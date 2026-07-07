Seattle’da ABD, ev sahibi takıma 4-1’lik net bir skorla yenilen ve Dünya Kupası’ndan elenen Belçika karşısında hiç direnemedi. ABD için acı bir gece olan bu gecede, Milan için de kötü bir haber vardı: Christian Pulisic'in yeni ve görünüşe göre ciddibir sakatlığı. Pochettino'nun takımının yıldızı, fiziksel bir sorun nedeniyle maçın yaklaşık 60. dakikasında sahadan çıkmak zorunda kaldı ve yedek kulübesinde görüntülendiğinde, durumuyla ilgili oldukça endişeli görünüyordu.
Çeviri:
Pulisic hâlâ sakat: “Ayak bileğim ve dizim tamamen çıktı, kendimden hayal kırıklığına uğradım.” Ve Milan konusunda..
Son 16 turunda Belçika karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Pulisic için kötü bir gece oldu; maçın başından itibaren zorluk çeken takım arkadaşlarına yardımcı olamadı. Eski Chelseaoyuncusu, çok az inisiyatif aldı ve hiçbir gol fırsatı yaratamadı; böylece, kendi evinde en çok beklediği ve uzun süredir hazırlandığı Dünya Kupası’nı, hiç gol atamadan ve sadece bir asistle tamamladı.Paraguay maçı umut verici bir başlangıç olmuştu, ancak Balogun’un sakatlığı, baldırındaki sorun ve bunun sonucunda Milanlı forvetin dengesiz performansı, Pulisic’in performansını olumsuz etkiledi.
Ancak en kötü haber henüz gelmemişti: Pulisic, 59. dakikada Tielemans ile yaşadığı bir çarpışmanın ardından, eski Borussia Dortmund oyuncusunun şutunun Belçikalı orta saha oyuncusunun uyluğuna çarpmasıyla, yeni bir sakatlık nedeniyle oyundan alındı. Milanlı oyuncu, sağ ayak bileğinde ilk bakışta ciddi bir sakatlık olduğu anlaşılan durumdan dolayı endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne koyarak yedek kulübesine oturdu. Maç sonrası, Rossoneri oyuncusu ESPN’e şunları söyledi: “Tek bir hareketle hem ayak bileğimi hem de dizimi tamamen burktum. Neyse, sabırlı olmalıyım. Dinlenmek için vaktim var. Dünya Kupası’nı bitirmek için ne talihsiz bir durum. Bu yaz kendimi gerçekten iyi hissediyordum ve formumun zirvesinde olduğumu düşünüyordum. Hayal kırıklığına uğradım. Umduğum anları yaşayamadım. Elbette kendimden hayal kırıklığına uğradım, ama pozitif kalmaya çalışacağım. Birçok iyi şey yaptım ve takım da aynısını yaptı.”
“Korkunç bir turnuva oldu; önce bir sakatlık, ardından bir başkası. Çok kötüydü. Zorlu geçti. Benim için başa çıkması zordu, ama harika bir takımımız var ve bu turnuvada kendini gösteren, gelecekte de başarılı olacak pek çok genç oyuncu var. Kendimize çok güveniyorduk ve kesinlikle gurur duyulacak pek çok şey var, ancak bugün olduğu gibi kaybettiğinizde her zaman zor olur. Kesinlikle gurur duyabiliriz, ancak daha yükseklere ulaşmak istiyoruz. Dünyanın en iyi takımlarından bazılarıyla rekabet edebilmek istiyoruz ve bize sadece o küçük bir adım daha eksik, ama neredeyse başardık. Bu yaz taraftarlarımızın bize verdiği destek için minnettarız; bize gösterdikleri tüm destek inanılmazdı. ABD’de bir Dünya Kupası’nda oynamış olmanın anıları sonsuza kadar benimle kalacak ve onların desteğine gerçekten minnettarız.”
“Şimdi ailemle biraz zaman geçirmek ve elbette maçı bir süreliğine unutmak, biraz dinlenmeye çalışmak istiyorum. Birkaç hafta sonra sezon öncesi hazırlık ve milli takım çalışmaları için geri döneceğiz, buna hiç şüphe yok. Hala başarmak istediğimiz çok şey var.”
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