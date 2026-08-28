Rafael Leao Galatasaray’a gidiyor. Karar verildi; Portekizli hücum oyuncusu bu sabah, kendisine sezon başına net 7,5 milyon euro maaş vermeye hazır olan Aston Villa’nın teklifini kabul etmeye sıcak bakıyordu, ancak öğle yemeğinin ardından geri adım atmayı seçti. Yakın gelecekte rotası, oyuncuyla 2030’a kadar yıllık 12 milyon euro artı bonus karşılığında anlaşma sağlayan ve Milan’la da uzlaşan İstanbul kulübü olacak. Milan, 40 milyon euro garanti ücret artı 3 milyon euro bonus kazanacak. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.
Çeviri:
Rafael Leao'da flaş gelişme! Galatasaray'a gidiyor, Milan ne kadar kazanacak?
Amorim ondan vazgeçmişti
Rafael Leao'nun ayrılma yolunda olduğu bir süredir anlaşılıyordu, dün ise Venezia ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında Ruben Amorim'den doğrulama geldi: "Leao çok güçlü bir oyuncu ve doğru zihinsel durumda olduğunda dünyanın herhangi bir takımında oynayabilir. Bazen futbolda başka bir yere gitmeniz gereken bir an gelir."
Milan’daki bilanço
2019 yazında Lille'den Milan'a gelen Leao, Milan formasıyla 291 maça çıktı; 80 gol atıp 65 asist yaptı. Kariyerindeki başarılar arasında, Pioli'nin teknik direktör olduğu dönemde 2022'de kazanılan Serie A şampiyonluğu ve takımın başında Conceicao'nun bulunduğu 2025 Süper Kupa da yer alıyor.
Yaklaşık 29 milyonluk sermaye kazancı
Leao’nun 30 Haziran 2026 itibarıyla bilançodaki değeri 11,2 milyondu, rakamların resmen doğrulanması beklenirken sermaye kazancının 29 milyon euronun biraz altında, 28,8 milyon euro olması bekleniyor.
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