Marsilya, içine düştüğü sonsuz krizden bir türlü çıkamıyor ve Le Classique’te PSG karşısında alınan sonuç, Fransa derbisinde Paris ekibinin üstünlüğünü bir kez daha tescilledi. Luis Henrique’in takımı da lige çok iyi başlamadı, ancak Velodrome’da Bruno Genesio yönetimindeki ve büyük sıkıntı yaşayan takımı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
PSG yeniden ayağa kalktı! Le Classique’i 2-1 kazandı ve Marsilya’yı sondan ikinci sırada bıraktı. Weah kırmızı kart gördü, tribündeki yöneticiler protesto edildi
MAÇ
Aslında maç, iki takımın da önemli pozisyonlar bulduğu, ilk yarısı tam bir eşitlikle sona eren ve gollerin tamamının ikinci yarıda 10 dakikalık bölüm içinde geldiği oldukça dengeli bir karşılaşmaydı. Önce Ferran Torres, Doué'nin asistiyle kilidi açtı, ardından Gomes Gouiri'nin asistinde eşitliği sağladı ve son olarak kaptan Marquinhos'un dokunuşu Paris ekibini yeniden öne geçirdi. Eski Juventuslu Weah'nın ikinci sarı kartı görmesi ve buna bağlı olarak kırmızı kartla oyun dışında kalması, fiilen üç puanı Paris ekibine teslim etti. Paris ekibi, OM'nin son 10 yılda yalnızca bir kez kazandığı bu derbide bir kez daha galip geldi.
“Kibar” itiraz
Sezona sadece tek galibiyetle başlayıp ardından üst üste 4 yenilgi alan Marsilya, bugün topladığı yalnızca 3 puanla ligde Le Havre'ın hemen önünde sondan ikinci sıraya demir atmış durumda.
Marsilyalı taraftarların protesto atmosferi de kaçınılmazdı; bu tepki takımdan çok, yaz boyunca ve kulübün ekonomik açıdan son derece kritik bir döneminde göreve gelen yeni yönetime yönelikti.
Karşılaşma sırasında tribünden pankartlar açılıp tezahüratlar yükselirken, final düdüğüyle birlikte sahadaki oyuncular da ıslıklardan nasibini aldı.
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