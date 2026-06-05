Sky Sports'un haberine göre Bayern Münih, Arijon Ibrahimovic'i gelecek sezon da kadrosunda tutmak istiyor. Habere göre teknik direktör Vincent Kompany, Alman genç milli takım oyuncusunun gelişiminden oldukça memnun ve gelecek sezon onunla çalışmayı planlıyor. Belçikalı teknik adam, onu Raphael Guerreiro'nun kısa süre önce Münih'te üstlendiği rolde kullanmak istiyor. Ancak bu konuda oldukça fazla rakip var.
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PSV, 'Kompany'nin gözdesi' için verilen mücadelede ciddi bir rakiple karşı karşıya kalacak
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Portekizli oyuncu, Bayern'deki üçüncü yılında yine yedek rolünden öteye geçemese de, 29 lig maçında forma giydi ve sezon sonunda, bazı sakatlık sorunlarına rağmen altı gol ve üç asist kaydetti. Sözleşmesi uzatılmadı ve bu nedenle Guerreiro, üç yılın ardından Bayern'den ayrılıyor. Son zamanlarda kariyerinin sona erdiğine dair söylentiler bile dolaşıyordu.
Forvette her iki kanat pozisyonunda da oynayabilen Ibrahimovic de, yoğun maç programı nedeniyle kesinlikle süre almayı umut edebilir. Özellikle de PSV'den Ismael Saibari'nin daha çok orta saha için transfer edileceği ve Anthony Gordon'un sol kanat transferinin iptal edildiği düşünülürse.
Sky'a göre, şimdi karar verme sırası Ibrahimovic'te. 20 yaşındaki oyuncunun Münih'teki sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Sky'a göre, kendisine sözleşme uzatma teklifi yapılmış; eğer bunu reddederse, kulüp onu satacak.
Ibrahimovic'in Premier League, Bundesliga ve Eredivisie'den teklifler aldığı söyleniyor. Muhtemelen daha fazla süre alabileceği kulüplerden. Bundesliga'dan Hoffenheim ve Stuttgart'ın ilgilendiği belirtiliyor. tz'ye göre, Bayern bir satış durumunda geri alım opsiyonunu güvence altına almak istiyor. Yurtdışında Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham ve Crystal Palace'ın yanı sıra PSV de 20 yaşındaki oyuncu ile anılıyor.
Frosinone'ye yaptığı oldukça inişli çıkışlı kiralık transferin (23/24) ve Lazio'daki felaketle sonuçlanan döneminin (2025'te 19 dakika süre) ardından, Ibrahimovic geçen sezon 1. FC Heidenheim'da hemen ilk 11'de yerini aldı ve FCH'nin küme düşme mücadelesinde birkaç parlak noktadan biri oldu. Sezonu 34 lig maçında 2 gol ve 5 asistle tamamladı. Ancak asıl önemli olan, teknik direktör Frank Schmidt'ten aldığı süreydi (2.346 dakika).
"Benim için önceden kendimi gösterebilmek için bolca süre alabilmem önemliydi. Bunu başardım ve bu yüzden benim için çok iyi bir yıl olduğunu düşünüyorum," dedi Heidenheim'dan ayrıldıktan sonra.