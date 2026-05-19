Joey Veerman, Ismael Saibari, Myron BoaduIMAGO/Voetbalzone

PSV'nin 2025/26 sezonu değerlendirmesi - tüm oyuncular değerlendirildi: beklentilerin altında kalan Myron Boadu'dan parlayan yıldız Ismael Saibari'ye

PSV, rakiplerine büyük fark atarak üst üste üçüncü sezonunda Hollanda şampiyonluğuna ulaştı. Ancak NEC, teknik direktör Peter Bosz’un takımının KNVB Kupası’ndaki yoluna çomak soktu ve Şampiyonlar Ligi macerası da sonuçta hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Voetbalzone, PSV’nin her oyuncusuna 2025/26 sezonu için bir not veriyor.

PSV, geçen sezon Eredivisie'nin son gününde heyecan verici bir finalin ardından şampiyonluğu elde etmişti, ancak bu sezon Eindhoven ekibine rakip olabilecek bir takım yoktu. Birçok rekor kırıldı ve nisan başında kulüp tarihindeki 27. şampiyonluk çoktan kesinleşmişti. Bosz, Hollanda'da üçlü kupayı kazanmayı çok istiyordu, ancak PSV'nin teknik direktörü olarak KNVB Kupası'nı kazanmak bir kez daha mümkün olmadı. NEC, muhteşem bir yarı final maçında 3-2'lik skorla daha güçlü olduğunu gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde de pek çok önemli an yaşandı. Tüm Avrupa, PSV'nin Napoli'ye karşı aldığı tarihi 6-2'lik galibiyet ve Anfield'da 1-4 mağlup ettiği Liverpool'dan çok etkilendi. Ancak PSV, Belçika şampiyonu Union Saint-Gilles'e 1-3 yenilmesi ve Olympiakos deplasmanında 1-1 berabere kalmasıyla kendine haksızlık etti. Her şey son haftaya kaldı. Bosz'un takımına Bayern Münih karşısında bir beraberlik yeterliydi, ancak Harry Kane'in son dakikalarda attığı golle 1-2 yenilerek, ara tura yükselme şansını kıl payı kaçırdı.

PSV'nin neredeyse tüm oyuncuları 1'den 10'a kadar bir notla değerlendirildi. Alassane Pléa, Niek Schiks ve Nick Olij, değerlendirme için yeterli süre sahada kalamadılar.


    İlk kez sahneye çıkan yetenekler - değerlendirme yok

    Tygo Land, Jordy Bawuah, Jim Koller, Fabian Merién, Tay Abed, Nicolas Verkooijen ve Joël van den Berg gibi yetenekli oyuncular bu sezon PSV 1'de ilk kez forma giydiler ya da bu takımda yer alma fırsatı buldular. Ancak henüz A takımın kadrosunda yer almadılar ve adil bir değerlendirme yapılabilmesi için yeterince süre almadılar.

    24. Alassane Pléa - değerlendirme yok

    PSV, Alassane Pléa'yı büyük beklentilerle kadrosuna kattı, ancak forvet hattındaki hiyerarşi belliydi. Fransız forvet, Ricardo Pepi'nin arkasında ikinci forvet rolünü üstlenmek zorundaydı. Sezon başında Amerikalı oyuncu henüz formda olmadığı için Pléa şansını yakaladı. Ancak PSV formasıyla oynadığı ilk maçlarda ciddi bir diz sakatlığı geçirdi ve bu nedenle sezonun geri kalanında rehabilitasyona girmek zorunda kaldı.

    23. Niek Schiks - değerlendirme yok

    8 Şubat 2026, Niek Schiks için unutulmaz bir akşam oldu. Matej Kovár ve Nick Olij’in sakatlıkları nedeniyle 22 yaşındaki kaleci, FC Groningen ile oynanan iç saha maçında PSV kalesinde ilk kez forma giydi. Schiks, yaptığı birkaç önemli kurtarışla 2-0’lık galibiyette büyük rol oynadı. Kulübün altyapısından yetişen kaleci, daha sonra FC Volendam maçında da forma giydi (2-1 mağlubiyet), ardından yerini tekrar Kovár'a bıraktı. Schiks'in önümüzdeki sezon kiralanması ve başka bir kulüpte tecrübe kazanması ihtimali yüksek.

