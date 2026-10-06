Milan'ın orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, Zinedine Zidane'ın ekibini kızdırdı. Karşılaşmayı RMC için anlatan Jean-Louis Tourre'a göre, Belçika karşısında geriden gelerek 4-1 kazanılan maçta 88. dakikada Camavinga'nın yerine oyuna girmesinden önce yaşananlar, teknik direktörün yardımcılarını hiç de az olmayan ölçüde sinirlendirdi.
Rabiot, Zidane'ın ekibini çileden çıkardı: "Isınması çok uzun sürdü." Fransız basını: "Artık ilk 11 oyuncusu değil"
Isınması çok yavaş oluyor
"Çok yavaş bir tempoda ısındı, kramponları hazır değildi. Bu durum, neden ısınmasının bu kadar uzun sürdüğünü anlayamayan Fransa Milli Takımı teknik ekibini öfkelendirdi", diye açıkladı pazartesi akşamı RMC'de yayımlanan After Foot programında. Milan oyuncusu, Michael Olise'nin attığı Fransa'nın üçüncü golünden yalnızca birkaç an önce sahaya girdi ve dördüncü gole yol açan pozisyonda da yer aldı. Son düdüğün ardından Rabiot, saha kenarında Zidane tarafından selamlanan ve teşekkür edilen ilk oyuncu oldu. Sahada geçirdiği son dakikalar, "After" programının yorumcusu Daniel Riolo'yu ise tam anlamıyla ikna etmedi; ona göre 2022 Dünya Kupası ikincisi artık ilk 11 oyuncusu olmamalı. "Rabiot ile sayfayı çevirmek, Da Cunha'yı savunmanın önüne, Camavinga'yı da orta sahanın merkezine yerleştirmek gerekiyor".
Artık ilk 11 oyuncusu değil.
Didier Deschamps yönetiminde vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu olan Adrien Rabiot (31 yaş), Zinédine Zidane döneminin ilk kampında ise inişli çıkışlı süreler aldı. Orta saha oyuncusu Türkiye (1-0) ve İtalya (1-1) maçlarına ilk 11'de başladı, ancak Brüksel'de Belçika'ya karşı kazanılan maçta (1-0) yedek kulübesinde kaldı. Dün Stade de France'ta Belçikalılara karşı oynanan maçın (4-1) son bölümünde, 88. dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine oyuna girdi.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun