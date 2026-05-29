Rafael Leao Premier Lig'e mi gidiyor? San Siro'daki geleceği belirsizliğini korurken, AC Milan'ın kanat oyuncusu favori takımı olarak Manchester United'ı seçti
Transfer söylentileri yoğunlaşıyor
Forvet oyuncusu Leao'nun Cernucci podcast'ine konuk olduğu sırada Manchester United'a duyduğu hayranlığı açıkça dile getirmesinin ardından, oyuncuyla ilgili spekülasyonlar yoğunlaştı. Premier Lig'in dev kulübü, son yıllarda birçok transfer döneminde, maçları kazandıracak kalitede bir kanat oyuncusu arayışında olduğu için bu Portekizli forvetle ismi anılmıştı. Milan'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazanamaması, kulüp yönetimine mali dengeleri sağlaması konusunda büyük bir baskı yaratması nedeniyle, bu transfer söylentileri oldukça güç kazandı.
Winger, İngiltere'yi tercih ettiğini açıkladı
Podcast programına konuk olduğu sırada Premier Lig maçlarını sık izleyip izlemediğini sorulduğunda, milli forvet şöyle yanıt verdi: "Evet, tabii ki." İzlediği belirli bir takım olup olmadığı sorulduğunda ise Leao şöyle dedi: "Hayır, United'ı seviyorum. United'ı seviyorum çünkü idolüm Cristiano Ronaldo. O yüzden eskiden onları izlerdim. Evet, Manchester United'ı izlerdim. Arsenal'i de seviyorum. Arsenal, evet."
Bu itirafına rağmen, La Gazzetta dello Sport'un haberlerine göre 26 yaşındaki oyuncu, zorlu bir sezonu geride bırakmak için Milan'da kalmak istediğini kulübün kıdemli danışmanı Zlatan Ibrahimovic'e zaten söylemiş ve İtalya'da kendini kanıtlamaya istekli olduğunu belirtmiş.
Mali baskı, değerlendirmeyi tetikliyor
Leao'nun kalmayı tercih etmesine rağmen, Rossoneri yönetimi kanat oyuncusunu satılabilir bir varlık olarak görüyor ve piyasadan gelecek teklifleri dinlemeye hazır. Milan, Serie A'yı beşinci sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'nden elde edilecek kısıtlı gelir, oyuncu transferleri yapmadan mali ihtiyaçları karşılamak için yeterli olmayacak. Ayrıca, Massimiliano Allegri'nin kovulması taktiksel bir boşluk yarattı; Allegri'nin katı 3-5-2 sistemi, Leao'yu kanatta oynamayı tercih ettiği pozisyon yerine, kendisine doğal olmayan bir merkez rolüne zorlamıştı.
Dünya Kupası hazırlıkları yaklaşıyor
Forvet oyuncusu, 2026 Dünya Kupası için Portekiz'in 27 kişilik geçici kadrosuna seçildikten sonra kulüpteki belirsizliği bir an önce geride bırakmak zorunda. Roberto Martinez'in takımı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya ile karşılaşacağı K Grubu'nda benzersiz bir turnuva sınavıyla karşı karşıya. Uluslararası turnuva sona erdiğinde, Leao'nun kulüpteki geleceği tamamen Allegri'nin halefinin taktiksel vizyonuna ve yeni teknik direktörün yönetim kurulundan oyuncuyu takımda tutmasını talep edip etmemesine bağlı olacak.