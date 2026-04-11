FBL-QAT-FIFA-CLUB-WORLD-CUP-SADD-ESPERANCEAFP

Rabat maçı sonrası: Santos erken kutlamayı reddetti... Şebani yenilginin nedenlerini açıkladı

"Fas futbolunun seviyesini yansıtan özel bir maç"

Nahda Berkane karşısında rahat bir üstünlük kurmasına rağmen, Kraliyet Ordusu'nun Portekizli teknik direktörü Alexandre Santos, bu galibiyeti Afrika Şampiyonlar Ligi finali yolunda belirleyici bir adım olarak değerlendirmeyi reddetti ve tur atlama şansının rövanş maçına kadar belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

Kraliyet Ordusu, Cumartesi akşamı kıtasal turnuvanın yarı final ilk maçında Nahda Berkane'yi 2-0 mağlup etti.

Santos, Rabat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın, Afrika kıtasında Fas futbolunun güçlü rekabet seviyesini yansıttığını belirterek, maça özel bir hava katan taraftar atmosferini övdü.

Ayrıca oyuncularının performansını överek, büyük deneyime ve potansiyele sahip bir rakibe karşı önemli bir üstünlük sağlamayı başardıklarını belirtti.

    "Askerler"in teknik direktörü, rakibin önünü kestiklerini vurgulayarak, asıl kararın Berkan'da verileceğini belirtti. Takımının, skoru tersine çevirebilecek bir rakip karşısında zorlu bir maç beklediğini vurgulayan teknik direktör, bu tür kıtasal karşılaşmalarda ilk maçta atılan iki golün hiçbir garanti vermediğini de sözlerine ekledi.

    Ayrıca, takımının aynı konsantrasyon ve disiplinle hazırlıklara devam edeceğini, özellikle bu ölçekteki maçlarda rakibe büyük saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, galibiyette etkili bir rol oynayan taraftar desteğine de değindi.

  • Yoklukların etkisi... Şaban, yenilginin başlıca nedenlerini sıraladı

    Buna karşılık, Nahda Berkane'nin Tunuslu teknik direktörü Moin Chaabani, sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Sonucun acımasız olduğunu ve takımının sahadaki performansını yansıtmadığını belirten Chaabani, oyuncularının, en ufak fırsatları bile iyi değerlendiren Kraliyet Ordusu'nun oyun tarzını ve taktiğini iyi bildiklerini vurguladı. 

    Maçtan sonra birçok Faslı medya kuruluşunun aktardığına göre, Şabani, takımının kaleye ulaşmaya çalıştığını ve bazı fırsatlar yarattığını da sözlerine ekledi.

    Berkan'ın teknik direktörü, yenilginin en önemli nedenlerini sıraladı ve "kritik anlarda hücumda etkili olamadık" dedi.

    "Rakibin iyi savunma organizasyonuna rağmen, birçok dönemde performansımız kötü değildi" dedi.

    Şabani ayrıca eksikliklerin etkisinden bahsederek, bazı temel oyuncuların kolayca telafi edilemeyeceğini ve bunun takımın performansına nispeten yansıdığını vurguladı.

    Nahda Berkane teknik direktörü, henüz her şeyin bitmediğini ve takımının rövanş maçına farklı bir zihniyetle çıkacağını, özellikle son vuruşlar konusunda hataları düzeltmeye çalışacaklarını vurgulayarak, eleme şansının hala devam ettiğini ve karşılaşmanın her türlü olasılığa açık olduğunu belirtti.

CAF Şampiyonlar Ligi 1
RSB Berkane crest
RSB Berkane
RSB
FAR Rabat crest
FAR Rabat
FAR