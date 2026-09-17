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Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga HypermotionGetty Images Sport
Donny Afroni
Çeviri:

Racing Santander teknik direktörü Jose Alberto Lopez, Barcelona'nın takımını 7-2'lik hezimetle darmadağın etmesinin ardından bu maçı dişçiye yapılan acı verici bir ziyarete benzetti

J. Lopez
Racing Santander
Barcelona
La Liga

Racing Santander Teknik Direktörü Jose Alberto Lopez, takımının Spotify Camp Nou'da acımasız Barcelona'ya 7-2 gibi küçük düşürücü bir skorla yenilmesine tanıklık ettikten sonra cevap arar halde kaldı. Konuk ekibin teknik direktörü, tek taraflı geçen bu La Liga mücadelesinde Barcelona'nın üç penaltı kazandığı savunma performansını değerlendirirken büyük hayal kırıklığı yaşadı.

  • Diş hekimi ve ezip geçme arzusu

    Lopez, Santander'in Camp Nou'da yenilmesinin ardından Barcelona'nın tam anlamıyla üstünlüğünü kabul etmekten başka çare bulamadı. Maç sonrası yaptığı akılda kalıcı bir benzetmede Lopez, Barcelona'ya karşı oynamayı acı veren bir dişçi randevusuna benzetti. Deneyimi özetleyen Lopez, bu deplasmanı tatsız ama kaçınılmaz bir randevu olarak niteledi ve bu sezon Camp Nou'ya gelen birçok takımın hissettiği çaresizliği anlattı.

    "Bu ziyaretin zor geçeceğini biliyorduk. Dişçiye gideceğiniz gündü ve can yakıyor. Dört dakikalık uzatma için itiraz ettiler; bizi ezmek istediler. Barca, topu kaybettikten sonra bize çok iyi baskı yaptı ve ondan sonra bizi paramparça ettiler," dedi teknik direktör.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP

    Konuk ekip için savunmada tam bir felaket

    Lopez, takımının savunma bölgesindeki disiplin ve rekabetçi sertlik eksikliğinden yakındı. Deplasman ekibi, Hansi Flick'in takımının hareketliliği ve hızına karşı koyamadı; yedi gol yedi ve ev sahibine penaltı noktasından üç fırsat hediye etti. Lopez, performansa ilişkin değerlendirmesinde oldukça sert konuştu ve takımının, kaçınılabilir hatalar ile bu seviyede gereken yoğunluğu yakalayamaması nedeniyle inisiyatifi esasen güçlü rakibine teslim ettiğini vurguladı.

    "Bence en iyi günümüz değildi. Özellikle savunmada gerekli rekabetçiliği gösteremedik çünkü üç penaltının da gösterdiği gibi çok fazla fırsat verdik. Yedi gol yiyip sayısız korner vermeniz kabul edilemez; çok daha disiplinli bir takım olmamız gerekiyor" dedi Lopez.

  • Barcelona'nın vites yükseltme becerisi

    Santander zaman zaman kısa süreli hücum sinyalleri verip maça geri dönmeye çalışsa da, Barcelona'nın her zaman yedekte bir vitesi daha varmış gibi göründü. Konuk ekip skoru daha kabul edilebilir bir hale getirme tehdidi yarattığı her anda, Flick'in takımı ezici bir verimlilikle karşılık vererek üstünlüğünü yeniden perçinledi. Lopez'e göre mevcut Barcelona'yı bu kadar tehlikeli yapan da baskıya anında tepki verebilme yeteneği. Lopez, liderin şu anda İspanya'nın en üst liginde eşi benzeri olmayan üst düzey bir özgüvenle oynadığını belirtti.

    "Farkı kapatmaya yaklaştığımızı düşünüp onlara sorun çıkarmaya başladığımız her anda, onlar bir vites yükseltti ve skorda yeniden uzaklaştı. Şu anda özgüven dolu bir takım. Sizi sert şekilde cezalandırıyorlar ve durdurulmaları çok zor," itirafında bulundu.

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  • FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La Liga şampiyonluk yarışını değerlendiriyoruz

    Yenilginin niteliğine rağmen Lopez, İspanya'daki diğer geleneksel güçlerin kalitesine dikkat çekerek Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu yolunda hâlâ önemli engellerle karşılaşacağını vurgulamakta gecikmedi. Katalan devi şu anda kusursuz görünse de Santander teknik direktörü, sezon sonundaki sıralamada hem Real Madrid'in hem de Atletico Madrid'in söz sahibi olacağına inanıyor.

    "La Liga'da çok güçlü rakipler görüyorum; açıkçası Real Madrid de üst düzey bir takım ve onlar da müthiş formda, Atletico ise kadrosunu kuran rekabetçi bir ekip ve kesinlikle zirvede olacaktır. Rekabetle karşılaşacaklar ama net olan şu ki Barca, La Liga sezonu başladığından bu yana her maçta etkileyici bir seviyede oynuyor. Onlar için asıl sınav, Şampiyonlar Ligi başladığında ve haftada üç maç oynadıklarında bu formu koruyabilmek olacak" diyerek sözlerini tamamladı Lopez.

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