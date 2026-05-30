Futbol dünyasının geri kalanı Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Dünya Kupası’na odaklanırken, İtalya bir kez daha turnuvanın dışında kalmış durumda. Turnuvaya katılamamanın yankıları gecikmedi ve Gennaro Gattuso teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Şu anda milli takım belirsizlik içinde ve 22 Haziran'daki federal seçimlerin sonucunu bekliyor. Bu seçimlerde, milli takımın başarısızlığının ardından istifa eden Gabriele Gravina'nın yerine FIGC başkanlığı görevini Giovanni Malago mu yoksa Giancarlo Abete mi devralacağı belli olacak.

Yeni başkan göreve başlayana kadar, Gattuso'nun kalıcı halefi resmi olarak atanamaz. Bu arada, 21 yaş altı takımının teknik direktörü Silvio Baldini, Lüksemburg ve Yunanistan ile oynanacak dostluk maçlarında A milli takımı yönetmekle görevlendirildi. Ancak, dört kez dünya şampiyonu olan takımı yeniden canlandıracak ağır bir ismin arayışı, perde arkasında çoktan başladı.