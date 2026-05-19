PSV, rakiplerine büyük fark atarak üst üste üçüncü sezonunda Hollanda şampiyonluğuna ulaştı. Ancak NEC, teknik direktör Peter Bosz’un takımının KNVB Kupası’ndaki yoluna çomak soktu ve Şampiyonlar Ligi macerası da sonuçta hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Voetbalzone, PSV’nin her oyuncusuna 2025/26 sezonu için bir not veriyor.

PSV, geçen sezon Eredivisie'nin son gününde heyecan verici bir finalin ardından şampiyonluğu elde etmişti, ancak bu sezon Eindhoven ekibine rakip olabilecek bir takım yoktu. Birçok rekor kırıldı ve nisan başında kulüp tarihindeki 27. şampiyonluk çoktan kesinleşmişti. Bosz, Hollanda'da üçlü kupayı kazanmayı çok istiyordu, ancak PSV'nin teknik direktörü olarak KNVB Kupası'nı kazanmak bir kez daha mümkün olmadı. NEC, muhteşem bir yarı final maçında 3-2'lik skorla daha güçlü olduğunu gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde de pek çok önemli an yaşandı. Tüm Avrupa, PSV'nin Napoli'ye karşı aldığı tarihi 6-2'lik galibiyet ve Anfield'da 1-4 mağlup ettiği Liverpool'dan çok etkilendi. Ancak PSV, Belçika şampiyonu Union Saint-Gilles'e 1-3 yenilmesi ve Olympiakos deplasmanında 1-1 berabere kalmasıyla kendine haksızlık etti. Her şey son haftaya kaldı. Bosz'un takımına Bayern Münih karşısında bir beraberlik yeterliydi, ancak Harry Kane'in son dakikalarda attığı golle 1-2 yenilerek, ara tura yükselme şansını kıl payı kaçırdı.

PSV'nin neredeyse tüm oyuncuları 1'den 10'a kadar bir notla değerlendirildi. Alassane Pléa, Niek Schiks ve Nick Olij, değerlendirme için yeterli süre sahada kalamadılar.



