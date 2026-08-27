Getty Images Sport
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Rafael Leao, AC Milan yıldızı Avrupa'da kalmayı önceliklendirirken Al-Hilal'in teklifini reddetti
Forvet, Al-Hilal'i reddetti
Portekizli kanat oyuncusu, Avrupa futbolundan ayrılmaya sıcak bakmadığı için Simone Inzaghi'nin takımından gelen kazançlı teklifi reddetti. Milan yönetimi anlaşmanın sağlayacağı mali getiriyi değerlendirmeye açık olsa da oyuncu duruşunda kararlı kaldı. Transfer penceresi kapanmadan önce geleceğiyle ilgili netlik bekleyen futbolcu, bu süreçte Milan'da yeniden A takım antrenmanlarına katıldı.
- Getty Images Sport
Gazeteci, kanat seçeneklerini sıraladı
İtalyan transfer uzmanı Nicolo Schira, forvet oyuncusunun son birkaç gün içinde yurt dışından gelen birkaç resmi teklifi reddettiğini açıkladı. Oyuncunun mevcut piyasa durumunu detaylandıran Schira, kişisel X hesabında şu paylaşımı yaptı: "Rafa Leao son günlerde Al Hilal ve Newcastle tekliflerini reddetti. Portekizli forvet Aston Villa'ya hiçbir zaman kapıyı açmadı (maaş teklifi düşük bulundu). Şu an için onun önünde iki seçenek var: Galatasaray ya da AC Milan'da kalmak (ancak Amorim'in planlarında yer almıyor)"
Avrupa’dan talipler durumu yakından takip ediyor
Suudi Arabistan'a transferi reddetmesi, forvet oyuncusunun San Siro'da uzun vadede kalacağını garanti etmiyor. Süper menajer Jorge Mendes, kıta genelinde seçenekleri değerlendirmeyi sürdürüyor; Türkiye'nin devlerinden Galatasaray ile Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur gelişmeleri yakından takip ediyor. Ancak Villa ile görüşmeler, Birmingham kulübünün maaş paketi oyuncunun taleplerinin oldukça altında kalınca çöktü.
- NurPhoto
Son tarih çözümü yaklaşıyor
Milan yönetimi, Avrupa'daki transfer dönemi kapanmadan önce Leao'nun durumunu netleştirmek için zamana karşı yarışıyor. Amorim kısa vadede dikkatini cuma günü San Siro'da Venezia ile oynanacak lig maçına çevirse de, hücum hattıyla ilgili soru işaretleri sürüyor. Önümüzdeki günler, Leao'nun yerini geri kazanmak için takımda kalıp kalmayacağını ya da düzenli forma süresi bulmak adına ayrılıp ayrılmayacağını belirleyecek.
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