Rabat maçı sonrası: Santos erken kutlamayı reddetti... Şebani yenilginin nedenlerini açıkladı

Nahda Berkane karşısında rahat bir üstünlük kurmasına rağmen, Kraliyet Ordusu'nun Portekizli teknik direktörü Alexandre Santos, bu galibiyeti Afrika Şampiyonlar Ligi finali yolunda belirleyici bir adım olarak değerlendirmeyi reddetti ve tur atlama şansının rövanş maçına kadar belirsizliğini koruduğunu vurguladı.
Kraliyet Ordusu, Cumartesi akşamı kıtasal turnuvanın yarı final ilk maçında Nahda Berkane'yi 2-0 mağlup etti.
Santos, Rabat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın, Afrika kıtasında Fas futbolunun güçlü rekabet seviyesini yansıttığını belirterek, maça özel bir hava katan taraftar atmosferini övdü.
Ayrıca oyuncularının performansını överek, büyük deneyime ve potansiyele sahip bir rakibe karşı önemli bir üstünlük sağlamayı başardıklarını belirtti.