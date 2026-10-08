24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
COLOMBIA V ROMANIAGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Raducioiu: "Mankenler, şarap ve partiler, sirk gibi bir hayat. Milan'da haplar, Brescia'da iğneler"

F. Raducioiu
AC Milan
Union Brescia

Eski Rumen forvet, saha dışındaki düzensiz yaşamını anlatıyor

Florin Raducioiu, bugün 56 yaşında olan, İtalya'da Bari, Brescia, Verona ve Milan formalarıyla önemli dönemler geçiren eski Rumen forvet, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda hayatını anlattı. Röportajın başlığı, karakterini anlatmak açısından oldukça çarpıcı: "Mankenler, şarap ve partiler, sirk gibi bir hayat. Milan'daki o haplar ve Brescia'daki iğneler…"


SAHA DIŞINDAKİ HAYAT

"Futbolculuğum döneminde kesinlikle bazı kötü alışkanlıklarım vardı. Monaco'da şaraba bayılıyordum: 10 bin euroluk şişeler alıyordum, Monte Carlo'da lüks akşam yemeklerine gidiyordum. Emekli hayatı yaşıyordum, biraz pişmanım. Biraz para biriktirip yatırım yapabilirdim. Aylık 80 bin euro kazandığın zamanlardı, o dönem için çok büyük paraydı. Şunu belirtmek istiyorum ki şu anda da ekonomik olarak iyiyim".


PARTİLER

"Milano'da, mümkün olduğunda Hollywood'da partiler yapardık, en çok ilgi gören isim Maldini'ydi. Verona'da ise Rumen bir fotomodele delicesine aşık oldum. 21 yaşındaydım, yakışıklı ve zengindim (gülüyor). Ben sirk gibi bir karakterdim. O ilişki bir yıl sürdü ve maçlarda zihnimi berrak tutmuyordu. Yıl sonunda küme düştük".


ANEKDOT

"Galler-Romanya maçından sonra, bizi 94 Dünya Kupası'na taşıyan karşılaşmanın ardından bir bara gittim ve bayılana kadar viski içip sarhoş oldum. Takside de kustum. Ertesi gün kalkıp özel jetle Milanello'ya döndüm".


  • BARESI

    "93 yazında Franco, Berlusconi'nin yanına gidip şöyle dedi: 'Raducioiu gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var.' Aslında beni Milan'a getiren de oydu. Bunu asla unutmayacağım. Cenazesinde olmayı isterdim ama ailemle birlikte Mikonos'taydım ve gelemedim. Çok ağladım. Franco insani bir mıknatıstı: Her oyuncuyu peşinden sürükleyen ve ona saygı duymasını sağlayan bir karizması vardı".


    İTALYA'DAKİ TIBBİ TEDAVİLER

    "İtalya'da özel tıbbi tedaviler görüp görmediğim doğru mu? Brescia'da damar yoluyla yapılan enjeksiyonlar oluyordu, pembe bir sıvı veriliyordu. Bunun tam olarak ne olduğunu hiç anlamadım. Bunları yaptırmak zorunlu değildi. Doktorlar bunların mineral tuzları olduğunu söylüyordu ve seans yaklaşık yarım saat sürüyordu. Milan'da ise doktorlar isteyenlere hap veriyordu. Ara sıra ben de alıyordum; bana vitamin olduğunu söylüyorlardı. Maç sırasında nefesi artırıyor gibiydi".



    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie C
Union Brescia crest
Union Brescia
BRE
Pro Vercelli crest
Pro Vercelli
PRO
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
AC Milan crest
AC Milan
MIL