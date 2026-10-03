Racing Santander, 18.804 kombine sahibinin tamamının adını taşıyan müthiş üçüncü formasını tanıttı

Sade siyah bir zemin üzerine inşa edilen forma, görünümü baskılamadan derinlik katmak için Kantabriya labarumundan ilham alan ton sür ton bir baskı içeriyor. Yaka, manşetler ve etek ucundaki karakteristik 'Racing yeşili' dokunuşları, kulübün geleneksel kimliğinin merkezde kalmasını sağlıyor. Quick Dry kumaştan üretilen uyumlu yeşil şort ve siyah çoraplarla birlikte bu tam kombin, yerel mirasa keskin ve modern bir yorum sunuyor.