Rafael Leao Milan'dan ayrılıyor: Roma ile temaslar var, Chelsea de devreye girdi. Suudi Arabistan seçeneği de dışlanmış değil

Leao için bir süredir Galatasaray devrede; kulüp, oyuncunun menajerleriyle ve Milan'la zaten görüşmeler yaptı ve gelecek haftanın başına kadar sonuca ulaşmak istiyor. Türk kulübü, Arsenal'den Martinelli'nin hayır demesinin ardından, Portekizli oyuncu için süreci hızlandırmak istiyor. Kendisine sezon başına net 10-12 milyon eurodan beş yıllık sözleşme vaat edildi. Eski Lille oyuncusunun başka öncelikleri var; bunların başında Premier League'e transfer geliyor. Ancak Süper Lig'e transfer ihtimaline kapıyı kapatmış değil; böyle bir durumda ligin en çok kazanan oyuncularından biri olacak. Önümüzdeki günler, bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamak açısından belirleyici olacak. Kesin olan şu ki Galatasaray, operasyonu sonuçlandırmak istiyorsa şu anda bonuslar dahil 35 milyon euroda kalan ekonomik teklifini yükseltmek zorunda kalacak. İlk etapta 60 milyonluk bir değer biçen Milan, şu anda 45 milyon euro istiyor. Kulüp, uygun şartlarda bonservisiyle ya da satın alma zorunluluğu bulunan ücretli kiralama formülüyle bir transfer istiyor.











