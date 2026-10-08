Florin Raducioiu, bugün 56 yaşında olan, İtalya'da Bari, Brescia, Verona ve Milan formalarıyla önemli dönemler geçiren eski Rumen forvet, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda hayatını anlattı. Röportajın başlığı, karakterini anlatmak açısından oldukça çarpıcı: "Mankenler, şarap ve partiler, sirk gibi bir hayat. Milan'daki o haplar ve Brescia'daki iğneler…"





SAHA DIŞINDAKİ HAYAT

"Futbolculuğum döneminde kesinlikle bazı kötü alışkanlıklarım vardı. Monaco'da şaraba bayılıyordum: 10 bin euroluk şişeler alıyordum, Monte Carlo'da lüks akşam yemeklerine gidiyordum. Emekli hayatı yaşıyordum, biraz pişmanım. Biraz para biriktirip yatırım yapabilirdim. Aylık 80 bin euro kazandığın zamanlardı, o dönem için çok büyük paraydı. Şunu belirtmek istiyorum ki şu anda da ekonomik olarak iyiyim".





PARTİLER

"Milano'da, mümkün olduğunda Hollywood'da partiler yapardık, en çok ilgi gören isim Maldini'ydi. Verona'da ise Rumen bir fotomodele delicesine aşık oldum. 21 yaşındaydım, yakışıklı ve zengindim (gülüyor). Ben sirk gibi bir karakterdim. O ilişki bir yıl sürdü ve maçlarda zihnimi berrak tutmuyordu. Yıl sonunda küme düştük".





ANEKDOT

"Galler-Romanya maçından sonra, bizi 94 Dünya Kupası'na taşıyan karşılaşmanın ardından bir bara gittim ve bayılana kadar viski içip sarhoş oldum. Takside de kustum. Ertesi gün kalkıp özel jetle Milanello'ya döndüm".



