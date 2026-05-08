Getty/GOAL
Çeviri:
Rafa Benitez, Xabi Alonso için bir uyarı işareti niteliğinde! Liverpool efsanesi, Chelsea’de “dünya futbolunun en sıcak koltuğuna” oturmanın büyük bir risk olacağını söyledi
Benitez, Avrupa Ligi'ni kazandı ancak Chelsea taraftarlarını ikna etmekte zorlandı
2005 yılında Liverpool'u Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan ve bu yolda efsanevi bir "hayalet gol" sayesinde Chelsea'yi eleyen Benitez, 2012-13 sezonunda geçici teknik direktörlük görevini üstlendiğinde Blues'un başında 48 maç geçirdi.
Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmasına rağmen, Premier League'deki ezeli rakiplerle olan profesyonel bağları nedeniyle şüpheci taraftarların kalbini hiçbir zaman kazanamadı. Yaklaşık 21 yıl önce kıtanın kralı olan kadrosunun bir parçası olan bu adam, şimdi kırmızıya olan tutkusunu maviye çevirecek bir transferle anılıyor.
Alonso, Ocak ayında Real Madrid tarafından hiç de nazik olmayan bir şekilde kovulduğundan beri işsiz. Santiago Bernabeu'da sadece yedi ay kalabildi ve Bayer Leverkusen'in başında Bundesliga şampiyonluğu kazandığı dönemde zirveye çıkan teknik direktörlük itibarı, bu olayın ardından sarsıldı.
44 yaşındaki teknik adam, hala futbol dünyasının en umut vaat eden genç teknik direktörlerinden biri olarak görülüyor, ancak aynı şey 41 yaşındaki Liam Rosenior için de geçerliydi; o da Chelsea'nin başına geçtiğinde büyük umutlar uyandırmıştı, ancak görevi 23 maçın ardından sarsıcı bir şekilde sona erdi.
- Getty
Liverpool ile olan bağları, Alonso’ya Chelsea’de daha fazla baskı yaratır mı?
Alonso’nun Benitez’in izinden giderek Stamford Bridge’e gitmesi halinde kendisini yoğun bir inceleme ve baskı altına sokup sokmayacağı sorusuna yanıt veren Johnson, BetMGM işbirliğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Hemen hemen öyle. Bence Liverpool taraftarları ona zaman tanıyacaktır. Ancak gördüğümüz gibi, o görevi üstlenirse Chelsea taraftarları pek de...
“Teknik direktörün, Chelsea'nin muhtemelen dünya futbolundaki en zorlu görev olduğunu göreceğini biliyoruz. Genç bir teknik direktörün, altı ayın, bir yılın, hatta kesinlikle 18 ayın bile olmadığını bilerek oraya gitmesi zor.
“Yani o kapıdan girip hemen kazanmak zorundasınız ve bu, kanıtlandığı gibi, başarılar kazanmış üst düzey teknik direktörler için bile zor. Bu, kimse için neredeyse imkansız bir şey. Bence, kısa süre önce gördüğümüz gibi, genç ve yeni bir teknik direktör için bu görevi üstlenmek çılgınlık olur.”
Liverpool, Alonso'yu kadrosuna katmak için harekete geçebilir mi?
Merseyside'a geri dönmesi durumunda Alonso'ya daha fazla hareket alanı tanınacaktır. Oyuncu olarak Liverpool'da geçirdiği unutulmaz beş yılın ardından, bir noktada Anfield'a geri döneceği her zaman beklenen bir şeydi.
Arne Slot'un Premier League şampiyonluğunun temellerini daha da ileriye taşıyamadığı için teknik direktörlük konusunda değişiklik olacağı konuşuluyor. Peki, Chelsea ilgisini resmileştirirse, Reds Alonso'yu geri getirme planlarını hızlandırabilir mi?
Johnson, kendisine bu soru sorulduğunda şöyle dedi: “Bu zor bir soru ve bence kimse cevabı sonradan öğrenene kadar bilemez.
“Xabi, genç bir teknik direktör olarak yaptığı işlerde elbette harika. İnsanların neden ona ilgi duyduğunu anlayabilirsiniz. Ama evet, teknik direktörler potansiyel olarak sadece şu anda müsait olabilirler ve belki de altı, yedi yıl boyunca bir daha müsait olmayabilirler.
“Eminim ki arayış içindedirler ya da Arne arkasına bakıyor olabilir, ama benim için bu, bazen tanıdığın şeytan, tanımadığın şeytandan daha iyidir gibi bir durum. Xabi'nin kulüpte bir efsane olduğunu biliyorum, ama bu, o kulüpte iyi bir menajer olacağını garanti etmez.
“Elbette şu anda Liverpool standartlarına göre işler kötü, ama Slot gibi bir menajeri bu kadar çabuk ve gelişigüzel bir şekilde değiştirebileceğinizi sanmıyorum.”
- Getty/GOAL
Chelsea teknik kadro planlarını hazırlarken, Anfield'da hâlâ Slot görev başında
Slot, 2027 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip olduğu ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefine doğru ilerlediği için görevinden ayrılmayı beklediğine dair hiçbir işaret vermedi. Geçen yaz kendisine rekor kıran bir transfer bütçesi tahsis edilmişti ve sakatlıklarla boğuşan 2025-26 sezonunu geride bıraktıktan sonra, bu yatırımın karşılığını verme şansını hak ettiğine inanıyor.
Ancak Alonso'nun transfer piyasasında olması göz ardı edilemez. Chelsea'nin geçici teknik direktörü Calum McFarlane yaz aylarında görevinden ayrılmaya hazırlanırken, Alonso Chelsea'nin başına geçmek için yarışan tek aday değil ve Liverpool, uzun vadeli gelecek planları söz konusu olduğunda kararlı adımlar atılması gerektiğini biliyor.