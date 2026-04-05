PSV, sezonun bitimine 5 hafta kala Hollanda şampiyonu oldu: Perisic'ten Man'a, zaferin kahramanları

Paskalya Pazarı günü PSV Hollanda şampiyonu oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligin bitimine beş hafta kala Eredivisie şampiyonluğunu kazandılar; bu, kulüp tarihindeki 27. şampiyonluk ve üst üste üçüncü şampiyonluk oldu. Matematiksel olarak şampiyonluk, Feyenoord ile Volendam arasındaki 0-0 berabere biten maçın ardından kesinleşti. Bu sonuçla Eindhoven ekibi, sadece 15 puan toplayabilecek olan ikinci sıradaki takıma karşı 17 puanlık bir avantaj elde etti ve birinci sırayı garantiledi: 71 PSV, 54 Feyenoord. Peter Bosz'un takımı, 1978'den beri kırılamayan ve yine PSV'ye ait olan rekoru geçerek Hollanda ligi tarihinin en erken şampiyonu oldu.