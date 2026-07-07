Pulisic hâlâ sakat: “Ayak bileğim ve dizim tamamen çıktı, kendimden hayal kırıklığına uğradım.” Ve Milan konusunda..

Son 16 turunda Belçika karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Pulisic için kötü bir gece oldu; maçın başından itibaren zorluk çeken takım arkadaşlarına yardımcı olamadı. Eski Chelseaoyuncusu, çok az inisiyatif aldı ve hiçbir gol fırsatı yaratamadı; böylece, kendi evinde en çok beklediği ve uzun süredir hazırlandığı Dünya Kupası’nı, hiç gol atamadan ve sadece bir asistle tamamladı.Paraguay maçı umut verici bir başlangıç olmuştu, ancak Balogun’un sakatlığı, baldırındaki sorun ve bunun sonucunda Milanlı forvetin dengesiz performansı, Pulisic’in performansını olumsuz etkiledi.





Ancak en kötü haber henüz gelmemişti: Pulisic, 59. dakikada Tielemans ile yaşadığı bir çarpışmanın ardından, eski Borussia Dortmund oyuncusunun şutunun Belçikalı orta saha oyuncusunun uyluğuna çarpmasıyla, yeni bir sakatlık nedeniyle oyundan alındı. Milanlı oyuncu, sağ ayak bileğinde ilk bakışta ciddi bir sakatlık olduğu anlaşılan durumdan dolayı endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne koyarak yedek kulübesine oturdu. Maç sonrası, Rossoneri oyuncusu ESPN’e şunları söyledi: “Tek bir hareketle hem ayak bileğimi hem de dizimi tamamen burktum. Neyse, sabırlı olmalıyım. Dinlenmek için vaktim var. Dünya Kupası’nı bitirmek için ne talihsiz bir durum. Bu yaz kendimi gerçekten iyi hissediyordum ve formumun zirvesinde olduğumu düşünüyordum. Hayal kırıklığına uğradım. Umduğum anları yaşayamadım. Elbette kendimden hayal kırıklığına uğradım, ama pozitif kalmaya çalışacağım. Birçok iyi şey yaptım ve takım da aynısını yaptı.”