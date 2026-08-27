Şampiyonlar Ligi’nin lig aşaması kura çekimi perşembe akşamı saat 18.00’de gerçekleştirilecek. PSV ile Feyenoord da dahil olmak üzere kulüpler, önümüzdeki aylarda Devler Ligi’nde karşılaşacakları sekiz rakibin hangileri olacağını o zaman öğrenecek. Bu haberde Voetbalzone iki kulübün kura sonucunda eşleşebileceği rakipleri ve kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını derledi.

Burada, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılan tüm takımların, torbaların tam dağılımının, PSV ile Feyenoord’un muhtemel rakiplerinin ve Şampiyonlar Ligi maç tarihlerinin yer aldığı bir derleme bulabilirsiniz. Kura çekimi saat 18.00’den itibaren televizyonda ve internette canlı olarak izlenebilecek.