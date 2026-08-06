Barcelona’nın yaz transfer planları, Salinas’ın geleceği konusunda Racing’in net tavrına takıldı. Hem sol bekte hem de stoperde oynayabilmesiyle dikkat çeken genç savunmacı, savunmadaki derinliği artırmak isteyen Katalan ekibinin hedef listesinin üst sıralarında yer alıyor. Ancak Mundo Deportivo’ya göre Racing sportif direktörü Chema Aragon, kulübün 19 yaşındaki yetenek için düşük bedelli bir anlaşmaya zorlanmayacağını son derece açık bir şekilde dile getirdi.

Transfer döneminin bu aşamasında iki kulüp arasındaki mali fark hâlâ önemli seviyede. Barcelona’nın yaklaşık 6 milyon € civarında bir teklifle ilgisini resmen ilettiği bildirilirken, Racing oyuncunun sözleşmesinde yer alan 16 milyon €’luk bedelin tamamını talep ediyor.