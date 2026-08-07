PSG, Suzuki'den en iyi şekilde nasıl yararlanacağı konusunda kararsızlığını korurken, oyuncunun kendisinin çok net hedefleri var. Tuttosport'un haberine göre kaleci, kulübede oturmak yerine düzenli olarak A takım futbolu oynamakta kesinlikle ısrar ediyor.

Parma'da tüm kulvarlarda 22 maça çıktığı tam bir sezonu geride bırakan Suzuki, yedek rolünü kabul etmeyi reddediyor. Bu tavır, şu anda ona ilk 11'de bir yer garanti edemeyen PSG üzerinde baskı yaratıyor. İtalyan medyası, Japon milli oyuncu için Parc des Princes'te iki olası yolu ortaya koyuyor. PSG ya Suzuki'yi Matvei Safonov'un yedeği olarak kadroda tutabilir ya da onu hemen bir sezonluğuna kiralık olarak gönderebilir.