    22. Nick Olij - değerlendirme yok

    Nick Olij için PSV'deki ilk sezonu, bir an önce unutmak isteyeceği bir sezon oldu. Sparta Rotterdam'da geçirdiği başarılı bir yılın ardından Eindhoven ekibine hak ettiği bir transferle katılan Olij, Kovár ile rekabete güven dolu bir şekilde girdi. Ancak Bosz, yalnızca Çek oyuncuya güvenini dile getirdi; bu nedenle Olij, ikinci planda kalmak zorunda kaldı. Olij ayrıca, Groningen maçı öncesi son antrenmanda, Kovár'ın da sakatlık nedeniyle kadrodan düşmesi sırasında kendisi de sakatlık geçirme şanssızlığını yaşadı. Bu nedenle Hollandalı oyuncu, bu sezon 90 dakika süreyle sınırlı kaldı.

    21. Myron Boadu - 4,5/10

    Teknik direktör Earnest Stewart, yaz transfer döneminde takıma katılan Pléa’nın ciddi bir diz sakatlığı geçirmesi ve Pepi’nin de henüz formunu yakalayamaması nedeniyle sezonun başlarında kadro değişikliğine gitmek zorunda kaldı. PSV, Myron Boadu'yu bir yıllığına kadrosuna katmak için AS Monaco'ya birkaç yüz bin euro ödedi, ancak oyuncu bu sezon pek önemli bir rol oynamadı. Hollandalı oyuncu çoğunlukla yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı ve sonunda üç gol attı. Sona eren sözleşmesini uzatma opsiyonu kullanılmadı, ancak Boadu'nun kalma ihtimali hâlâ çok az da olsa var.

    20. Couhaib Driouech - 5/10

    PSV'nin birçok forveti başarılı bir sezonu geride bırakmış olsa da, bu durum Couhaib Driouech için pek geçerli değil. Faslı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Bosz'un gözdesi olsa da - Napoli ve Liverpool maçlarında süper yedek olarak attığı önemli gollerle - Eredivisie'de Driouech genellikle ikinci veya üçüncü tercih oldu. Sadece beş kez ilk on birde yer aldı. Ağır bir diz sakatlığından dönen Ruben van Bommel'in varlığıyla, yaz aylarında ayrılması kaçınılmaz görünüyor.

    19. Ryan Flamingo - 6/10

    Ryan Flamingo, PSV'deki ilk sezonunda fırtına gibi bir gelişim gösterdi. Ancak bu ivmeyi sürdüremedi. Merkez savunma oyuncusu, sezonun başlarında birkaç kötü performansın ardından Bosz'un Jerdy Schouten'ı bir sıra geriye çekme kararı alması nedeniyle ilk on birdeki yerini kaybetti. Son iki ayda Flamingo ilk 11'e geri döndü ve potansiyelini yeniden gösterdi. Acaba önümüzdeki sezon bu çizgisini sürdürebilecek mi?

    18. Armando Obispo - 6/10

    Bosz, bu sezon ideal stoper ikilisini bulmaya çalışıyordu. Ağustos ayında Flamingo ve Gasiorowski, Eindhoven savunmasının belkemiğini oluşturuyordu, ancak sonunda Jerdy Schouten ve Armando Obispo'nun lehine kadro dışı kaldılar. Obispo, Eredivisie'de birkaç iyi performansla kendini kanıtladı. Şampiyonlar Ligi'nde ise o kadar başarılı olamadı. Örneğin, Union'a karşı 0-2 yenildikleri maçta daha fazlasını yapabilirdi ve Schouten'in yaptığı hatanın ardından Leverkusen'e 1-0'lık golü beceriksizce hediye etti.

