Van der Vaart, defans oyuncusunun fiziksel düşüşüne odaklanırken, Roy Keane ise ITV yayınına daha olumlu bir bakış açısı getirerek devreye girdi. Eski Manchester United kaptanı, Van Dijk’in hücumdaki katkısını öne çıkarmayı tercih etti ve kulüp düzeyinde son zamanlarda yaşadığı zorluklara rağmen, onun açılış golünü “saf klasın bir örneği” olarak nitelendirdi.

Keane, "Bu, [Ryan] Gravenberch'ten gelen muhteşem bir ortaydı. Onların duran toplarda ne kadar iyi olduklarını biliyoruz," dedi. "Van Dijk, gol atma konusunda açıkça iyi bir formda. Zor bir sezon geçirdi. Bu geceki duran toplardan gelen bazı ortalar pek iyi değildi ama Gravenberch'e geldiğinde... Japonya'nın giderek daha geriye çekildiğini gördük ve top içeri girdiğinde Van Dijk'tan kesinlikle fantastik bir kafa vuruşu geldi. O çok golcü bir oyuncu, muhteşem bir vuruş. Direğe çarparak içeri girdi, muhteşem. Topu yönlendirme şekli, hızı yoktu ama fantastik bir kafa vuruşuydu. Kötü savunma, Japonya daha geriye çekiliyor ama bu çok güzel, o her şeyi gördü. Harika, harika bir vuruş ve bu aşamada tamamen kontrol onlardaydı."