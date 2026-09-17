Racing Santander teknik direktörü Jose Alberto Lopez, Barcelona'nın takımını 7-2'lik hezimetle darmadağın etmesinin ardından bu maçı dişçiye yapılan acı verici bir ziyarete benzetti

Lopez, Santander'in Camp Nou'da yenilmesinin ardından Barcelona'nın tam anlamıyla üstünlüğünü kabul etmekten başka çare bulamadı. Maç sonrası yaptığı akılda kalıcı bir benzetmede Lopez, Barcelona'ya karşı oynamayı acı veren bir dişçi randevusuna benzetti. Deneyimi özetleyen Lopez, bu deplasmanı tatsız ama kaçınılmaz bir randevu olarak niteledi ve bu sezon Camp Nou'ya gelen birçok takımın hissettiği çaresizliği anlattı.

"Bu ziyaretin zor geçeceğini biliyorduk. Dişçiye gideceğiniz gündü ve can yakıyor. Dört dakikalık uzatma için itiraz ettiler; bizi ezmek istediler. Barca, topu kaybettikten sonra bize çok iyi baskı yaptı ve ondan sonra bizi paramparça ettiler," dedi teknik direktör.