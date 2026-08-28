Rafael Leao'da flaş gelişme! Galatasaray'a gidiyor, Milan ne kadar kazanacak?

Rafael Leao Galatasaray’a gidiyor. Karar verildi; Portekizli hücum oyuncusu bu sabah, kendisine sezon başına net 7,5 milyon euro maaş vermeye hazır olan Aston Villa’nın teklifini kabul etmeye sıcak bakıyordu, ancak öğle yemeğinin ardından geri adım atmayı seçti. Yakın gelecekte rotası, oyuncuyla 2030’a kadar yıllık 12 milyon euro artı bonus karşılığında anlaşma sağlayan ve Milan’la da uzlaşan İstanbul kulübü olacak. Milan, 40 milyon euro garanti ücret artı 3 milyon euro bonus kazanacak. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.