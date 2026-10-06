"Çok yavaş bir tempoda ısındı, kramponları hazır değildi. Bu durum, neden ısınmasının bu kadar uzun sürdüğünü anlayamayan Fransa Milli Takımı teknik ekibini öfkelendirdi", diye açıkladı pazartesi akşamı RMC'de yayımlanan After Foot programında. Milan oyuncusu, Michael Olise'nin attığı Fransa'nın üçüncü golünden yalnızca birkaç an önce sahaya girdi ve dördüncü gole yol açan pozisyonda da yer aldı. Son düdüğün ardından Rabiot, saha kenarında Zidane tarafından selamlanan ve teşekkür edilen ilk oyuncu oldu. Sahada geçirdiği son dakikalar, "After" programının yorumcusu Daniel Riolo'yu ise tam anlamıyla ikna etmedi; ona göre 2022 Dünya Kupası ikincisi artık ilk 11 oyuncusu olmamalı. "Rabiot ile sayfayı çevirmek, Da Cunha'yı savunmanın önüne, Camavinga'yı da orta sahanın merkezine yerleştirmek gerekiyor".



