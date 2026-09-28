Leao, Jesus'un milli takıma getirdiği anlık yapısal iyileştirmeleri övmekte gecikmedi. Norveç karşısında alınan zorlu galibiyetin ardından Leao, Roberto Martinez döneminde eksik olduğuna inandığı yeni bir direnç düzeyine işaret etti. Kanat oyuncusu, takımın hücum bölgesinde her zaman büyük bir yaratıcılığa sahip olduğunu, ancak Benfica ve Sporting CP'nin eski teknik direktörünün göreve net bir savunma hattını sıkılaştırma talimatıyla gelmesinden sonra maçları kapatma becerisinin yeni bir seviyeye çıktığını belirtti.

"Takımda değişen şey, Jesus'un bize çok güçlü bir savunma kapasitesi kazandırması oldu. Norveç topa çok sahipti ve baştan sona kompakt kalmayı, top oyundayken savunma yapmayı ve duran toplarda da iyi savunmayı başardık. Büyük maçlarda fark yaratmak için eksik olan şey buydu çünkü hücumda çok iyi bir kaliteye sahiptik ve eksikliğimiz savunma tarafındaydı" diyen Leao'nun sözlerini A Bola aktardı.