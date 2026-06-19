Dava, Şubat 2023’te genç bir kadının, Boulogne-Billancourt’taki oyuncunun evinde maruz kaldığı cinsel saldırıyı ihbar etmesiyle başladı. Üç yıl süren kapsamlı bir adli soruşturmanın ardından, savcılık, temyiz mahkemesi tarafından nihai adli sevk kararı onaylanmadan önce resmi olarak duruşma talebinde bulundu. Hauts-de-Seine’deki adli makamlar, soruşturmanın 27 yaşındaki sanık aleyhine doğrudan tam bir ceza davasına geçilebilmesi için yeterli delil sağladığına karar verdi.

Hakimi, sosyal medyada bu haberle ilgili görüşlerini paylaşarak şöyle dedi: “Mahkeme bana gözlerimin içine bakarak şöyle dedi: ‘Eğer ünlü olmasaydın, bu dava asla açılmazdı.’ Yıllarca sessiz kalmayı tercih ettim. Onurlu davranmanın, sabırlı olmanın ve adalet sistemine güvenmenin doğru kararların alınmasını sağlayacağını düşündüm.”