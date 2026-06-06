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Rafael Leao, La Liga yerine Premier League'i tercih ediyor; kanat oyuncusu AC Milan'dan ayrılma "ihtiyacı" hissettiğini itiraf etti
Leao, Milan'dan ayrılma ihtimalini gündeme getirdi
Leao, Milan'dan uzaklaşarak yeni bir meydan okuma aradığını itiraf ederek geleceği hakkındaki spekülasyonları alevlendirdi. Portekiz milli takım oyuncusu, Serie A'nın taktiksel gerekliliklerinin kendi oyun stiline tam olarak uymadığını öne sürdü ve yurtdışına transfer olmanın potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olabileceğini belirtti. 26 yaşındaki oyuncu, yeteneğinin en çok değer göreceği ligler olarak Premier League ve La Liga'yı gösterdi. Bununla birlikte, fırsat doğarsa İngiltere'ye transfer olmanın kendisi için özellikle cazip olacağını açıkça ifade etti.
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Leao, yeni bir başlangıç yapma arzusunu açıklıyor
Leao'nun açıklamaları, San Siro'da yaşanan zorlu bir sezonun ardından geldi; Milan, bir geçiş döneminde belirsizlikle karşı karşıya kalırken, yıldız forvetleri de artık olası bir ayrılıktan kamuoyu önünde bahsediyor.
Sport TV'ye konuşan Leao, "Fark yaratabileceğimi hissettim, ancak takımın oynadığı futbol bana bunu yapma fırsatı vermedi. Yeni bir mücadeleye ihtiyacım var. İtalya'da lig gelişiyor, ancak benim futbol stilim için Premier Lig veya La Liga, yeteneğimi ve beni bir oyuncu olarak daha iyi sergileyecektir. Premier Lig'de bir fırsat çıkarsa çok mutlu olurum: Yeteneğimi çok yüksek seviyedeki oyuncularla eşleştirebileceğimi düşünüyorum."
Milan’ın taktiklerine duyulan hayal kırıklığı
Transfer isteğinin ötesinde Leao, San Siro’daki son sezonunda yaşadığı taktiksel sıkıntılar hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Kanat oyuncusu, teknik ekibin uyguladığı sistemin kendi yeteneklerini en iyi şekilde ortaya çıkaramadığını ve bunun sonucunda hem kişisel hem de takım olarak istikrarsız bir sezon geçirdiğini, bu durumun kendisini bitkin düşürdüğünü belirtti.
"Zor bir sezondu. 4-5 ay boyunca kasık ağrısıyla, benim tarzım olmayan bir pozisyonda sakat olarak oynadım," diye itiraf etti Leao. "Taktik sistem bana yardımcı olmadı. Fark yaratabileceğimi hissettim, ancak takımın oynama şekli bana bunu yapma imkanı vermedi. Sonunda bu durum yorucu hale geliyor.
"Ancak kariyerim boyunca sık sık ikinci forvet olarak oynadım ve bence bu benim en sevdiğim pozisyon. Ayrıca, özellikle Portekiz gibi bir takımda sahte 9 numara olarak da oynayabilirim. Kanat oyuncusu olarak, top sürme sonrası şut atıp atmayacağımı, tekrar top sürmeyi mi yoksa orta yapmayı mı düşünmek için daha fazla zamanım oluyor. Ama ikinci forvet olarak oynadığımda, kaleye daha yakınım ve daha somut olmam gerekiyor: ya asist yaparım ya da şut atarım. Bu, üzerinde çalışmam gereken bir detay. Sonuçta futbol sayılara dayalı bir spor ve benim eksik olduğum son adım da bu."
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Milan'ın yıldızının geleceği belirsiz
Milan'ın kritik bir yaz dönemi hazırlıklarına girişmesiyle birlikte, Leao'nun kamuoyuna yaptığı açıklamalar, oyuncunun geleceği hakkındaki tartışmaları alevlendirebilir. Kanat oyuncusu, kulübün en değerli varlıklarından biri olmaya devam etse de, yeni bir maceraya atılma isteği, Rossoneri'nin karar vericileri üzerinde ek bir baskı yaratabilir. Leao'nun Premier Lig'e hayranlığını açıkça dile getirmesi ve La Liga'yı da cazip bir seçenek olarak belirtmesi üzerine, dikkatler artık Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden gelen ilginin somut bir fırsat haline gelip gelmeyeceğine yönelecek.