.