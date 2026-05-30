Eski Liverpool ve Real Madrid teknik direktörü Rafa Benitez, İtalya milli takımını yönetme konusundaki güçlü isteğini dile getirmesinin ardından, boşalan İtalya milli takım teknik direktörlüğü görevi için sürpriz bir aday olarak öne çıktı. Şu anda menajersiz olan İspanyol teknik adam, uluslararası sahnede yaşadığı felaket döneminin ardından yeniden yapılanma sürecine giren milli takımı devralma fikrine açıkça ilgi gösterdi.

  • Azzurri'nin yönetimindeki boşluk

    Futbol dünyasının geri kalanı Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Dünya Kupası’na odaklanırken, İtalya bir kez daha turnuvanın dışında kalmış durumda. Turnuvaya katılamamanın yankıları gecikmedi ve Gennaro Gattuso teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Şu anda milli takım belirsizlik içinde ve 22 Haziran'daki federal seçimlerin sonucunu bekliyor. Bu seçimlerde, milli takımın başarısızlığının ardından istifa eden Gabriele Gravina'nın yerine FIGC başkanlığı görevini Giovanni Malago mu yoksa Giancarlo Abete mi devralacağı belli olacak.

    Yeni başkan göreve başlayana kadar, Gattuso'nun kalıcı halefi resmi olarak atanamaz. Bu arada, 21 yaş altı takımının teknik direktörü Silvio Baldini, Lüksemburg ve Yunanistan ile oynanacak dostluk maçlarında A milli takımı yönetmekle görevlendirildi. Ancak, dört kez dünya şampiyonu olan takımı yeniden canlandıracak ağır bir ismin arayışı, perde arkasında çoktan başladı.

    Adaylar arasında Conte ve Mancini de var

    Şu anda Al Sadd'da görev yapan Roberto Mancini ve kısa süre önce Napoli'deki görev süresini tamamlayan Antonio Conte gibi isimler, milli takımın başına dönme ihtimaliyle sık sık anılıyor. Ancak beklenmedik bir şekilde yeni bir aday da yarışa katıldı. İtalyan futboluyla derin bağları olan deneyimli İspanyol teknik adam Benitez, Azzurri'yi eski ihtişamına kavuşturma görevini üstlenmeye hazır olduğunu açıkça belirtti.

    Arsenal ile Paris Saint-Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Sky Sport'a konuşan eski Inter ve Napoli teknik direktörü, bu göreve olan ilgisini gizlemedi. Kısa süre önce Panathinaikos'taki görevinden ayrılan Benitez, şu anda serbest bir teknik direktör ve uluslararası sahnede üst düzey bir göreve geri dönmeye istekli görünüyor.

  • Benitez adaylığını açıkladı

    Benitez, İtalya milli takımının başına geçme olasılığı sorulduğunda son derece samimi davrandı. Daha önce kupa kazandığı bu ülkeye olan yakınlığını kabul etti. "İtalyanca öğreniyor ve kendimi geliştiriyorum. Şaka bir yana, gelecekte bir milli takımı çalıştırmak benim için gerçek bir seçenek olabilir. Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası’na hazırlanmak çok büyüleyici bir meydan okumadır," dedi Benitez.

    Deneyimli teknik direktör bir adım daha ileri giderek, Gattuso'nun boşalttığı koltukla ilgili söylentilere doğrudan değindi. İtalya milli takımının teknik direktörlüğü hakkında özel olarak sorulduğunda, Benitez yanıtında net oldu. "Ben, İtalya milli takımının teknik direktörü mü? Bunu büyük bir zevkle yapardım," diyerek FIGC yönetimine hazır olduğunu işaret etti.

    Benitez’in adaylığı, İtalyan futboluna dair engin bilgisiyle destekleniyor. Inter ve Napoli’de görev yaptığı dönemlerde FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Coppa Italia ve iki kez Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazandı. Taktiksel disiplini ve yüksek baskı altındaki ortamlardaki tecrübesi, Dünya Kupası’ndaki galibiyet hasretine son vermek isteyen morali bozuk İtalyan milli takımının tam da ihtiyacı olan şey olabilir.

    Öte yandan,Conte'nin FIGC başkanlık seçimlerinin ardından tekrar İtalya milli takımının başına geçmek istediği ve milli takımla 24 maçta 14 galibiyetlik muhteşem performansını tekrarlamayı hedeflediği bildiriliyor.

