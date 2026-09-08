Oyunun en büyük bireysel ödüllerinin geleceğine ilişkin dikkat çekici bir değerlendirmede bulunan Dembele, Ballon d'Or için yaklaşan yarışın herkesin kazanabileceği açık bir mücadele olduğu fikrini reddetti. Büyük uluslararası turnuvalarla geçen bir yazın ardından birçok yorumcu çeşitli adaylara işaret ederken, Dembele Fransız başkentindeki kendi soyunma odasının ötesine bakmıyor.

Dembele, 2025'te dünya futbolundaki o bireysel ödülün sahibi oldu. Bir sonraki kazananın kimliği hakkında France Football'a konuşan Fransız milli futbolcu, duruşunda son derece netti. Dembele, "Bu kupayla ilgili bir şüphe olduğunu düşünmüyorum. Bence Paris Saint-Germainli bir oyuncunun elinde kalacak" dedi,