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PSG, Zion Suzuki transferinde komplikasyonla karşı karşıya: Japon kaleci ilk 11 garantisi istiyor
PSG, Suzuki transferi için girişimlerini ilerletiyor
PSG, yaz transfer dönemindeki hareketliliğine hız verirken Parma kalecisi Suzuki'nin transferini bitirmeye yaklaşıyor. Fransa şampiyonu, perşembe günü Monaco orta saha oyuncusu Maghnes Akliouche'un resmî olarak 50 milyon euroya kadroya katılmasının ardından seçeneklerini güçlendirmek istiyor.
L'Équipe ve Corriere dello Sport'un haberine göre, 23 yaşındaki Japon milli oyuncu için anlaşma önümüzdeki 48 saat içinde sonuçlandırılabilir. Ancak Suzuki'nin gelecekteki rolüne ilişkin talepleri, Paris ekibinin yönetimi için şimdiden baş ağrısı yaratıyor.
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Japon kaleci, garanti forma süresi talep ediyor
PSG, Suzuki'den en iyi şekilde nasıl yararlanacağı konusunda kararsızlığını korurken, oyuncunun kendisinin çok net hedefleri var. Tuttosport'un haberine göre kaleci, kulübede oturmak yerine düzenli olarak A takım futbolu oynamakta kesinlikle ısrar ediyor.
Parma'da tüm kulvarlarda 22 maça çıktığı tam bir sezonu geride bırakan Suzuki, yedek rolünü kabul etmeyi reddediyor. Bu tavır, şu anda ona ilk 11'de bir yer garanti edemeyen PSG üzerinde baskı yaratıyor. İtalyan medyası, Japon milli oyuncu için Parc des Princes'te iki olası yolu ortaya koyuyor. PSG ya Suzuki'yi Matvei Safonov'un yedeği olarak kadroda tutabilir ya da onu hemen bir sezonluğuna kiralık olarak gönderebilir.
Kaleci belirsizliği sürerken daha yüksek teklif bekleniyor
PSG, açılış teklifi olan 28 milyon euro artı 5 milyon euro bonusun reddedilmesinin ardından daha iyi bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Japonya adına 28 maça çıkan Suzuki'nin, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.
Devam eden takip, başkent kulübü için hassas bir dönemde geliyor. Lucas Chevalier'nin geleceğiyle ilgili soru işaretleri sürerken, bu durum PSG'nin kaledeki uzun vadeli stratejisini daha da karmaşık hale getiriyor. Akliouche'a zaten büyük yatırım yapan Paris kulübü yönetimi, Parma ile görüşmeleri sonuçlandırmadan önce kaleci hiyerarşisini netleştirmek için hızlı hareket etmek zorunda.
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Hassas transfer görüşmelerinde sonraki adımlar
PSG'nin, Parma ile anlaşmayı sonuçlandırmak için revize edilmiş teklifini önümüzdeki saatlerde sunması bekleniyor. Ancak Suzuki'yi önerdikleri yolu kabul etmeye ikna etmek kritik bir engel olmaya devam ediyor. PSG, Suzuki'ye ilk 11'de bir rol vermemeyi tercih ederse, gelecek sezon için kiralık bir transfer tüm tarafları memnun edebilir. Aksi takdirde Japon yıldız, Fransa'nın başkentine transferini yeniden değerlendirebilir. Paris ekibinin yönetimi, haftanın ikinci büyük transferini tamamlama hedefiyle Suzuki'nin net talepleri ile mevcut kaleci planları arasında şimdi bir denge kurmak zorunda.
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