    17. Paul Wanner - 6,5/10

    PSV, 2025 yazında Paul Wanner'ı Bayern Münih'ten transfer ederek büyük bir sürpriz yarattı. Ancak Eindhoven ekibinin onun için ödediği 15 milyon avroluk transfer ücreti hiç de azımsanacak bir rakam değildi. Bu nedenle beklentiler bir anda tavan yaptı. Bosz, bu üst düzey yetenekli oyuncuyla hiçbir risk almadı ve onu oldukça sakin bir şekilde takıma dahil etti. Kış arası tatili öncesinde Wanner nihayet ilk 11'de yerini aldı ve yavaş ama emin adımlarla takıma damgasını vurmaya başladı. Genç oyuncu, gelecek sezon için şüphesiz gol ve asistlerle daha da önemli bir rol üstlenmeyi hedeflemiştir.

    16. Kiliann Sildillia - 6,5/10

    Kiliann Sildillia bu sezon Sergiño Dest'in yedeği olarak görev yaptı. Fransız savunma oyuncusu kesinlikle kötü bir izlenim bırakmadı ve Bosz da kısa süre önce onu övmüştü, ancak o (henüz) Amerikalı takım arkadaşı veya Mauro Júnior ile aynı seviyede değil. Bu durum, geçen hafta sonu FC Twente'ye karşı oynanan maçta (5-1 galibiyet) Bosz'un, hayal kırıklığı yaratan bir ilk yarıdan sonra devre arasında onu oyundan almasıyla da ortaya çıktı. PSV'nin Dest'in olası yedeği olarak Zakaria El Ouahdi'yi düşündüğüne dair söylentiler ısrarcı, bu nedenle Sildillia'nın gelecek sezon Bosz yönetiminde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olup olmayacağı henüz belirsiz.


    15. Yarek Gasiorowski - 6,5/10

    Diğer bazı stoperlerde olduğu gibi, Gasiorowski'nin sezonu da en iyi şekilde "dalgalı" olarak tanımlanabilir. İspanyol oyuncu tartışmalı bir performans sergiledi ve Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid ve Newcastle United karşısında yaptığı hataların da etkisiyle ilk 11'deki yerini kaybetti. Olivier Boscagli'nin yerini doldurmak ona oldukça zor bir görev düşmüştü ve dil engeli de elbette bu durumu kolaylaştırmadı.

    14. Matej Kovár - 6,5/10

    Kovár, kişisel olarak inişli çıkışlı bir sezonu geride bıraktı. Çek kalecinin neredeyse geçilmez göründüğü pek çok maç vardı, ancak bir dizi hatanın da sorumlusu oldu. Örneğin, Fortuna Sittard maçındaki çifte hata, Newcastle United maçındaki kötü çıkış ve NEC deplasmanında kupadan elenmelerinde sergilediği tereddütlü performans gibi. Kovár önümüzdeki sezon bu hataları en aza indirebilirse, PSV kadrosunda fazlasıyla iyi bir birinci kaleciye sahip olacak.

    13. Dennis Man - 6,5/10

    Dennis Man da şüphesiz PSV formasıyla geçirdiği ilk sezonuna karışık duygularla bakacaktır. Rumen oyuncu sezonun ilk yarısında birkaç hafta boyunca muhteşem bir formda olsa da, kış tatilinden sonra takımı için fark yaratmakta giderek daha fazla zorlandı. Man’ın nisan ortasında ilk on birdeki yerini kaybetmesi de bu nedenle pek şaşırtıcı değil. Ruben van Bommel'in dönüşüyle Perisic tekrar sağ kanada kayarsa, Man zorlu bir rekabetin içine girebilir. Özellikle de Esmir Bajraktarevic'in Bosz'un gözünde Man'dan daha öncelikli olduğu düşünülürse.

