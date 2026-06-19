Christian Pulisic'in geleceği MLS'de mi? En azından La Gazzetta dello Sport'a göre bu bir seçenek; gazete, Pochettino'nun çalıştırdığı milli takımın kaptanı olan ABD'li yıldız için New York Football Club'dan cömert bir teklifin geleceğinden bahsediyor. Bu teklif, sunulduğunda Rossoneri tarafından reddedilecek: Cardinale ve Amorim'e göre, eski Chelsea ve Borussia Dortmund oyuncusu satılık değil; bu bir fiyat meselesi değil.
Çeviri:
Pulisic’e New York FC’den teklif geliyor. Milan’ın tutumu
PULISIC’İN TALEBİ
Pulisic ve ekibi Milano'da kalmaya hazır olduklarını belirttiler, ancak maaş talebinde oldukça yüksek bir rakam ortaya koydular; bu rakam, Rafael Leao'nun son sözleşme yenilemesinde belirlenen üst sınırı çok aşıyor. Leao, sadece primlerle birlikte yılda 7 milyon avro kazanıyor. Gazzetta dello Sport'un haberine göre, talep edilen yıllık maaş 8 milyon avro oldu.
GELECEĞE DAİR İYİMSERLİK
ABD milli takımında forma giyen Rossoneri forveti, bir röportajda da itiraf ettiği gibi Milan’dan uzaklaşmayı düşünmüyor: “Hâlâ teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz yok mu? Milan büyük bir kulüp ve bence her şeyi yoluna koyacaklar. Sonunda her şeyin yoluna gireceğinden ve takımın hak ettiği yere geri döneceğinden eminim. Bazı takım arkadaşlarımla iletişim halindeyim, konuştuk ve bana Dünya Kupası için tebriklerini ilettiler; İtalya’da her gün konuştuğum çok yakın arkadaşlarım var.”