Fransa'daki Dünya Kupası kötü bir şekilde sona erdi. Yarı finalde İspanya'ya elenen Deschamps'ın takımı, üçüncü-dördüncü sıra maçı olan İngiltere karşılaşmasını da kaybetti ve tam 6 gol yedi. Maçın ardından, Milan ve Fransa milli takımında forma giyen orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, DAZN mikrofonlarına konuşarak bu deneyimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Çeviri:
Rabiot: “Milan’dan yeniden başlamak mı? Elbette. Tatilden sonra Maignan’la birlikte Amorim’le görüşeceğim”
"Maça biraz cansız başladık, ancak İspanya’ya karşı kaybettiğimiz yarı finalin ardından büyük bir hayal kırıklığı vardı. İkinci yarıda çok daha iyiydik, hatta maçı berabere bitirebilirdik. İngiltere’nin fazla oyun kurmasına izin verdik. Dışarıdan bakıldığında tutumumuz hiç hoş değildi. Böyle bir şey olmamalı: Bu formayı giydiğinizde elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız ve bazı oyuncuların maça konsantre olamadığı belliydi."
"Milan mı? Önce tatil; İspanya’ya yenildiğimizden beri tek beklediğimiz şey buydu. Sonrasında zihinsel açıdan gerçekten zor günler geçirdik; bu maça konsantre olmak zordu. Hak ettiğimiz bir tatil; iyice dinlenmeliyiz ve umarım mümkün olduğunca geç geridöneriz."
“Milan’dan yeniden mi başlayacağım? Evet, tabii ki. Sonra teknik direktörle ve Maignan’la konuşacağız, görüşeceğiz. Dünya Kupası sırasında sakin kalmak istiyorduk ve başka şeylerle rahatsız edilmek istemedik. Artık sakin bir şekilde konuşmak için zamanımız olacak.”
“Şu an için kimseyle konuşmadım, kesinlikle Amorim ile görüşeceğiz. Zidane konusunda resmi bir şey yok, bir sonraki teknik direktörün o olup olmayacağını bilmiyorum. Ondan memnun olur muyum? Elbette evet, gerisi için ise sadece tatilin tadını çıkarmak istiyorum.”
BeIN Sports’a ise şunları ekledi:
"İlk yarıda sahaya oldukça utanç verici bir şekilde çıktık. Bazı oyuncuların bugüne kadar hiç görmediğim davranışlar sergilediğini gördüm. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor, çünkü bu son maçtı ve bu turnuvayı iyi bir şekilde bitirmek istiyorduk. İspanya’ya karşı aldığımız yenilginin ardından büyük bir üzüntü vardı, ancak yine de sonuna kadar sürdürmemiz gereken bir iş vardı ve işleri bu şekilde yürütmeyi kendimize izin veremeyiz. Biraz gurur göstermemiz gerekiyordu. İkinci yarıda işler açıkça daha iyi gitti, çünkü ilk yarıda bazı davranışlar kabul edilemezdi."
"Teknik direktörümüzün, Guy, Franck ve Cyril’in çalışmalarını öne çıkarmak gerekir; onlar muazzam bir iş başardılar ve tüm oyuncularla birlikte bu takımı zirveye taşıdılar. Ona daha iyi bir veda sunmak için galibiyetle bitirmek isterdik, ancak bu, tüm Fransızların gözündeki imajını değiştirmez. Bize teşekkür etti, ama bu yıllar boyunca sağladığı disiplin ve milli takımı yeniden ayağa kaldırdığı için asıl ona teşekkür etmemiz gereken biziz."
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