PSV, sezonun bitimine 5 hafta kala Hollanda şampiyonu oldu: Perisic'ten Man'a, zaferin kahramanları

PSV Eindhoven
Eredivisie

Üst üste üçüncü kez, tarihteki 27. şampiyonluk: Şampiyonluk televizyondan izlendi; Volendam ile Feyenoord arasındaki 0-0'lık beraberlik belirleyici oldu

Paskalya Pazarı günü PSV Hollanda şampiyonu oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligin bitimine beş hafta kala Eredivisie şampiyonluğunu kazandılar; bu, kulüp tarihindeki 27. şampiyonluk ve üst üste üçüncü şampiyonluk oldu. Matematiksel olarak şampiyonluk, Feyenoord ile Volendam arasındaki 0-0 berabere biten maçın ardından kesinleşti. Bu sonuçla Eindhoven ekibi, sadece 15 puan toplayabilecek olan ikinci sıradaki takıma karşı 17 puanlık bir avantaj elde etti ve birinci sırayı garantiledi: 71 PSV, 54 Feyenoord. Peter Bosz'un takımı, 1978'den beri kırılamayan ve yine PSV'ye ait olan rekoru geçerek Hollanda ligi tarihinin en erken şampiyonu oldu.

    Şampiyon takımın baştan sona hakimiyet kurduğu bir ligde, sezonun sonuna kadar 14 deplasman galibiyetini arka arkaya alarak üst üste enfazla deplasman galibiyeti rekorunu da kırdı. Dün, 4 Nisan Cumartesi günü PSV, son ana kadar belirsizliğini koruyan ve 2002 doğumlu kanat forveti Couhaib Driouech'in golüyle sonuçlanan maçta Utrecht'i 4-3 yendi. Ertesi gün herkes Feyenoord maçını izlemek için televizyonların başına geçti; eğer galibiyet gelmeseydi kutlamalar başlayacaktı: Van Persie'nin takımı Volendam deplasmanında golsüz berabere kaldı ve böylece PSV Hollanda şampiyonu oldu.

  • ZAFERİN BAŞROL OYUNCULARI

    Nihai zafer, özellikle PSV'nin Eredivisie'de 14 golle gol kralı olan Ismael Saibari'nin golleriyle geldi; ligde (şimdilik) ondan daha iyi performans gösteren tek isim Feyenoord'dan Ayase Ueda oldu. Bosz'un takımının yıldızları arasında Serie A'dan gelen iki oyuncu da bulunuyor: kadronun en iyi performans gösteren oyuncularından biri olan eski Inter oyuncusu Ivan Perisic ve Ağustos 2025'te Parma'dan 9 milyonun biraz altında bir bedelle transfer edilen Denis Man. En iyi asistçi 1998 doğumlu Joey Veerman'dır ve gelecekte dikkat edilmesi gereken isim ise Ricardo Pepi'dir; Pepi, Fulham ile anlaşmaya vardığı için gelecek sezon Premier League'de forma giyebilir.