    12. Noah Fernandez - 7/10

    Kendi altyapısından yetişen bir yetenek olarak, son sezonlarda Bosz yönetiminde kendini kanıtlamak kolay olmadı. Bu nedenle, teknik direktörün Belçikalı gelecek vaat eden yıldız Noah Fernandez’den heyecan duyması çok şey ifade ediyor. On sekiz yaşındaki orta saha oyuncusu, son aylarda sık sık oyuna girme şansı buldu ve birkaç kez ilk on birde yer aldı; bu maçlarda da iyi bir izlenim bıraktı. PSV, Joey Veerman'ın halefini çoktan bulmuş olabilir.

    11. Esmir Bajraktarevic - 7/10

    Futbol taraftarı olarak stadyuma gitmenizin sebebi olan oyuncular vardır ve Bajraktarevic şüphesiz bu kategoriye girer. Bosnalı oyuncu, uzun süre Bosz için ideal bir yedek oyuncuydu ve oyuna sonradan girerek yetinmek zorundaydı. Ancak PEC Zwolle'yi 6-1 yendikleri maçta attığı iki gol ve yaptığı üç asistin ardından Bajraktarevic birdenbire arka arkaya birkaç maçta ilk on birde yer aldı. Kanat forveti bu gelişimini sürdürürse, yazın ardından onun için daha fazla süre alması kaçınılmaz olacaktır.

    10. Ivan Perisic - 7/10

    Ivan Perisic, 2024 yılında PSV'ye bedelsiz transfer oldu. Bu transfer, şüphesiz bu on yılın en iyi transferlerinden biri olarak gösterilebilir. Hırvat oyuncu, ikinci sezonunda da yine büyük bir etki yarattı. Perisic, birçok genç yeteneğin örnek alabileceği bir lider ve profesyonel olduğunu kanıtladı. Belki de ilk sezonundaki kadar göze çarpmadı, ancak istatistikleri yalan söylemez. 42 maçta 10 gol ve 14 asist kaydetti.

    9. Sergiño Dest - 7,5/10

    PSV, Sergiño Dest'i kadrosunda tutabilecek mi? Muhtemelen hayır. Bir yıl önce, 2025 yazındaki sakatlık sorunları da etkisiyle ayrılık gerçekleşmemişti. Hücumdaki yetenekleriyle bu ABD'li milli oyuncu, Bosz için paha biçilmez bir değer. Dest, topla rahat ve inisiyatif almaktan çekinmiyor. Bu özellikleriyle geçen sezon da PSV'de taraftarların gözdesi olmuştu.

    8. Anass Salah-Eddine - 7,5/10

    Geçen sezon Bosz yönetiminde büyük bir gelişme kaydeden bir isim varsa, o da Anass Salah-Eddine'dir. AS Roma'daki hayal kırıklığı yaratan deneyiminin ardından, Eindhoven ekibine kiralanması harika sonuçlar doğurdu. Salah-Eddine, sol bek pozisyonunda fırsatı hemen değerlendirdi ve o günden sonra ilk on birden hiç çıkmadı. İyi performansı sayesinde Fas milli takımına da seçildi. Ancak kış arasından sonra Salah-Eddine bu performansını sürdüremedi. Afrika Kupası nedeniyle birçok maçı kaçırdı, sık sık fiziksel sorunlarla boğuştu ve ayrıca bir de ceza aldı. PSV, AS Roma ve savunma oyuncusunun kesin bir transfer konusunda anlaşmaya varıp varmayacağı henüz belirsiz.

    7. Ruben van Bommel - 7,5/10

    Geçtiğimiz yaz Ruben van Bommel, PSV formasıyla ilk maçına çıkarak babasının izinden gitti. Beklentiler yüksekti, ancak sol kanat oyuncusu Şampiyonlar Ligi’nde Union karşısında attığı açılış golü ve Eredivisie’de attığı üç golle bu beklentileri kısa sürede karşıladı. Van Bommel, Eredivisie'nin en tehlikeli kanat oyuncularından biri olmayı hedeflemişti, ta ki Ajax maçında devre arasına az kala talihsiz bir olay yaşanana kadar. Ağır bir diz sakatlığı geçiren oyuncu, sezonun geri kalanında PSV forması giyemedi. Van Bommel şu anda rehabilitasyonunun son aşamasında ve önümüzdeki yaz her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi hedefliyor.

