AFP
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Quinton Fortune, Chelsea'ye Manchester United kalecisi Andre Onana'yı hedeflemesi çağrısında bulundu: "Olağanüstü"
Fortune, Onana transferini tavsiye etti
Eski United orta saha oyuncusu Fortune, Old Trafford'da gözden düşmüş olmaya devam eden Onana için Chelsea'nin sürpriz bir hamleyi değerlendirmesi çağrısında bulundu. Chelsea'nin yeni menajeri Alonso, bu yaz 10'dan fazla yeni transfer için 300 milyon £'u aşan bir harcamayı yönetti. Ancak Chelsea, Filip Jorgensen'ın ayrılığının ardından henüz yeni bir kaleci kadrosuna katmadı ve bu da Robert Sanchez'in kalede ilk tercih olmaya devam etmesinin muhtemel olduğu anlamına geliyor.
- AFP
Eski Liverpool oyuncusu Kamerunlu kaleciyi övdü
Onana, 2026-27 sezonu için satın alma opsiyonu olmadan üst üste ikinci kez bir sezonluk kiralık olarak resmen Süper Lig ekibi Trabzonspor'a yeniden katıldı. United ile olan ana sözleşmesi ise Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Premier Bet'e konuşan Fortune, Kamerunlunun Chelsea de dahil olmak üzere İngiltere'nin önde gelen kulüplerinin fazlasıyla aradığı olağanüstü pas dağıtım özelliklerine sahip olduğunu vurguladı: "Andre Onana, Premier League'de Chelsea, Newcastle United ya da Aston Villa için bir değer olabilir. Artık birçok teknik direktörün futbol anlayışında istediği gibi geriden oyun kurma kalitesini görebilirsiniz, o sizin başlangıç noktanız olabilir.
"Onana gibi topu 50-60 yarda uzaktaki forvetinize ya da orta sahanıza gönderebilen ve paslarıyla hatları kırabilen bir kaleciniz olduğunda bu çok büyük fark yaratabilir ve bu konuda en iyilerden biri. Şimdi sadece özgüvenini yeniden bulması gerekiyor çünkü bir kaleci hata yaptığında ne yazık ki bunu bütün dünya görüyor. Umarım yeniden en iyi seviyesine dönebilir çünkü geriden oyun kurabilen bir kaleciye ihtiyaç duyduğunuzda olağanüstü olabilir."
Welbeck transferine övgü
Kaleci durumunu da değerlendiren Fortune, Chelsea'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Danny Welbeck ve Jordan Henderson hakkında da konuştu. Eski Güney Afrika milli futbolcu, United'ın bunun yerine Welbeck'i geri getirmesini istediğini kabul ederken, Alonso'nun Stamford Bridge soyunma odasına tecrübeli liderler kazandırma kararını övdü.
Fortune, Premier Bet'e ayrıca şunları söyledi: "Xabi Alonso bu yaz Chelsea için bazı iyi transferler yaptı ama Danny Welbeck'in Manchester United'a döndüğünü görebilmeyi isterdim. Welbeck ve Jordan Henderson'ı transfer ederek, Chelsea gibi bir kulüpte ihtiyaç duyduğunuz, iyi örnek olacak bazı liderleri takıma getirmek istiyor; özellikle de Alonso'nun Real Madrid'de yaşadığı deneyimden sonra.
"Chelsea soyunma odasına baktı, bir şeylerin eksik olduğunu hissetti ve Henderson ile Welbeck gibi doğru kişiliğe ve fark yaratacak tecrübeye sahip oyuncuları kadroya kattı. Onlar sadece üst düzey oyuncular değil, aynı zamanda harika profesyoneller."
- Getty Images Sport
Fulham derbisi sezonu açıyor
Chelsea, Premier League sezonuna 24 Ağustos'ta Fulham'a karşı Batı Londra derbisiyle başlayacak. Açılış maçı, geçen sezonu 10. sırada tamamlayan bir takımı yeniden canlandırmaya çalışan Alonso'nun taktik düzeni için anında bir test niteliği taşıyacak. Çok sayıda yeni transferin takıma entegre edilmesi ve birinci kaleci rolünün netleştirilmesi, Chelsea için yeni sezon öncesinde kritik öncelikler olmaya devam edecek.
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