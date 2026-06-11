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PSV, kulüp rekoru niteliğinde bir ücret talep ederken, Bayern Münih, Ismael Saibari için 53 milyon avroluk dev transferi tamamlamak üzere
Bayern, Saibari için daha yüksek bir teklif sundu
Eindhoven Dagblad’ın haberine göre, Bayern, yetenekli oyun kurucu Saibari ile anlaşmayı sonuçlandırmak amacıyla teklifini önemli ölçüde artırdı. Alman devi, PSV’yi değerli oyuncusunu elinden çıkarmaya ikna etmek için performans bazlı ek ödemeler de dahil olmak üzere toplam 53 milyon avroluk bir teklif sundu.
Anlaşmanın yapısı, 48 milyon avroluk garantili sabit ücretten ve potansiyel olarak 5 milyon avroluk bonuslardan oluştuğu söyleniyor. Saibari şu anda Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Fas milli takımıyla birlikte yurt dışında bulunuyor, ancak menajerleri, kariyerini belirleyecek olan Allianz Arena transferini kolaylaştırmak için arka planda çalışıyor.
- AFP
PSV için rekor kıran bir transfer
Halihazırda masaya yatırılan yüksek rakamlara rağmen, Hollandalı kulüp müzakerelerden mümkün olan en yüksek değeri elde etmeye çalışıyor. PSV, sadece toplam transfer ücretine odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda transfer için nihai onayı vermeden önce kendi mali planlamasına uygun belirli ödeme koşulları ve takvimleri konusunda da ısrarcı davranıyor.
Transfer mevcut değerleme üzerinden tamamlanırsa, Saibari resmi olarak PSV tarihindeki en pahalı transfer olacak. Eredivisie'nin son şampiyonu, 25 yaşındaki oyuncunun kadroya kattığı muazzam değerin farkında ancak Münih'ten gelen teklifin finansal büyüklüğü göz önüne alındığında onu kaybetmeye razı görünüyor.
Mali strateji, resmi açıklamanın ertelenmesine neden oluyor
İlgili tüm taraflar, sözleşmenin 30 Haziran'dan sonra imzalanmasını hedefliyor. Bu zamanlama, PSV'ye yıllık mali raporlamaları konusunda belirli mali avantajlar sağlamak amacıyla stratejik olarak seçildi.
Ancak, bu idari gecikme süreci durdurmayacaktır. Her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için Saibari'nin bu tarihten önce sağlık kontrolünden geçebileceği anlaşılmaktadır. Anlaşmaya olan bağlılığını göstermek amacıyla Bayern'in, sağlık kontrolleri ile Temmuz ayında sözleşmenin resmi olarak yürürlüğe girmesi arasındaki ara dönemde sigorta risklerini üstlenmesi beklenmektedir.
- Getty Images Sport
Saibari'nin PSV'deki performansı
Saibari’nin beklenen ayrılışı, Avrupa futbolunun en verimli orta saha oyuncularından biri haline geldiği Eindhoven’daki son derece başarılı döneminin sonunu işaret edecek. Son iki sezondaki istatistikleri dikkat çekiciydi; özellikle 2025-26 sezonunda tüm turnuvalarda 39 maçta 19 gol ve 9 asist kaydetti.
Saibari, Eindhoven ile üç Eredivisie şampiyonluğu, iki KNVB Kupası ve üç Johan Cruyff Shield dahil olmak üzere sekiz kupa kazandı.