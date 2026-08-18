Rafael Leao'nun geleceği Milan'dan uzakta. Bu kesinlik kazanmış değil, ancak işaretler bu yönde. Yazdan önce Milan'daki macerasını kamuoyu önünde noktalayan ve yeni bir deneyim yaşama isteğini kabul eden Portekizli hücum oyuncusu, Amorim projesinin dışında bırakılan oyuncular listesinde yer almıyor, ancak ayrılığı gündemde kalmayı sürdürüyor. Cardinale ile yapılması planlanan görüşme de bu tabloyu doğrulamaya hizmet edecek. Milan, 2026-27 sezonuna 10 numarası olmadan başlayacak; sürpriz olmazsa eylülden itibaren farklı bir forma giyecek.
Çeviri:
Rafael Leao Milan'dan ayrılıyor: Roma ile temaslar var, Chelsea de devreye girdi. Suudi Arabistan seçeneği de dışlanmış değil
Galatasaray pole pozisyonunda kalıyor
Leao için bir süredir Galatasaray devrede; kulüp, oyuncunun menajerleriyle ve Milan'la zaten görüşmeler yaptı ve gelecek haftanın başına kadar sonuca ulaşmak istiyor. Türk kulübü, Arsenal'den Martinelli'nin hayır demesinin ardından, Portekizli oyuncu için süreci hızlandırmak istiyor. Kendisine sezon başına net 10-12 milyon eurodan beş yıllık sözleşme vaat edildi. Eski Lille oyuncusunun başka öncelikleri var; bunların başında Premier League'e transfer geliyor. Ancak Süper Lig'e transfer ihtimaline kapıyı kapatmış değil; böyle bir durumda ligin en çok kazanan oyuncularından biri olacak. Önümüzdeki günler, bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamak açısından belirleyici olacak. Kesin olan şu ki Galatasaray, operasyonu sonuçlandırmak istiyorsa şu anda bonuslar dahil 35 milyon euroda kalan ekonomik teklifini yükseltmek zorunda kalacak. İlk etapta 60 milyonluk bir değer biçen Milan, şu anda 45 milyon euro istiyor. Kulüp, uygun şartlarda bonservisiyle ya da satın alma zorunluluğu bulunan ücretli kiralama formülüyle bir transfer istiyor.
Roma için temas, Chelsea ortaya çıktı
La Gazzetta dello Sport'un yazdığına göre Leao için temas kuran İtalyan kulübü Roma oldu, ancak kulüp maliyetler ve Leao'nun Serie A'dan başka bir takımı seçmek istememesi nedeniyle bu konuyu derinleştirmemeyi tercih etti. Leao'nun isteği Premier League olmaya devam ediyor ve bu gerçekleşebilir: bir menajer onu, milli takımdan takım arkadaşı Pedro Neto'nun yerini alacağı Chelsea'ye götürmeye çalışıyor; Pedro Neto ise Manchester City ile Suudi kulübü Al Hilal'in hedefinde. Arabistan arka planda kalmayı sürdürüyor, ancak ciddi bir seçenek. Leao ve Milan için ağustos sonuna kadar yolların ayrılacağı bu günler, karar günleri.
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