    6. Ricardo Pepi - 8/10

    Pepi'nin PSV'de çalkantılı bir sezon geçirdiğini söylemek, hafif bir ifade olur. Amerikalı oyuncu sık sık form sorunları yaşadı ve iyileştikten sonra da Guus Til'in forvet pozisyonuna geçerek şansını değerlendirmesini izlemek zorunda kaldı. Kış tatili öncesinde Pepi nihayet ilk 11'de yerini aldı. Her hafta ölümcül bir verimlilik sergiledi ve Eredivisie'de 16 gol attı. Bu performansıyla Premier League'deki çeşitli kulüplerin dikkatini çektiği de kesin gibi görünüyor.

    5. Jerdy Schouten - 8/10

    Jerdy Schouten sezona orta saha oyuncusu olarak başladı, ancak daha sonra Bosz tarafından yeniden stoper olarak sahaya sürüldü. Kaptan olarak bu sezon da yine sakinliğini korudu ve defansın oyun kuruculuğunu üstlendi. Schouten, PSV'nin başarısının arkasındaki sessiz güç olarak nitelendirilebilir. Nisan başında geçirdiği ağır diz sakatlığı, bu nedenle büyük bir kayıp. Sadece kendisi için Dünya Kupası açısından değil, kulüp için de.

    4. Mauro Júnior - 8,5/10

    Sadece Schouten değil, Mauro Júnior da diğerlerinin parlamasına olanak tanıyor. Neredeyse hiçbir zaman alt sınırın altına düşmeyen bir joker olarak, Brezilyalı oyuncu paha biçilmez bir değer taşıyor. Mauro sol veya sağ bek olarak mükemmel bir performans sergiliyor, ancak belki de en iyi performansını kontrolcü orta saha oyuncusu olarak gösteriyor. Önümüzdeki sezonun gidişatı henüz belirsiz olsa da, kesin olan bir şey var: gelecek sezon da PSV'nin en iyi oyuncularından biri olacak.

    3. Guus Til - 8,5/10

    Guus Til, geçtiğimiz sezonlarda PSV için ne kadar değerli olduğunu kanıtladı, ancak uzun süre biraz hafife alındı. Bu sezon, “Bosz’un ideal on ikinci adamı” olarak bilinen statüsüne kendi elleriyle son verdi. Pepi'nin yokluğunda Til, PSV'nin geçici forveti olarak etkileyici bir performans sergiledi. 17 gol ve 8 asistle mükemmel istatistikler ortaya koydu. Til, bu muhteşem sezonunun karşılığında Hollanda milli takımının nihai Dünya Kupası kadrosunda yer alarak ödüllendirilebilir.

    2. Joey Veerman - 8,5/10

    Son dört yıldır Joey Veerman, PSV'nin orta sahasındaki en yaratıcı isim olmuştur. Bu sezon da muhteşem şut tekniğiyle Eindhoven ekibinin hücum oyununu bir üst seviyeye taşımayı başardı. Eredivisie'de 8 gol ve tam 14 asist kaydetti. Kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmemiş olsa da, Veerman'ın önümüzdeki yaz önemli bir adım atması artık bir formalite gibi görünüyor.

    1. Ismael Saibari - 9/10

    PSV, Ismael Saibari'nin satışıyla kendi transfer rekorunu alt üst etmek istiyor. Bu transfer için 50 milyon avronun üzerinde bir rakam düşünülüyor. Faslı milli oyuncu, Bosz yönetiminde tam anlamıyla çok yönlü bir orta saha oyuncusuna dönüştüğü için bu rakam hiç de gerçek dışı görünmüyor. Saibari artık 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynayabiliyor ve ayrıca golcü özelliklerini de geliştirmiş durumda. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Eredivisie'de takımını sırtladı. Mükemmel bir sezonun ardından, istatistikleri 19 gol ve 9 asist olarak duruyor.