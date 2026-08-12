PSG'ye karşı UEFA Süper Kupa finalinde gol atan Aston Villa'nın 17 yaşındaki oyuncusu Brian Djomeni Madjo kimdir

Brian Djomeni Madjo kimdir; Aston Villa formasıyla Avrupa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain'e karşı (A takımda resmi maçlardaki ilk maçında) büyük bir başrol oynadı?





Brian Djomeni Madjo, Aston Villa'nın geleceğe yönelik yatırım yapmaya karar verdiği genç yeteneklerden biri. 12 Ocak 2009'da Enfield'da doğan forvet, Kamerun kökenli ve futbol eğitiminin önemli bölümünü Lüksemburg'da aldı; burada ilk adımlarını Marisca Mersch ve RU Luxembourg'ta attı.





2023'te Metz'e transfer oldu; burada altyapı sürecini tamamladıktan sonra 17 Ağustos 2025'te Ligue 1'de Strasbourg'a karşı A takım formasıyla ilk maçına çıktı. Birkaç ay sonra ilk profesyonel sözleşmesi geldi.





Yeteneği Aston Villa'yı ikna etti ve kulüp 12 Ocak 2026'da onu 12 milyon euroya kadrosuna kattı. Güçlü bir santrfor olan ve iyi bir tekniğe sahip Madjo, özellikleri bakımından Romelu Lukaku'ya benzetildi.



