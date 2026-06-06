Rafael Leao, La Liga yerine Premier League'i tercih ediyor; kanat oyuncusu AC Milan'dan ayrılma "ihtiyacı" hissettiğini itiraf etti

Transfer isteğinin ötesinde Leao, San Siro’daki son sezonunda yaşadığı taktiksel sıkıntılar hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Kanat oyuncusu, teknik ekibin uyguladığı sistemin kendi yeteneklerini en iyi şekilde ortaya çıkaramadığını ve bunun sonucunda hem kişisel hem de takım olarak istikrarsız bir sezon geçirdiğini, bu durumun kendisini bitkin düşürdüğünü belirtti.

"Zor bir sezondu. 4-5 ay boyunca kasık ağrısıyla, benim tarzım olmayan bir pozisyonda sakat olarak oynadım," diye itiraf etti Leao. "Taktik sistem bana yardımcı olmadı. Fark yaratabileceğimi hissettim, ancak takımın oynama şekli bana bunu yapma imkanı vermedi. Sonunda bu durum yorucu hale geliyor.

"Ancak kariyerim boyunca sık sık ikinci forvet olarak oynadım ve bence bu benim en sevdiğim pozisyon. Ayrıca, özellikle Portekiz gibi bir takımda sahte 9 numara olarak da oynayabilirim. Kanat oyuncusu olarak, top sürme sonrası şut atıp atmayacağımı, tekrar top sürmeyi mi yoksa orta yapmayı mı düşünmek için daha fazla zamanım oluyor. Ama ikinci forvet olarak oynadığımda, kaleye daha yakınım ve daha somut olmam gerekiyor: ya asist yaparım ya da şut atarım. Bu, üzerinde çalışmam gereken bir detay. Sonuçta futbol sayılara dayalı bir spor ve benim eksik olduğum son adım da bu."