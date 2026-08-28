24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Rafael Leao Milan Getty

Çeviri:

Rafael Leao'da flaş gelişme! Galatasaray'a gidiyor, Milan ne kadar kazanacak?

Transfers
AC Milan
Galatasaray
R. Leao

Leao bu sabah Premier League’i seçmeye yatkındı, ardından ise geri adım attı: Türkiye’de oynayacak.

Rafael Leao Galatasaray’a gidiyor. Karar verildi; Portekizli hücum oyuncusu bu sabah, kendisine sezon başına net 7,5 milyon euro maaş vermeye hazır olan Aston Villa’nın teklifini kabul etmeye sıcak bakıyordu, ancak öğle yemeğinin ardından geri adım atmayı seçti. Yakın gelecekte rotası, oyuncuyla 2030’a kadar yıllık 12 milyon euro artı bonus karşılığında anlaşma sağlayan ve Milan’la da uzlaşan İstanbul kulübü olacak. Milan, 40 milyon euro garanti ücret artı 3 milyon euro bonus kazanacak. Ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

  • Amorim ondan vazgeçmişti

    Rafael Leao'nun ayrılma yolunda olduğu bir süredir anlaşılıyordu, dün ise Venezia ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında Ruben Amorim'den doğrulama geldi: "Leao çok güçlü bir oyuncu ve doğru zihinsel durumda olduğunda dünyanın herhangi bir takımında oynayabilir. Bazen futbolda başka bir yere gitmeniz gereken bir an gelir."



    • Reklam

  • Milan’daki bilanço

    2019 yazında Lille'den Milan'a gelen Leao, Milan formasıyla 291 maça çıktı; 80 gol atıp 65 asist yaptı. Kariyerindeki başarılar arasında, Pioli'nin teknik direktör olduğu dönemde 2022'de kazanılan Serie A şampiyonluğu ve takımın başında Conceicao'nun bulunduğu 2025 Süper Kupa da yer alıyor.

  • Yaklaşık 29 milyonluk sermaye kazancı

    Leao’nun 30 Haziran 2026 itibarıyla bilançodaki değeri 11,2 milyondu, rakamların resmen doğrulanması beklenirken sermaye kazancının 29 milyon euronun biraz altında, 28,8 milyon euro olması bekleniyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Venezia crest
Venezia
VEN
Süper Lig
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Göztepe crest
Göztepe
GOZ