Race To The Top: KSI ve Dagenham & Redbridge, Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Welcome to Wrexham'ına rakip olacak YouTube belgesel dizisini onayladı
"Race To The Top" ne zaman yayınlanacak?
Ödüllü yaratıcı prodüksiyon şirketi After Party Studios ve KSI, "Race To The Top"un bu yaz yayınlanacağını ve toplam 33,5 milyon takipçiye ulaşan sosyal kanallarda tanıtılacağını duyurdu. Program, 2026-27 sezonuna kadar devam edecek.
14 dile dublajlanacak olan sinematik dizi, "Britain's Got Talent jürisi KSI'nin (gerçek adı Olajide Olatunji) National League South kulübünü yeni bir döneme taşımak için karşılaştığı baskıları ve fırsatları ele almasını" konu alacak.
After Party Studios, "Kameralar, KSI'nın kulübün yönetimini devralmasını takip edecek ve modern futbol ekosisteminde lig dışı bir takımı yönetmenin günlük zorluklarına ve sıkıntılarına, yönetim kurulu toplantılarına ve taraftarların tepkilerine benzeri görülmemiş bir erişim sunacak" açıklamasında bulundu.
KSI, futbol kulübü sahibi olarak hayallerini gerçekleştiriyor
Ben Doyle, namı diğer RVBBERDUCK, 'Race To The Top'un yönetmeni ve After Party Studios'un kurucusu, şöyle dedi: “Geçen Kasım ayında yağmurlu bir Pazar sabahı KSI beni arayıp bir futbol kulübü satın alacağını söylediğinde, bunu kaydetmek için orada olmam gerektiğini biliyordum. 2018'de KSI: Can't Lose'u çektiğimizde, o tüm bir sporu yeniden tanımlarken ben de kameraları çalıştırdım. Şimdi, yine aşılmaz gibi görünen bir zorluğun eşiğinde dururken, sanki bir döngü tamamlanmış gibi hissediyorum. Bu dizide, Daggers'ı Premier Lig'e çıkarmak için çabalarken yaşadığı iniş ve çıkışlarda, her zamankinden daha fazla erişim imkanına sahip olacağız."
KSI şunları ekledi: "Bu benim için gerçekten çok önemli. Race to Division One'dan beri benimle olan hayranlar için, bu tam bir döngü anı - çevrimiçi futbol hayallerinden bir kulübü devralmaya kadar. Ben ve After Party Studios ile yeniden bir araya gelmek bunu daha da özel kılıyor. O her iniş ve çıkışları yakaladı ve onun benimle birlikte Dagenham & Redbridge'de bu rollercoaster yolculuğuna çıkması için çok heyecanlıyım."
İngiliz futbolunda ünlü yatırımcılar ve sahipler
KSI, diğer birçok ünlünün de aynı şeyi yaptığını gördükten sonra futbol kulübü sahibi olmaya karar vermesinden duyduğu heyecanı dile getirdi. Reynolds ve Mac'in EFL sıralamasına, Birmingham'da NFL efsanesi Tom Brady ve Ipswich'te şarkıcı-söz yazarı Ed Sheeran gibi isimler katılırken, rap yıldızı Stormzy de AFC Croydon Athletic ile anlaştı.
Yeni bir maceraya atılınırken, futbol finansmanı uzmanı Profesör Rob Wilson, Fruity King'e Dagenham'ı İngiliz futbolunun altıncı kademesi olan National League South'tan Premier League'e çıkarmak için nelerin gerekli olduğunu anlattı.
KSI, Reynolds ve Mac'i taklit edebilir mi?
Dr Wilson şöyle dedi: “Birçok açıdan, EFL'ye geri dönmek kolay olan kısım olacaktır. League Two ve League One'a ulaştığınızda, rekabetçi finansman League Two'da yaklaşık 4 milyon sterlin (5 milyon dolar) ve League One'da 10 milyon sterlin (13 milyon dolar) gibi dramatik bir şekilde artar.
Şampiyonluk için terfiye zorladığınızda, sadece maaş giderleri için 40 milyon sterlin (53 milyon dolar) gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Önümüzdeki on yıl içinde, Şampiyonluk'a girmek istiyorsanız, yatırımın muhtemelen 60 milyon sterlin ile 70 milyon sterlin (93 milyon dolar) civarında olacağını tahmin ediyorum.
“Sonra Premier League'e son bir sıçrama yapmanız gerekir. Bu, maaş giderlerinizde rutin ve sürekli 50 milyon sterlin (67 milyon dolar) harcama, ayrıca 50 milyon sterlinlik transfer harcaması ve Dagenham ve Redbridge bağlamında önemsiz olmayan Premier League altyapı standartlarına uyum gerektirir.
“Şampiyonluğa ulaşmak için 10 yıllık bir proje, artık Premier Lig'e ulaşmak için 20 yıllık bir projeye dönüşüyor ve bu 20 yıllık dönemde 250 milyon sterlin (333 milyon dolar) yatırım gerektiriyor. Buna altyapı da dahil.”
Reynolds ve Mac'in planını takip ederek şunları ekledi: "Wrexham'a bakıldığında, Ryan ve Rob sadece Wrexham'a para yatırmakla kalmadılar, kulüp etrafında küresel bir eğlence markası oluşturdular ve bu da takımı küresel bir medya varlığı haline getirdi. KSI'nin bunu düşüneceğini ve bunun ona gerçek bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum.
"Dijital izleyici kitlesi ve ticari deneyimi, özellikle Prime gibi girişimler sayesinde, saha dışında önemli gelirler elde edilebilir. Başarılı bir belgesel, muhtemelen sezon başına 5 milyon sterlin (7 milyon dolar) medya hakkı getirisi sağlar, buna ticari sponsorluklar ve ortaklıklar için yıllık 5 milyon sterlin daha eklenebilir. Toplamda, KSI'nın yaratıcı ekonomisi, iyi yönetilirse yılda 10 ila 15 milyon sterlin (20 milyon dolar) civarında gelir getirecektir.
"KSI, Wrexham'ın oyun kitabını kopyalayabilirse, ekonomi daha makul hale gelir. Genel olarak, Premier Lig hayali iddialıdır, ancak doğru ticari stratejiyle, bu yolculuk tamamen en değerli sonuç olabilir."
