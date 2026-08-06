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Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga HypermotionGetty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

Racing Santander, Jorge Salinas için Barcelona'ya 16 milyon avroluk serbest kalma maddesinin ödenmesi gerektiğini söyledi

Transfers
J. Salinas
Barcelona
Racing Santander
La Liga

Barcelona'nın Jorge Salinas transferi arayışı, Racing Santander'in Katalan devine net bir uzak dur uyarısı yapmasının ardından ciddi bir engelle karşılaştı. 19 yaşındaki savunmacı, Barcelona'nın önemli hedeflerinden biri olarak öne çıktı ancak El Sardinero'daki yönetim, değerli oyuncuları için indirimli bir bonservis bedeli konusunda pazarlık yapma niyetinde değil.

  • Racing, serbest kalma bedelinin tamamının ödenmesini talep ediyor

    Barcelona’nın yaz transfer planları, Salinas’ın geleceği konusunda Racing’in net tavrına takıldı. Hem sol bekte hem de stoperde oynayabilmesiyle dikkat çeken genç savunmacı, savunmadaki derinliği artırmak isteyen Katalan ekibinin hedef listesinin üst sıralarında yer alıyor. Ancak Mundo Deportivo’ya göre Racing sportif direktörü Chema Aragon, kulübün 19 yaşındaki yetenek için düşük bedelli bir anlaşmaya zorlanmayacağını son derece açık bir şekilde dile getirdi.

    Transfer döneminin bu aşamasında iki kulüp arasındaki mali fark hâlâ önemli seviyede. Barcelona’nın yaklaşık 6 milyon € civarında bir teklifle ilgisini resmen ilettiği bildirilirken, Racing oyuncunun sözleşmesinde yer alan 16 milyon €’luk bedelin tamamını talep ediyor.

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  • Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga HypermotionGetty Images Sport

    El Sardinero'da kulübün varlıklarını korumak

    Aragon, kısa süre önce yaptığı kamuya açık bir konuşmada kulübün altyapısından yetişen yıldızları elde tutmanın öneminden tutkuyla söz etti. Racing'in önceliğinin kadroyu "güçlendirmek" olduğunu, "yıldızları kaybederek zayıflatmak" olmadığını vurguladı. Bu felsefe yalnızca Salinas'la sınırlı değil; Cantabria ekibi için yoğun geçen bu yazda kulüp, diğer birkaç önemli oyuncusuna yönelik ilgiyle de karşı karşıya.

    Grubu bir arada tutma isteğine rağmen sportif direktör, Barcelona büyüklüğünde bir kulüp devreye girdiğinde modern futboldaki güç dengeleri konusunda gerçekçiydi. Aragon, Racing'in oyuncularını tutmak için mücadele edeceğini kabul ederken, serbest kalma bedeliyle örtüşen dev bir teklif gelmesi halinde gösterebilecekleri direncin bir sınırı olduğunu da belirtti. Durumun gerçeğini şu sözlerle kabul etti: "Bir süperstar gelip kapıyı çaldığında yapabileceğiniz pek bir şey yok."

  • Salinas profesyonel tavrı nedeniyle övgü aldı

    Dönen transfer söylentileri ve iki kulüp arasındaki kamuoyuna yansıyan çekişmenin ortasında, Salinas bu süreci ele alış biçimiyle ciddi övgü topladı. Camp Nou'nun cazibesi birçok genç oyuncunun dikkatini dağıtabilirdi, ancak Aragon sezon öncesi dönemde genç oyuncunun tavrını övmekte gecikmedi. Sportif direktör, Salinas'ın Racing'deki görevlerine odaklanmayı sürdürdüğünü vurguladı.

    Aragon, Salinas'ın gelişimi ve adanmışlığının, transferin sonunda gerçekleşip gerçekleşmemesinden bağımsız olarak kulüpteki konumuna yansıması gerektiğini söyledi. Transfer döneminin kapanması ve Salinas'ın hâlâ bir Racing oyuncusu olması halinde kulübün onu buna göre ödüllendireceğini belirtti. Aragon, "Kalırsa, gösterdiği gelişimin sözleşmesine yansıması gerekecek" dedi.

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    Transfer döneminin son gününe doğru

    Yaz transfer döneminin kapanışına doğru saat işlerken, Barcelona üzerindeki baskı da Salinas'a gerçekten ne kadar değer biçtiğine karar vermesi için artıyor. Barcelona piyasada aktif oldu, ancak iyi bilinen mali kısıtlamaları her bir milyon euronun akıllıca harcanması gerektiği anlamına geliyor. Racing, 16 milyon euroluk bonservis bedelinde geri adım atmazken, Deco ve Barcelona'nın oyuncu izleme ekibi 19 yaşındaki oyuncunun gelecek için gerekli bir yatırım olup olmadığını ya da daha uygun maliyetli hedeflere yönelmeleri gerekip gerekmediğini tartmak zorunda.

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