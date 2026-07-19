Rabiot: “Milan’dan yeniden başlamak mı? Elbette. Tatilden sonra Maignan’la birlikte Amorim’le görüşeceğim”

"Milan mı? Önce tatil; İspanya’ya yenildiğimizden beri tek beklediğimiz şey buydu. Sonrasında zihinsel açıdan gerçekten zor günler geçirdik; bu maça konsantre olmak zordu. Hak ettiğimiz bir tatil; iyice dinlenmeliyiz ve umarım mümkün olduğunca geç geridöneriz."





“Milan’dan yeniden mi başlayacağım? Evet, tabii ki. Sonra teknik direktörle ve Maignan’la konuşacağız, görüşeceğiz. Dünya Kupası sırasında sakin kalmak istiyorduk ve başka şeylerle rahatsız edilmek istemedik. Artık sakin bir şekilde konuşmak için zamanımız olacak.”





“Şu an için kimseyle konuşmadım, kesinlikle Amorim ile görüşeceğiz. Zidane konusunda resmi bir şey yok, bir sonraki teknik direktörün o olup olmayacağını bilmiyorum. Ondan memnun olur muyum? Elbette evet, gerisi için ise sadece tatilin tadını çıkarmak istiyorum.”