Rafael Leao Premier Lig'e mi gidiyor? San Siro'daki geleceği belirsizliğini korurken, AC Milan'ın kanat oyuncusu favori takımı olarak Manchester United'ı seçti

Podcast programına konuk olduğu sırada Premier Lig maçlarını sık izleyip izlemediğini sorulduğunda, milli forvet şöyle yanıt verdi: "Evet, tabii ki." İzlediği belirli bir takım olup olmadığı sorulduğunda ise Leao şöyle dedi: "Hayır, United'ı seviyorum. United'ı seviyorum çünkü idolüm Cristiano Ronaldo. O yüzden eskiden onları izlerdim. Evet, Manchester United'ı izlerdim. Arsenal'i de seviyorum. Arsenal, evet."

Bu itirafına rağmen, La Gazzetta dello Sport'un haberlerine göre 26 yaşındaki oyuncu, zorlu bir sezonu geride bırakmak için Milan'da kalmak istediğini kulübün kıdemli danışmanı Zlatan Ibrahimovic'e zaten söylemiş ve İtalya'da kendini kanıtlamaya istekli olduğunu belirtmiş.