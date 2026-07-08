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PSG yıldızı, Real Madrid’in ilgisini geri çevirerek sözleşmesini uzattı
Orta saha oyuncusu, Paris Saint-Germain’de uzun vadeli bir gelecek garantiledi
Ruiz, mevcut sözleşmesinin son yılına girmeye hazır gibi görünüyordu ve bu durum Avrupa’nın en büyük kulüplerinden bazılarının dikkatini çekmişti. Ancak Fransız medya kuruluşu RMC Sport’a göre, PSG, 2022 yılında Napoli’den 22,5 milyon avro bedelle transfer ettiği orta saha oyuncusunun geleceğini güvence altına aldı.
Gazeteci Fabrice Hawkins, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ruiz'in 12 ay daha uzatma opsiyonlu bir yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.
- Getty Images
Avrupa’nın dev kulüpleri, tecrübeli oyuncuyu kaçırdı
Bu sözleşme uzatmasından önce, resmi bir açıklamanın yapılmaması yoğun spekülasyonlara yol açmıştı. İspanyol basını, Real Madrid’in Ruiz’i Toni Kroos’un ayrılmasının ardından oluşan boşluğu doldurmak için yaratıcı bir çözüm olarak gördüğünü, Bayern Münih’in ise 40 milyon avronun altında bir transfer için hazırlık yaptığını geniş yer vererek haber yapmıştı. Her iki kulüp de, PSG ile iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve dört ulusal lig şampiyonluğu kazanan bu oyuncunun yadsınamaz başarısını takdir etmişti.
Mükemmel bir sezon, Luis Enrique’nin kadrosundaki yerini sağlamlaştırdı
30 yaşındaki oyuncu, Luis Enrique’nin taktiksel düzeninde gerçekten vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Yalnızca geçen sezon, Ruiz tüm turnuvalarda toplam 34 maça çıktı; bunların 20’si Ligue 1’de, 9’u ise takımın zaferle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi kampanyası sırasında gerçekleşti.
FIFA Kıtalararası Kupası ve UEFA Süper Kupası’nın da yer aldığı yoğun bir programda, 2.122 dakika sahada kalarak 2 gol ve 5 asist kaydetti. İspanya milli takımıyla kazandığı Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi şampiyonlukları da dahil olmak üzere bu kadar zengin bir şampiyonluk tecrübesine sahip bir oyuncuyu kadroda tutmak, Paris Saint-Germain’in hem ulusal hem de kıtasal alanda sürdürülebilir bir hakimiyet kurma yolunda kendini kanıtlamış şampiyonlardan oluşan çekirdek kadrosunu korumasını sağlıyor.
- AFP
Ruiz ve PSG için bundan sonra ne olacak?
Ruiz şu anda tüm dikkatini Dünya Kupası’ndaki milli takım görevine vermiş durumda ve çeyrek finalde Belçika ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Turnuvada şu ana kadar beş maça çıkan ve ülkesinin son 16 turunda Portekiz’i 1-0 mağlup etmesine katkıda bulunan orta saha oyuncusu, İspanya’nın dünya şampiyonluğu yolundaki mücadelesini tamamladıktan sonra kulüp görevine geri dönecek.
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