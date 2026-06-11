PSV, kulüp rekoru niteliğinde bir ücret talep ederken, Bayern Münih, Ismael Saibari için 53 milyon avroluk dev transferi tamamlamak üzere

Eindhoven Dagblad’ın haberine göre, Bayern, yetenekli oyun kurucu Saibari ile anlaşmayı sonuçlandırmak amacıyla teklifini önemli ölçüde artırdı. Alman devi, PSV’yi değerli oyuncusunu elinden çıkarmaya ikna etmek için performans bazlı ek ödemeler de dahil olmak üzere toplam 53 milyon avroluk bir teklif sundu.

Anlaşmanın yapısı, 48 milyon avroluk garantili sabit ücretten ve potansiyel olarak 5 milyon avroluk bonuslardan oluştuğu söyleniyor. Saibari şu anda Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Fas milli takımıyla birlikte yurt dışında bulunuyor, ancak menajerleri, kariyerini belirleyecek olan Allianz Arena transferini kolaylaştırmak için arka planda çalışıyor.