Rafael van der Vaart, Real Madrid'in kanat oyuncusunun oyunundaki "inanılmaz derecede üzücü" yönüne dikkat çekerken, Vinicius Junior'u "berbat" diye eleştirdi

Hollandalı yayıncı Ziggo Sport'a konuşan Van der Vaart, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 2-1 mağlup olmasının ardından Vinicius'a duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi. 25 yaşındaki oyuncunun bariz yeteneğini kabul etmesine rağmen, eski Hollanda milli futbolcu, kanat oyuncusunun abartılı hareketleri nedeniyle onu izlemenin bile zor olduğunu itiraf etti.

Brezilyalı oyuncunun tarzını sert bir şekilde eleştiren Van der Vaart, "Vinicius berbat. Onu gördüğümde beni son derece rahatsız ediyor. Bu durum beni inanılmaz derecede üzüyor çünkü o harika bir oyuncu. Ancak en ufak bir itişte kendini yere atıyor, rakibin kırmızı kart görmesini umuyor ve sonra hiçbir şey olmamış gibi kalkıyor. Onunla ilgili beni üzen kısım da bu" dedi.