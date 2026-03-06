Race To The Top: KSI ve Dagenham & Redbridge, Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Welcome to Wrexham'ına rakip olacak YouTube belgesel dizisini onayladı

Dr Wilson şöyle dedi: “Birçok açıdan, EFL'ye geri dönmek kolay olan kısım olacaktır. League Two ve League One'a ulaştığınızda, rekabetçi finansman League Two'da yaklaşık 4 milyon sterlin (5 milyon dolar) ve League One'da 10 milyon sterlin (13 milyon dolar) gibi dramatik bir şekilde artar.

Şampiyonluk için terfiye zorladığınızda, sadece maaş giderleri için 40 milyon sterlin (53 milyon dolar) gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Önümüzdeki on yıl içinde, Şampiyonluk'a girmek istiyorsanız, yatırımın muhtemelen 60 milyon sterlin ile 70 milyon sterlin (93 milyon dolar) civarında olacağını tahmin ediyorum.

“Sonra Premier League'e son bir sıçrama yapmanız gerekir. Bu, maaş giderlerinizde rutin ve sürekli 50 milyon sterlin (67 milyon dolar) harcama, ayrıca 50 milyon sterlinlik transfer harcaması ve Dagenham ve Redbridge bağlamında önemsiz olmayan Premier League altyapı standartlarına uyum gerektirir.

“Şampiyonluğa ulaşmak için 10 yıllık bir proje, artık Premier Lig'e ulaşmak için 20 yıllık bir projeye dönüşüyor ve bu 20 yıllık dönemde 250 milyon sterlin (333 milyon dolar) yatırım gerektiriyor. Buna altyapı da dahil.”

Reynolds ve Mac'in planını takip ederek şunları ekledi: "Wrexham'a bakıldığında, Ryan ve Rob sadece Wrexham'a para yatırmakla kalmadılar, kulüp etrafında küresel bir eğlence markası oluşturdular ve bu da takımı küresel bir medya varlığı haline getirdi. KSI'nin bunu düşüneceğini ve bunun ona gerçek bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum.

"Dijital izleyici kitlesi ve ticari deneyimi, özellikle Prime gibi girişimler sayesinde, saha dışında önemli gelirler elde edilebilir. Başarılı bir belgesel, muhtemelen sezon başına 5 milyon sterlin (7 milyon dolar) medya hakkı getirisi sağlar, buna ticari sponsorluklar ve ortaklıklar için yıllık 5 milyon sterlin daha eklenebilir. Toplamda, KSI'nın yaratıcı ekonomisi, iyi yönetilirse yılda 10 ila 15 milyon sterlin (20 milyon dolar) civarında gelir getirecektir.

"KSI, Wrexham'ın oyun kitabını kopyalayabilirse, ekonomi daha makul hale gelir. Genel olarak, Premier Lig hayali iddialıdır, ancak doğru ticari stratejiyle, bu yolculuk tamamen en değerli sonuç olabilir."