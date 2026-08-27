İtalyan transfer uzmanı Nicolo Schira, forvet oyuncusunun son birkaç gün içinde yurt dışından gelen birkaç resmi teklifi reddettiğini açıkladı. Oyuncunun mevcut piyasa durumunu detaylandıran Schira, kişisel X hesabında şu paylaşımı yaptı: "Rafa Leao son günlerde Al Hilal ve Newcastle tekliflerini reddetti. Portekizli forvet Aston Villa'ya hiçbir zaman kapıyı açmadı (maaş teklifi düşük bulundu). Şu an için onun önünde iki seçenek var: Galatasaray ya da AC Milan'da kalmak (ancak Amorim'in planlarında yer almıyor)"