Dagba, PSG formasıyla tüm kulvarlarda A takım düzeyinde 77 maça çıktı ve Fransa'nın başkentindeki dönemi boyunca Şampiyonlar Ligi'nde yedi kez forma giydi. Parc des Princes'teki kariyerinde Strasbourg ve Auxerre'daki kiralık dönemlerinden önce üç Ligue 1 şampiyonluğu, iki Coupe de France zaferi ve iki Trophee des Champions kupası kazandı. Gelişi, Gabriele Cioffi'nin takımının savunma hattını güçlendirmek için üst düzey Avrupa futbolundan büyük bir deneyim birikimi sağlıyor.