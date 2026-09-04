Belga
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PSG yıldızlığından Serie B'ye mi? Colin Dagba, Belçika'dan ayrılığının ardından sürpriz yeni yuvasını buldu
Savunmacı, İtalya transferini tamamladı
Serie B ekibi Carrarese, Dagba'yı 1 Temmuz'da Belçika ekibi Beerschot'tan ayrılmasının ardından bonservissiz olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 27 yaşındaki sağ bek, belirli performans hedeflerinin karşılanması halinde otomatik uzatma opsiyonu da içeren ve 30 Haziran 2028'e kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşmeye İtalyan kulübüyle imza attı. Bu transfer, eski Fransa 21 Yaş Altı milli oyuncusu için İtalyan futbolunda yeniden ivme kazanmayı hedeflediği yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.
- Panoramic by PsnewZ
Kulüp, savunma özelliklerini övdü
Resmî bir açıklamada, Carrarese anlaşmayı doğrularken eski PSG savunmacısının çok yönlülüğünü ve teknik kalitesini övdü: "1998 doğumlu Fransız sağ bek, etkileyici hücum yeteneği, hızı ve hücum oyunundaki becerisiyle dikkat çekiyor."
Kulüp, bek oyuncusunun güçlü yönlerinin yalnızca ileri bölgelerle sınırlı olmadığını da belirterek şunu ekledi: "Aynı zamanda savunmada, özellikle markajda, sürekli dikkatli ve istikrarlıdır."
Paris'teki madalyalarla dolu kariyer
Dagba, PSG formasıyla tüm kulvarlarda A takım düzeyinde 77 maça çıktı ve Fransa'nın başkentindeki dönemi boyunca Şampiyonlar Ligi'nde yedi kez forma giydi. Parc des Princes'teki kariyerinde Strasbourg ve Auxerre'daki kiralık dönemlerinden önce üç Ligue 1 şampiyonluğu, iki Coupe de France zaferi ve iki Trophee des Champions kupası kazandı. Gelişi, Gabriele Cioffi'nin takımının savunma hattını güçlendirmek için üst düzey Avrupa futbolundan büyük bir deneyim birikimi sağlıyor.
- Panoramic by PsnewZ
Empoli sınavı Carrarese'yi bekliyor
Carrarese, Serie B puan tablosunda şu anda 14. sırada yer alıyor ve ligin ilk iki maçında yalnızca bir puan topladı. Dagba, yeni takımının 5 Eylül'de üçüncü hafta maçında Empoli'yi ağırlamasıyla birlikte anında ilk maçına çıkabilir. Hafta sonundaki iç saha karşılaşması, istikrar yakalamak ve bu sezon ligde çok ihtiyaç duyulan ilk galibiyeti almak adına kritik bir fırsat niteliği taşıyor.
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