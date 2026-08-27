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Sam Vreeswijk

Çeviri:

PSV ve Feyenoord’un Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı olarak nereden izlenir? Kura çekimi saat kaçta ve torba dağılımı nasıl?

Şampiyonlar Ligi
PSV Eindhoven
Feyenoord

Şampiyonlar Ligi’nin lig aşaması kura çekimi perşembe akşamı saat 18.00’de gerçekleştirilecek. PSV ile Feyenoord da dahil olmak üzere kulüpler, önümüzdeki aylarda Devler Ligi’nde karşılaşacakları sekiz rakibin hangileri olacağını o zaman öğrenecek. Bu haberde Voetbalzone iki kulübün kura sonucunda eşleşebileceği rakipleri ve kura çekiminin hangi kanalda yayınlanacağını derledi.

Burada, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılan tüm takımların, torbaların tam dağılımının, PSV ile Feyenoord’un muhtemel rakiplerinin ve Şampiyonlar Ligi maç tarihlerinin yer aldığı bir derleme bulabilirsiniz. Kura çekimi saat 18.00’den itibaren televizyonda ve internette canlı olarak izlenebilecek.

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    Kura nasıl işliyor?

    2024’ten bu yana kura çekimi artık geleneksel toplarla değil, rakiplerin kim olacağını belirleyen bir bilgisayar aracılığıyla yapılıyor. Hem PSV hem de Feyenoord sekiz rakiple eşleşecek: her torbadan iki takım. Bu torbaların dağılımı, UEFA kulüp katsayılarına göre belirleniyor. Tüm kulüpler dört deplasman maçı ve kendi sahasında dört maç oynayacak.

    Sezonu 1 ile 8. sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralardaki ekipler ise son 16’ya kalmak için play-off oynayacak. Geri kalanlar elenecek ve Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi’ne de gidemeyecek.

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    Torba dağılımı nasıl görünüyor?

    1. torba: Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid.

    2. torba: Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lizbon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV.

    3. torba: Feyenoord, Lille OSC, FK Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasay, Fenerbahçe.

    4. torba: Viking FK, Slovan Bratislava, Slavia Prag, Stuttgart, LASK Linz, AEK Atina, Como, RC Lens, Sabah FC.

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    PSV ve Feyenoord'un muhtemel rakipleri kimler?

    PSV ve Feyenoord, her torbadan ikişer takımla, yani kendi torbalarından da ikişer takımla eşleşecek. Aynı ülkeden kulüpler lig aşamasında henüz birbirleriyle karşılaşamayacak. Bu nedenle PSV ile Feyenoord şimdilik birbirlerinden kaçınmış olacak. Dört deplasman ve dört iç saha maçı oynanacak.

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  • Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta?

    Kura çekimi, 27 Ağustos Perşembe günü Monako'da yapılacak ve saat 18.00'de başlayacak.

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    Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Ziggo Sport, Hollanda’da tüm Avrupa kulüp organizasyonlarının yayın haklarına sahip ve bu nedenle Şampiyonlar Ligi kura çekimini de canlı olarak yayınlayabiliyor. Yayın, kanalın ana kanalı Ziggo Sport 1’de saat 17.30’da başlayacak.

    Abone olmayanlar ise kura çekimini, UEFA’nın resmî internet sitesinde sunduğu canlı yayın üzerinden ücretsiz olarak takip edebilir.

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    PSV ve Feyenoord Şampiyonlar Ligi'nde ne zaman oynuyor?

    İşte 2026/27 sezonu Şampiyonlar Ligi lig aşamasının tüm maç tarihleri:

    1. hafta: 8-10 Eylül 2026

    2. hafta: 13-14 Ekim 2026

    3. hafta: 20-21 Ekim 2026

    4. hafta: 3-4 Kasım 2026

    5. hafta: 24-25 Kasım 2026

    6. hafta: 8-9 Aralık 2026

    7. hafta: 19-20 Ocak 2027

    8. hafta: 27 Ocak 2027

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