Christian Pulisic, Milan ve Dünya Kupası hakkında konuştu.





ABD milli takımında forma giyen Rossoneri forveti, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Hâlâ teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz yok mu? Milan büyük bir kulüp ve bence her şeyi yoluna koyacaklar. Sonunda her şeyin yoluna gireceğinden ve takımın hak ettiği yere geri döneceğinden eminim. Bazı arkadaşlarla iletişim halindeyim, konuştuk ve bana Dünya Kupası için tebriklerini ilettiler. İtalya'da her gün konuştuğum çok yakın arkadaşlarım var."





"Ancak şu anda odak noktam Amerika'da. 4 yıl önce Katar'da olduğumdan daha iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum: her açıdan çok olgunlaştım, İtalya'da da."