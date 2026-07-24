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Rafael Leao, Fenerbahçe’ye 60 milyon avroluk transfer için hazır; AC Milan yıldızına dev bir maaş teklifi sunuldu
Fenerbahçe, transfer çabalarını hızlandırdı
Corriere dello Sport’un haberine göre, Milan’ın Portekizli forvetin satışından yaklaşık 50 milyon ila 60 milyon avro gelir elde etmeyi hedeflemesi üzerine Fenerbahçe, Leao’yu transfer etme çabalarını hızlandırıyor. Türk kulübünün önümüzdeki saatler içinde Milano’da Leao’nun temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor; ancak Rossoneri’ye henüz resmi bir teklif sunulmadı.
Milan, Mario Gila ve Goncalo Ramos'un takıma katılması sonrasında, Leao'nun ayrılmasını yeni transferler için gerekli kaynağı sağlamanın anahtarı olarak görüyor. Leao, Premier Lig veya İspanya'dan ilgi görme umuduyla seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor; ancak somut adımlar atan tek kulüpler Fenerbahçe ve Galatasaray olmaya devam ediyor.
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Sunulan çok yüksek maaş
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın önüne geçmek amacıyla Leao’yu sezon başına yaklaşık 10 milyon avro değerinde bir sözleşme ve primlerle ikna etmeye hazır. Öte yandan Gazzetta, kanat oyuncusunun tatilinin bir kısmını Türkiye’de geçirdiğini iddia ederek geleceğine dair spekülasyonları alevlendirdi; ancak Milan hâlâ ilk resmi teklifi bekliyor.
Leao'nun karar vermeden önce biraz daha zaman ayırması bekleniyor ve oyuncunun, takımın Avustralya'daki sezon öncesi hazırlık turu için kadroya yeniden katılması planlanıyor. Dünya Kupası öncesinde yeni bir meydan okuma istediğini belirterek niyetini açıkça ortaya koyan Leao'nun, kaynağa göre "bir buçuk ay sonra da fikrini değiştirmediği" belirtiliyor.
Daha büyük fırsatları bekliyorum
Türkiye’den gelen ilginin artmasına rağmen, Leao bir sonraki transfer kararını vermeden önce İngiltere veya İspanya’dan önde gelen bir kulübün yarışa girmesini umuyor. Gazzetta’nın haberine göre, 27 yaşındaki oyuncu Milan’da kalmadığı sürece İtalya’da kalmak istemiyor; ancak uygun koşullar altında Türkiye’ye transfer olmayı da değerlendirebilir. Dünya Kupası’ndaki performansları da daha geniş çaplı bir transfer yarışını tetiklemeye yetmedi. Leao, Özbekistan maçında gol attı ve sadece Hırvatistan maçında ilk 11'de yer aldı; bu maçta yaptığı ortayla Ramos'un galibiyet golüne yol açtı.
- Getty Images
Karar henüz verilmedi
Şu an için Leao'nun önceliği, geleceği hakkında karar vermeden önce başka bir büyük kulübün teklifte bulunup bulunmayacağını bekleyip görmek. Brezilya'da düzenlenecek bir ticari etkinliğe katılmasının ardından, Milan'ın Avustralya'daki sezon öncesi turuna katılmak üzere takıma geri dönmesi planlanıyor. Rossoneri, o zamana kadar Fenerbahçe, Galatasaray veya ilgilenen başka bir kulüp ile bir anlaşmaya varılmadığı takdirde, hazırlıklarına Endonezya'da devam edecek.
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