Aslında maç, iki takımın da önemli pozisyonlar bulduğu, ilk yarısı tam bir eşitlikle sona eren ve gollerin tamamının ikinci yarıda 10 dakikalık bölüm içinde geldiği oldukça dengeli bir karşılaşmaydı. Önce Ferran Torres, Doué'nin asistiyle kilidi açtı, ardından Gomes Gouiri'nin asistinde eşitliği sağladı ve son olarak kaptan Marquinhos'un dokunuşu Paris ekibini yeniden öne geçirdi. Eski Juventuslu Weah'nın ikinci sarı kartı görmesi ve buna bağlı olarak kırmızı kartla oyun dışında kalması, fiilen üç puanı Paris ekibine teslim etti. Paris ekibi, OM'nin son 10 yılda yalnızca bir kez kazandığı bu derbide bir kez daha galip geldi.