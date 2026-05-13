AFP
Çeviri:
PSG yine başardı! Luis Enrique'nin takımı, ezeli rakibi Lens'i mağlup ederek bir Ligue 1 şampiyonluğu daha kazandı
Stade Bollaert-Delelis'te yine şampiyon
Yurtiçi sezonun son engeli olacağına dair umutlar uyandıran bu yüksek riskli mücadelede PSG, Fransa’da neden hâlâ en üst düzey takım olduğunu kanıtladı. Ertelenen 29. hafta maçında, şampiyonluğa çok yakın olan PSG, ikinci sıradaki Lens ile karşı karşıya geldi. Konuk takım, galibiyetle şampiyonluk yarışını matematiksel olarak bitirebileceğini biliyordu. Lens, beklentileri boşa çıkarmadı ve profesyonel bir oyunla 2-0 galip gelerek Parc des Princes'teki kupa vitrinine bir kupa daha ekledi.
Maçın ilk golünü Khvicha Kvaratskhelia attı ve ev sahibi taraftarları susturarak bir kez daha Avrupa'nın en iyi forvetlerinden biri olduğunu kanıtladı. Lens, şampiyonluk yarışını son güne kadar canlı tutmak için beraberlik golü peşinde koşarken, PSG'nin savunması sağlam durdu. Matvey Safonov, kale arasında önemli bir rol oynadı ve ev sahibi takımı uzak tutmak için dört dünya klasında kurtarış yaptı. Zafer, uzatma dakikalarında genç yıldız Ibrahim Mbaye'nin fileleri havalandırmasıyla kesinleşti ve PSG, muhteşem bir finalle şampiyonluğunu ilan etti.
Yurtiçinde tarihi bir hakimiyet dönemi
Bu son zafer, sıradan bir kupa olmanın ötesinde; kulüp için tarihi bir dönüm noktasıdır. Beşinci üst üste Ligue 1 şampiyonluğunu garantileyen PSG, 2012 ile 2016 yılları arasında kırdığı dört üst üste şampiyonluk rekorunu da geride bıraktı. Bu başarı, Ağustos 2011'de kulübü devralan Qatar Sports Investments (QSI) yönetimindeki projenin azimli yapısının bir kanıtıdır. QSI, kulübü devraldığından bu yana geçen 15 sezonda 12 lig şampiyonluğu elde etmiştir.
Üstünlüğünün büyüklüğü rekor kitaplarına da yansımıştır. PSG, şu anda toplamda 14 Fransa birinci lig şampiyonluğuna sahiptir ve tarihi rakibi Saint-Etienne'den dört şampiyonluk farkla öndedir. Katarlıların devralmasından bu yana, sadece üç kulüp Paris ekibinin hakimiyetini kırmayı başarmıştır: 2012'de Olivier Giroud'un Montpellier'i, 2017'de Kylian Mbappe'nin Monaco'su ve 2021'de Lille. Mevcut beş yıllık galibiyet serisi, PSG ile takipçileri arasındaki farkın hiç bu kadar büyük olmadığını gösteriyor.
Enrique için ikili hayaller hâlâ devam ediyor
Lig şampiyonluğunu garantiledikten sonra Enrique, artık tüm dikkatini sezonun tarihi bir şekilde sona ermesine verebilir. Lens, 22 Mayıs’ta Nice ile oynayacağı Fransa Kupası finali maçına odaklanmak zorundayken, PSG ise en büyük ödüle göz dikmiş durumda. Yeni şampiyon olan takım, 30 Mayıs’ta Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
Ligue 1'de son durum
Şampiyonluk yarışı resmi olarak sona ermiş olsa da, ligde hâlâ mücadele edilecek pek çok konu var. PSG ve Lens, sırasıyla 76 ve 67 puanla gelecek sezon yenilenmiş Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmayı garantiledi. Üçüncü ve dördüncü sıralar için verilen mücadele, takipçilerin ana odak noktası olmaya devam ediyor; sezonun sonuna yaklaşırken Lille 61 puanla üçüncü sırada yer alırken, onu 60 puanla dördüncü sıradaki Lyon ve 59 puanla beşinci sıradaki Rennes yakından takip ediyor.