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Adhe Makayasa

Çeviri:

Rafael Leao, AC Milan yıldızı Avrupa'da kalmayı önceliklendirirken Al-Hilal'in teklifini reddetti

Transfers
R. Leao
AC Milan
Serie A
Al Hilal
Premier Lig
Aston Villa
Premier Lig
Galatasaray
Süper Lig
Newcastle United
Tottenham Hotspur

AC Milan forveti Rafael Leao, transfer dönemi kapanmadan önce Suudi Arabistan Pro Ligi devi Al-Hilal'e katılmak için yapılan kazançlı teklifi reddetti. Portekizli milli oyuncu, yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde San Siro'daki rolüne dair belirsizlik sürse de Avrupa futbolunda en üst seviyede oynamaya devam etmekte kararlı.

  • Forvet, Al-Hilal'i reddetti

    Portekizli kanat oyuncusu, Avrupa futbolundan ayrılmaya sıcak bakmadığı için Simone Inzaghi'nin takımından gelen kazançlı teklifi reddetti. Milan yönetimi anlaşmanın sağlayacağı mali getiriyi değerlendirmeye açık olsa da oyuncu duruşunda kararlı kaldı. Transfer penceresi kapanmadan önce geleceğiyle ilgili netlik bekleyen futbolcu, bu süreçte Milan'da yeniden A takım antrenmanlarına katıldı.

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    Gazeteci, kanat seçeneklerini sıraladı

    İtalyan transfer uzmanı Nicolo Schira, forvet oyuncusunun son birkaç gün içinde yurt dışından gelen birkaç resmi teklifi reddettiğini açıkladı. Oyuncunun mevcut piyasa durumunu detaylandıran Schira, kişisel X hesabında şu paylaşımı yaptı: "Rafa Leao son günlerde Al Hilal ve Newcastle tekliflerini reddetti. Portekizli forvet Aston Villa'ya hiçbir zaman kapıyı açmadı (maaş teklifi düşük bulundu). Şu an için onun önünde iki seçenek var: Galatasaray ya da AC Milan'da kalmak (ancak Amorim'in planlarında yer almıyor)"

  • Avrupa’dan talipler durumu yakından takip ediyor

    Suudi Arabistan'a transferi reddetmesi, forvet oyuncusunun San Siro'da uzun vadede kalacağını garanti etmiyor. Süper menajer Jorge Mendes, kıta genelinde seçenekleri değerlendirmeyi sürdürüyor; Türkiye'nin devlerinden Galatasaray ile Premier League ekiplerinden Tottenham Hotspur gelişmeleri yakından takip ediyor. Ancak Villa ile görüşmeler, Birmingham kulübünün maaş paketi oyuncunun taleplerinin oldukça altında kalınca çöktü.

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    Son tarih çözümü yaklaşıyor

    Milan yönetimi, Avrupa'daki transfer dönemi kapanmadan önce Leao'nun durumunu netleştirmek için zamana karşı yarışıyor. Amorim kısa vadede dikkatini cuma günü San Siro'da Venezia ile oynanacak lig maçına çevirse de, hücum hattıyla ilgili soru işaretleri sürüyor. Önümüzdeki günler, Leao'nun yerini geri kazanmak için takımda kalıp kalmayacağını ya da düzenli forma süresi bulmak adına ayrılıp ayrılmayacağını belirleyecek.