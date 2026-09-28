Getty Images Sport
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Rafael Leao, Norveç karşısında alınan galibiyetin ardından Jorge Jesus'un Portekiz'de Roberto Martinez'e kıyasla yarattığı büyük farkı açıkladı
Jesus yönetimindeki savunma evrimi
Leao, Jesus'un milli takıma getirdiği anlık yapısal iyileştirmeleri övmekte gecikmedi. Norveç karşısında alınan zorlu galibiyetin ardından Leao, Roberto Martinez döneminde eksik olduğuna inandığı yeni bir direnç düzeyine işaret etti. Kanat oyuncusu, takımın hücum bölgesinde her zaman büyük bir yaratıcılığa sahip olduğunu, ancak Benfica ve Sporting CP'nin eski teknik direktörünün göreve net bir savunma hattını sıkılaştırma talimatıyla gelmesinden sonra maçları kapatma becerisinin yeni bir seviyeye çıktığını belirtti.
"Takımda değişen şey, Jesus'un bize çok güçlü bir savunma kapasitesi kazandırması oldu. Norveç topa çok sahipti ve baştan sona kompakt kalmayı, top oyundayken savunma yapmayı ve duran toplarda da iyi savunmayı başardık. Büyük maçlarda fark yaratmak için eksik olan şey buydu çünkü hücumda çok iyi bir kaliteye sahiptik ve eksikliğimiz savunma tarafındaydı" diyen Leao'nun sözlerini A Bola aktardı.
- Getty Images Sport
Oyuncu ile teknik direktör arasında özel bir bağ
Leao için Jesus’un Selecao’nun başına geçmesi yalnızca taktiksel bir değişimden ibaret değil; bu, onun üst düzeydeki potansiyeline ilk inanan isimle yeniden bir araya gelmesi anlamına geliyor. 72 yaşındaki teknik direktör, Sporting CP’de birlikte geçirdikleri dönemde Leao’ya profesyonel kariyerindeki ilk maç fırsatını veren kişiydi ve bu geçmişin, oyuncunun mevcut milli takım düzenindeki özgüveninde açıkça rol oynadığı görülüyor. Leao, aralarındaki bu derin anlayışın sahada hangi mevkide görev alırsa alsın onun parlamasını sağlayacağını düşünüyor.
Geçmişlerini ve milli takımın mevcut durumunu değerlendiren Leao, eski akıl hocasıyla yeniden çalışma konusunda heyecanını dile getirdi. Hücum oyuncusu şunları söyledi: "Teknik direktör, takımı sadece birkaç gün içinde çok iyi organize etmeyi başardı. Jesus bana profesyonel seviyede ilk kez oynama fırsatını verdi, beni fiziksel, taktiksel ve psikolojik olarak tanıyor. Hangi pozisyonda oynamam gerekirse gereksin elimden gelenin en iyisini yapacağım, onun özelliklerimi göstermeme yardımcı olacağından eminim."
Joao Felix'e övgü
Leao, son maçlarda öne çıkan performansıyla dikkat çeken takım arkadaşı Joao Felix'i savunup övmek için de zaman ayırdı. Felix, özellikle Suudi Pro League'e transferinin ardından medya ve taraftarların yoğun eleştirilerinin hedefi olmuştu. Ancak milli takım formasıyla son dönemde yakaladığı golcülük formu, birçok şüpheciyi susturdu. Leao, Felix'in sahip olduğu kalitenin tartışmasız olduğunu ve kulüp düzeyinde oynadığı ligin ötesine geçtiğini vurgulayarak, forvetin ülkesini temsil ederken Avrupa sahnesinde hâlâ fark yaratabildiğini kanıtladığını söyledi.
"Joao Felix fark yaratıyor, geçmişte çok fazla eleştiri aldı ve sahip olduğu kaliteyi gösteriyor. Bazen insanlar bunun sadece Suudi Arabistan'da olduğunu söylüyor ama Avrupa'da da fark yaratıyor," dedi.
- Getty Images Sport
İstanbul'da yeni başlangıçlar
Leao, milli takım görevlerinin yanı sıra, bu yaz AC Milan'ın zirvesinden ayrılıp Türkiye'nin dev kulüplerinden Galatasaray'da yeni bir başlangıç yaparak kariyerindeki son hamlesine de değindi. Bu transfer, dönemin en çok konuşulan hamlelerinden biri oldu ve Leao'nun yeni bir ligdeki meydan okumadan keyif aldığı görülüyor. Transferin başlıca nedenlerinden biri olarak İstanbul kulübünün hırsını gösteren Leao, takımın yurt içindeki üstünlüğünü sürdürmesine yardımcı olma arzusunu dile getirdi.
"Türkiye ligi çok rekabetçi, büyük isimler var, Galatasaray beni gerçekten çok istedi, çok iyi bir sportif projeleri vardı ve bence bu yıl üst üste beşinci şampiyonluğu kazanabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı Leao.
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