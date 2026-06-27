Rabiot ve Milan, “bakalım ne olacak”: Allegri aradı, Fransız oyuncu düşünmeye başladı

Norveç-Fransa maçının ardından Adrien Rabiot, Milan’daki geleceği hakkında sorulara yanıt verdi. Sportmediaset'in aktardığına göre, Fransız orta saha oyuncusu "Şu anda Dünya Kupası'na odaklanıyorum, sonra bakarız" şeklinde yanıt verdi. Eylül 2025'te, geçen yaz transfer döneminin son dakikalarında Max Allegri'nin ısrarıyla Rossoneri'ye katılan Fransız oyuncu, kariyerinde kendisini en çok öne çıkaran teknik direktörle birlikte yeni bir dönem başlatma umuduyla üç yıllık bir sözleşme imzalamıştı.





Bir yıl sonra, Rabiot’un etrafındaki dünya değişti: Marsilya’daki ortamla arası bozuk bir oyuncu olan Rabiot, kişisel olarak Milan’da iyi bir sezon geçirdi ve Fransız milli takımındaki konumunu da sağlamlaştırdı; o, milli takımda tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu. En önemlisi, tüm yönetim kadrosunu değiştiren ve özellikle Allegri’yi görevden alan Milan değişti.



