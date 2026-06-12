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Çeviri:

Pulisic: "Milan büyük bir kulüp, her şeyi yoluna koyacaklar ve tekrar zirveye çıkacağız. Pochettino ile iyi bir ilişkimiz var, o harika bir keşif."

AC Milan
C. Pulisic
M. Pochettino
ABD - Paraguay
ABD
Dünya Kupası
Serie A

AC Milan'ın forveti ABD'den konuştu.

Christian Pulisic, Milan ve Dünya Kupası hakkında konuştu.


ABD milli takımında forma giyen Rossoneri forveti, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Hâlâ teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz yok mu? Milan büyük bir kulüp ve bence her şeyi yoluna koyacaklar. Sonunda her şeyin yoluna gireceğinden ve takımın hak ettiği yere geri döneceğinden eminim. Bazı arkadaşlarla iletişim halindeyim, konuştuk ve bana Dünya Kupası için tebriklerini ilettiler. İtalya'da her gün konuştuğum çok yakın arkadaşlarım var."


"Ancak şu anda odak noktam Amerika'da. 4 yıl önce Katar'da olduğumdan daha iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum: her açıdan çok olgunlaştım, İtalya'da da."

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    "Onu şu anda sadece teknik direktörüm olarak görüyorum. İlişkimiz iyi, kesinlikle iyi. Son günlerde güzel sohbetler ettik: Benden ne istediğini ve ona ne verebileceğimi biliyorum. Onunla birlikte turnuvaya en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum."


    "Karşılaştırma yapmıyorum ama sanırım kariyerimdeki ilk Güney Amerikalı teknik direktör. Güzel bir deneyim oldu, büyük bir keşif. Tutkusunu seviyorum, kendi tarzıyla getirdiği futbol fikirlerini seviyorum. Sahada büyük bir enerji ve sürekli yoğunluk bekliyor. Bence bize her şeyden önce güven ve kendimize olan inancımızı veriyor, güçlü takımlarla korkusuzca mücadele edebileceğimize dair inancı. Bu bizim zamanımız ve bu Dünya Kupası'nda herkese kafa tutabilecek gerçek bir güç olmak istiyoruz."

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