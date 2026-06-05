PSV, 'Kompany'nin gözdesi' için verilen mücadelede ciddi bir rakiple karşı karşıya kalacak

Portekizli oyuncu, Bayern'deki üçüncü yılında yine yedek rolünden öteye geçemese de, 29 lig maçında forma giydi ve sezon sonunda, bazı sakatlık sorunlarına rağmen altı gol ve üç asist kaydetti. Sözleşmesi uzatılmadı ve bu nedenle Guerreiro, üç yılın ardından Bayern'den ayrılıyor. Son zamanlarda kariyerinin sona erdiğine dair söylentiler bile dolaşıyordu.

Forvette her iki kanat pozisyonunda da oynayabilen Ibrahimovic de, yoğun maç programı nedeniyle kesinlikle süre almayı umut edebilir. Özellikle de PSV'den Ismael Saibari'nin daha çok orta saha için transfer edileceği ve Anthony Gordon'un sol kanat transferinin iptal edildiği düşünülürse.

Sky'a göre, şimdi karar verme sırası Ibrahimovic'te. 20 yaşındaki oyuncunun Münih'teki sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Sky'a göre, kendisine sözleşme uzatma teklifi yapılmış; eğer bunu reddederse, kulüp onu satacak.