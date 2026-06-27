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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Rabiot ve Milan, “bakalım ne olacak”: Allegri aradı, Fransız oyuncu düşünmeye başladı

AC Milan
Transfers
A. Rabiot
M. Allegri

Fransız oyuncu, geleceği konusunda belirsiz bir tavır sergiliyor: Rossoneri ile hâlâ iki yıllık sözleşmesi var, ancak pek çok hayranı var

Norveç-Fransa maçının ardından Adrien Rabiot, Milan’daki geleceği hakkında sorulara yanıt verdi. Sportmediaset'in aktardığına göre, Fransız orta saha oyuncusu "Şu anda Dünya Kupası'na odaklanıyorum, sonra bakarız" şeklinde yanıt verdi. Eylül 2025'te, geçen yaz transfer döneminin son dakikalarında Max Allegri'nin ısrarıyla Rossoneri'ye katılan Fransız oyuncu, kariyerinde kendisini en çok öne çıkaran teknik direktörle birlikte yeni bir dönem başlatma umuduyla üç yıllık bir sözleşme imzalamıştı.


Bir yıl sonra, Rabiot’un etrafındaki dünya değişti: Marsilya’daki ortamla arası bozuk bir oyuncu olan Rabiot, kişisel olarak Milan’da iyi bir sezon geçirdi ve Fransız milli takımındaki konumunu da sağlamlaştırdı; o, milli takımda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu. En önemlisi, tüm yönetim kadrosunu değiştiren ve özellikle Allegri’yi görevden alan Milan değişti.


  • ALLEGRI ÇAĞIRIYOR, RABIOT KARAR VERİYOR

    Başrol oynadığı ve Fransa’nın favorilerinden biri olduğu bir Dünya Kupası’nın ardından, Rabiot, muhtemelen Modric’in olmayacağı, Avrupa Ligi’nden yeniden başlayacak ve yeni bir teknik direktöre sahip olacak daha genç bir Milan’da yine lider rolünü üstlenmek isteyecek mi? Rossoneri’nin yeni teknik direktörü Ruben Amorim ile bir temas yaşandı. Portekizli teknik adam, tüm yıldız oyuncuları takımda tutmayı hedefliyor.


    Rabiot’un sözleşmesinin hâlâ iki yılı kaldığı doğru, ancak günümüzde önemli bir futbolcunun isteğinin, bir kulüpte kalma ya da yeni bir ortama geçme kararında neredeyse belirleyici bir ağırlığa sahip olduğunu da biliyoruz. Rabiot 31 yaşında ve kariyerinin zirvesinde. Dünya Kupası ise, zaten bolca hayranı olan bu oyuncu için harika bir vitrin niteliğinde. Bunların başında elbette Allegri geliyor; Juventus ve Milan formasıyla onu çalıştırmış olan Allegri, 1995 doğumlu oyuncuyu Napoli’nin mavi-beyaz formasıyla görmeyi şimdiden hayal ediyor.



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