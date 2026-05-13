PSG yine başardı! Luis Enrique'nin takımı, ezeli rakibi Lens'i mağlup ederek bir Ligue 1 şampiyonluğu daha kazandı

Yurtiçi sezonun son engeli olacağına dair umutlar uyandıran bu yüksek riskli mücadelede PSG, Fransa’da neden hâlâ en üst düzey takım olduğunu kanıtladı. Ertelenen 29. hafta maçında, şampiyonluğa çok yakın olan PSG, ikinci sıradaki Lens ile karşı karşıya geldi. Konuk takım, galibiyetle şampiyonluk yarışını matematiksel olarak bitirebileceğini biliyordu. Lens, beklentileri boşa çıkarmadı ve profesyonel bir oyunla 2-0 galip gelerek Parc des Princes'teki kupa vitrinine bir kupa daha ekledi.

Maçın ilk golünü Khvicha Kvaratskhelia attı ve ev sahibi taraftarları susturarak bir kez daha Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olduğunu kanıtladı. Lens, şampiyonluk yarışını son güne kadar canlı tutmak için beraberlik golü peşinde koşarken, PSG'nin savunması sağlam durdu. Matvey Safonov, kale arasında önemli bir rol oynadı ve ev sahibi takımı uzak tutmak için dört dünya klasında kurtarış yaptı. Zafer, uzatma dakikalarında genç yıldız Ibrahim Mbaye'nin fileleri havalandırmasıyla kesinleşti ve PSG, muhteşem bir finalle şampiyonluğunu ilan etti.