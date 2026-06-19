Pulisic oynayamayacak, ABD-Avustralya maçında kadroda yok. Ibrahimovic sakinliğini koruyor: “Onu riske atmamak doğru bir karar, bir sonraki maçta geri dönecek”

Eski Chelsea oyuncusu, birkaç gün önce Paraguay maçında yaşadığı baldır sakatlığından henüz iyileşemedi. Zaten toplanan üç puan ve gruptaki iyi durum göz önüne alındığında, eski Tottenham teknik direktörü yıldız oyuncusunu riske atmamaya ve onu yedek kulübesine bile almamaya karar verdi.





Fox Sports yorumcusu Zlatan Ibrahimovic, Milanlı oyuncunun kadroda yer almaması konusunda endişeli olmadığını belirtti: "Onu riske atmanın bir anlamı yok. Turnuvada olabildiğince ileriye gitmeyi düşünüyorsanız, tüm oyuncularınızı kullanmanız gerekir. Eğer bir sorun varsa, ilk maçta riske atmak daha iyidir: Açılış maçında üç puanı aldınız ve bugün o oyuncu oynayamıyor. Ama muhtemelen bir sonraki maçta geri dönecektir. Bugün kazanırlarsa tur atlarlar ve oyuncuyu turnuvanın bir sonraki aşaması için dinlendirebilirler."





ABD’nin ilk maçının yıldızlarından biri olan Pulisic, baldır sakatlığının etkileri nedeniyle Paraguay maçında devre arasında oyundan alınmıştı. Son günlerde ise ayrı antrenmanlara çıkmıştı, bu da henüz tam formuna kavuşamadığını gösteriyordu.