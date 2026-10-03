AgenciaLOF
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Racing Santander, 18.804 kombine sahibinin tamamının adını taşıyan müthiş üçüncü formasını tanıttı
Özel forma sadık taraftarları onurlandırıyor
La Liga'ya yeni yükselen ekip, Austral imzalı 2026-27 üçüncü formasını tanıttı; 18.804 kombine sahibinin tamamının isimleri doğrudan formanın içine basıldı. Bu, kulübün 14 yıllık hasretin ardından İspanya'nın en üst ligine uzun zamandır beklenen dönüşü sonrasında taraftarlara yönelik açık bir teşekkür jesti niteliği taşıyor. Forma şu anda kulübün internet mağazasında 74,95 € fiyatla satışta ve stokların kısa süre içinde El Sardinero'ya gelmesi bekleniyor.
- NurPhoto
Modern estetik, bölgesel sembolizmle harmanlanıyor
Sade siyah bir zemin üzerine inşa edilen forma, görünümü baskılamadan derinlik katmak için Kantabriya labarumundan ilham alan ton sür ton bir baskı içeriyor. Yaka, manşetler ve etek ucundaki karakteristik 'Racing yeşili' dokunuşları, kulübün geleneksel kimliğinin merkezde kalmasını sağlıyor. Quick Dry kumaştan üretilen uyumlu yeşil şort ve siyah çoraplarla birlikte bu tam kombin, yerel mirasa keskin ve modern bir yorum sunuyor.
Tarihi geri dönüş, üst lig hedefini körüklüyor
Her ismi kumaşa işlemek, 14 yıl boyunca elit seviyenin dışında kaldıkları dönemde Verdiblancos'un kendilerine sadık kalan taraftarlarla kurduğu sarsılmaz bağı yansıtıyor. Tribünlerdeki bu sadakat, kulübün mali çalkantılardan ve alt liglerdeki belirsizlikten çıkarak yeniden yükselmesinin itici gücü oldu. Yeni yükselen ekibin sorunlardan uzak durup İspanya'nın elitleri arasındaki yerini sağlamlaştırabilmesi için, şimdi bu ortak ivmeyi sahaya yansıtması hayati önem taşıyacak.
- NurPhoto
Verdiblancos, Valencia karşısında zorlu bir sınav verecek
Milli ara sonrası Racing, 11 Ekim Pazar günü La Liga’ya El Sardinero’da Valencia’ya karşı oynayacağı sekizinci hafta karşılaşmasıyla geri dönüyor. Konuk ekip, kulübün uzun süredir devam eden düşüşünü durdurma görevi verilen yeni teknik direktör Javier Aguirre yönetiminde geliyor. Yeni liderlik altında anında tepki vermeye çalışan bir takıma karşı oynamak, sahasında kritik puanların peşindeki ev sahibi ekipten tam konsantrasyon gerektirecek.
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