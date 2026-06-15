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Rafael van der Vaart, Dünya Kupası'nda Japonya ile oynanan berabere biten maçta Hollanda kaptanının sergilediği performanstan "büyük etki altında kalarak" Virgil van Dijk'ı bir "Boeing 747"e benzetti
Van der Vaart'ın Van Dijk'a yönelik 'Boeing' esprisi
Hollanda, Dallas’ta Japonya ile oynadığı heyecan dolu 2-2’lik beraberlikle Dünya Kupası serüvenine başladı; bu maç sırasında Van der Vaart, Van Dijk’i eleştirdi. NOS stüdyosunda konuşan eski Hollanda ve Real Madrid oyun kurucusu, ülkesinin sembol liderinin performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı.
"Dürüst olmak gerekirse, Van Dijk beni oldukça şaşırttı," dedi Van der Vaart, skorun hala 0-0 olduğu devre arası analizinde. "Onu izlerken, 'bu pek iyi görünmüyor' diye düşündüm. Özellikle dönüşlerde. Çok zorlanıyor. Sanki bir Boeing 747 uçağı dönüyor gibi. Umarım turnuva boyunca dönüşlerini biraz daha hızlandırır."
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Roy Keane farklı bir bakış açısı sunuyor
Van der Vaart, defans oyuncusunun fiziksel düşüşüne odaklanırken, Roy Keane ise ITV yayınına daha olumlu bir bakış açısı getirerek devreye girdi. Eski Manchester United kaptanı, Van Dijk’in hücumdaki katkısını öne çıkarmayı tercih etti ve kulüp düzeyinde son zamanlarda yaşadığı zorluklara rağmen, onun açılış golünü “saf klasın bir örneği” olarak nitelendirdi.
Keane, "Bu, [Ryan] Gravenberch'ten gelen muhteşem bir ortaydı. Onların duran toplarda ne kadar iyi olduklarını biliyoruz," dedi. "Van Dijk, gol atma konusunda açıkça iyi bir formda. Zor bir sezon geçirdi. Bu geceki duran toplardan gelen bazı ortalar pek iyi değildi ama Gravenberch'e geldiğinde... Japonya'nın giderek daha geriye çekildiğini gördük ve top içeri girdiğinde Van Dijk'tan kesinlikle fantastik bir kafa vuruşu geldi. O çok golcü bir oyuncu, muhteşem bir vuruş. Direğe çarparak içeri girdi, muhteşem. Topu yönlendirme şekli, hızı yoktu ama fantastik bir kafa vuruşuydu. Kötü savunma, Japonya daha geriye çekiliyor ama bu çok güzel, o her şeyi gördü. Harika, harika bir vuruş ve bu aşamada tamamen kontrol onlardaydı."
Dallas'ta heyecan dolu bir gece
Japonya'nın hızlı geçişlerine karşı savunması zayıf görünen Hollanda takımının kaptanlığını yapan Van Dijk için, bu gece zıt şansların yaşandığı bir gece oldu. Ancak Liverpool'un stoper oyuncusu, 51. dakikada Gravenberch'in ortasına en yükseğe çıkarak Zion Suzuki'yi geçip Ronald Koeman'ın takımına üstünlüğü getiren kafa vuruşuyla eleştirenleri susturmuş gibi görünüyordu.
Gol, AT&T Stadyumu'na gelen Hollanda taraftarları arasında coşkulu kutlamalara yol açtı, ancak sevinç kısa sürdü. Japonya, kendine özgü direncini göstererek iki kez geri döndü. Keito Nakamura ve Daichi Kamada, Van Dijk ve Crysencio Summerville'in gollerini boşa çıkaran golleri atarak F Grubu'nda puanların paylaşılmasını sağladı.
- AFP
Van Dijk, hayal kırıklığı yaratan ilk golün ardından tepki gösterdi
Maçın En Değerli Oyuncusu ödülünü almasına rağmen, Van Dijk maçın bitiminden sonra basın mensuplarına konuşurken alçakgönüllü bir tavır sergiledi. Kaptan, takımının akşamın büyük bir bölümünde kompakt bir 5-4-1 dizilişiyle sahaya çıkan, iyi organize olmuş Japon takımını aşmakta zorlandığını kabul etti.
Van Dijk, "Çok kompakt bir oyun sergileyen Japonya ile karşılaştık. Bu zordu" dedi. "Sonuçta, bir beraberlikle başladık. Kesinlikle daha iyisini yapabiliriz. Şimdi bir sonrakine odaklanalım." Hollanda, şimdi dikkatini önümüzdeki hafta sonu İsveç ile oynayacağı kritik maça çevirecek.