Ruiz, mevcut sözleşmesinin son yılına girmeye hazır gibi görünüyordu ve bu durum Avrupa’nın en büyük kulüplerinden bazılarının dikkatini çekmişti. Ancak Fransız medya kuruluşu RMC Sport’a göre, PSG, 2022 yılında Napoli’den 22,5 milyon avro bedelle transfer ettiği orta saha oyuncusunun geleceğini güvence altına aldı.

Gazeteci Fabrice Hawkins, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ruiz'in 12 ay daha uzatma opsiyonlu bir yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.