Onana, 2026-27 sezonu için satın alma opsiyonu olmadan üst üste ikinci kez bir sezonluk kiralık olarak resmen Süper Lig ekibi Trabzonspor'a yeniden katıldı. United ile olan ana sözleşmesi ise Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

Premier Bet'e konuşan Fortune, Kamerunlunun Chelsea de dahil olmak üzere İngiltere'nin önde gelen kulüplerinin fazlasıyla aradığı olağanüstü pas dağıtım özelliklerine sahip olduğunu vurguladı: "Andre Onana, Premier League'de Chelsea, Newcastle United ya da Aston Villa için bir değer olabilir. Artık birçok teknik direktörün futbol anlayışında istediği gibi geriden oyun kurma kalitesini görebilirsiniz, o sizin başlangıç noktanız olabilir.

"Onana gibi topu 50-60 yarda uzaktaki forvetinize ya da orta sahanıza gönderebilen ve paslarıyla hatları kırabilen bir kaleciniz olduğunda bu çok büyük fark yaratabilir ve bu konuda en iyilerden biri. Şimdi sadece özgüvenini yeniden bulması gerekiyor çünkü bir kaleci hata yaptığında ne yazık ki bunu bütün dünya görüyor. Umarım yeniden en iyi seviyesine dönebilir çünkü geriden oyun kurabilen bir kaleciye ihtiyaç duyduğunuzda olağanüstü olabilir."