Pulisic’e New York FC’den teklif geliyor. Milan’ın tutumu

ABD milli takımında forma giyen Rossoneri forveti, bir röportajda da itiraf ettiği gibi Milan’dan uzaklaşmayı düşünmüyor: “Hâlâ teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz yok mu? Milan büyük bir kulüp ve bence her şeyi yoluna koyacaklar. Sonunda her şeyin yoluna gireceğinden ve takımın hak ettiği yere geri döneceğinden eminim. Bazı takım arkadaşlarımla iletişim halindeyim, konuştuk ve bana Dünya Kupası için tebriklerini ilettiler; İtalya’da her gün konuştuğum çok yakın arkadaşlarım var.”