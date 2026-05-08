Rafa Benitez, Xabi Alonso için bir uyarı işareti niteliğinde! Liverpool efsanesi, Chelsea’de “dünya futbolunun en sıcak koltuğuna” oturmanın büyük bir risk olacağını söyledi

2005 yılında Liverpool'u Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan ve bu yolda efsanevi bir "hayalet gol" sayesinde Chelsea'yi eleyen Benitez, 2012-13 sezonunda geçici teknik direktörlük görevini üstlendiğinde Blues'un başında 48 maç geçirdi.

Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmasına rağmen, Premier League'deki ezeli rakiplerle olan profesyonel bağları nedeniyle şüpheci taraftarların kalbini hiçbir zaman kazanamadı. Yaklaşık 21 yıl önce kıtanın kralı olan kadrosunun bir parçası olan bu adam, şimdi kırmızıya olan tutkusunu maviye çevirecek bir transferle anılıyor.

Alonso, Ocak ayında Real Madrid tarafından hiç de nazik olmayan bir şekilde kovulduğundan beri işsiz. Santiago Bernabeu'da sadece yedi ay kalabildi ve Bayer Leverkusen'in başında Bundesliga şampiyonluğu kazandığı dönemde zirveye çıkan teknik direktörlük itibarı, bu olayın ardından sarsıldı.

44 yaşındaki teknik adam, hala futbol dünyasının en umut vaat eden genç teknik direktörlerinden biri olarak görülüyor, ancak aynı şey 41 yaşındaki Liam Rosenior için de geçerliydi; o da Chelsea'nin başına geçtiğinde büyük umutlar uyandırmıştı, ancak görevi 23 maçın ardından sarsıcı bir şekilde sona erdi.