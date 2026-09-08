Getty Images Sport
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PSG yıldızı Ousmane Dembele'den iddialı Ballon d'Or çıkışı: İlk üçte Lamine Yamal'a yer vermedi
Dembele, Altın Top için PSG'nin üstünlüğünü destekliyor
Oyunun en büyük bireysel ödüllerinin geleceğine ilişkin dikkat çekici bir değerlendirmede bulunan Dembele, Ballon d'Or için yaklaşan yarışın herkesin kazanabileceği açık bir mücadele olduğu fikrini reddetti. Büyük uluslararası turnuvalarla geçen bir yazın ardından birçok yorumcu çeşitli adaylara işaret ederken, Dembele Fransız başkentindeki kendi soyunma odasının ötesine bakmıyor.
Dembele, 2025'te dünya futbolundaki o bireysel ödülün sahibi oldu. Bir sonraki kazananın kimliği hakkında France Football'a konuşan Fransız milli futbolcu, duruşunda son derece netti. Dembele, "Bu kupayla ilgili bir şüphe olduğunu düşünmüyorum. Bence Paris Saint-Germainli bir oyuncunun elinde kalacak" dedi,
- Getty Images Sport
Gençleri ve kendini kanıtlamış yıldızları görmezden gelmek
Belki de en şaşırtıcı olan, Dembele'nin Barcelona'daki meteorit yükselişine ve İspanya'nın son dönemdeki başarısındaki kritik rolüne rağmen genç yıldız Yamal'ı doğrudan ilk üçüne almamasıydı. Genç oyuncunun yeteneğini kabul etse de sıralamada başkalarını onun önüne koydu.
Kendisinden favorilerine dair net bir liste vermesi istendiğinde, PSG kanat oyuncusu kıtanın en üst liglerine yayılan isimlerden oluşan bir karışım sundu. Dembele mantığını şu sözlerle açıkladı: "Benim ilk 3'üm mü? Hepsi karışık: Kvara (Khvicha Kvaratskhelia), Harry Kane, çok ama çok iyi bir sezon geçirdi, bir de bence Kylian Mbappe. Ben mi? Ah hayır, kendimi asla böyle şeylerin içine koymam. Kendime asla oy vermem."
Parc des Princes'in isimsiz kahramanlarını öne çıkarıyor
Ballon d'Or çoğu zaman golcüler ve gösterişli hücum oyuncularını öne çıkarsa da, Fransız isim dikkatleri çoğu zaman gözden kaçan takım arkadaşlarının istikrarına çekti. Özellikle PSG'nin Avrupa'nın güçlü ekiplerinden biri olarak konumunu korumasına yardımcı olan oturmuş yıldızlardan söz etti ve seçmenlerin sadece özet görüntülere değil, Luis Enrique'nin takımının taktiksel temellerine de yakından bakması gerektiğini söyledi.
Kanat oyuncusu, geniş spor basını tarafından göz ardı edildiğini düşündüğü birkaç oyuncunun adını da verdi. Şöyle dedi: "Bundan sonra hâlâ çok sayıda isim var. Michael Olise de bunun içinde olabilir çünkü inanılmaz bir sezon geçirdi. Bundesliga'nın en iyi oyuncusuydu. Lamine Yamal da. Fabian Ruiz, [Willian] Pacho... O ismi unutuyoruz, Pacho'yu. Umarım bu yıl onu unutmayız, çünkü bunu hak ediyor."
- Getty Images Sport
70. yıl dönümü için Londra çağrısı
Futbol dünyası tarihi bir kutlamaya hazırlanırken kupa yarışı da zirve noktasına ulaşıyor. Prestijli ödül töreninin 70. edisyonu, etkinliğin ilk kez İngiltere'nin başkentinde düzenleneceği 26 Ekim'de Londra'da gerçekleştirilecek. Bu mekân seçimi, ödül France Football çatısı altında küresel etkisini genişletmeyi sürdürürken ilk kazanan Sir Stanley Matthews'a bir saygı duruşu niteliği taşıyor.
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