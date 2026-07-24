Rafael Leao, Fenerbahçe’ye 60 milyon avroluk transfer için hazır; AC Milan yıldızına dev bir maaş teklifi sunuldu

Corriere dello Sport’un haberine göre, Milan’ın Portekizli forvetin satışından yaklaşık 50 milyon ila 60 milyon avro gelir elde etmeyi hedeflemesi üzerine Fenerbahçe, Leao’yu transfer etme çabalarını hızlandırıyor. Türk kulübünün önümüzdeki saatler içinde Milano’da Leao’nun temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor; ancak Rossoneri’ye henüz resmi bir teklif sunulmadı.

Milan, Mario Gila ve Goncalo Ramos'un takıma katılması sonrasında, Leao'nun ayrılmasını yeni transferler için gerekli kaynağı sağlamanın anahtarı olarak görüyor. Leao, Premier Lig veya İspanya'dan ilgi görme umuduyla seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor; ancak somut adımlar atan tek kulüpler Fenerbahçe ve Galatasaray olmaya devam ediyor.







