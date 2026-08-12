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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

PSG'ye karşı UEFA Süper Kupa finalinde gol atan Aston Villa'nın 17 yaşındaki oyuncusu Brian Djomeni Madjo kimdir

B. Madjo
Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Süper Kupa

Villans'ın çok genç santrforunun profili

Brian Djomeni Madjo kimdir; Aston Villa formasıyla Avrupa Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain'e karşı (A takımda resmi maçlardaki ilk maçında) büyük bir başrol oynadı?


Brian Djomeni Madjo, Aston Villa'nın geleceğe yönelik yatırım yapmaya karar verdiği genç yeteneklerden biri. 12 Ocak 2009'da Enfield'da doğan forvet, Kamerun kökenli ve futbol eğitiminin önemli bölümünü Lüksemburg'da aldı; burada ilk adımlarını Marisca Mersch ve RU Luxembourg'ta attı.


2023'te Metz'e transfer oldu; burada altyapı sürecini tamamladıktan sonra 17 Ağustos 2025'te Ligue 1'de Strasbourg'a karşı A takım formasıyla ilk maçına çıktı. Birkaç ay sonra ilk profesyonel sözleşmesi geldi.


Yeteneği Aston Villa'yı ikna etti ve kulüp 12 Ocak 2026'da onu 12 milyon euroya kadrosuna kattı. Güçlü bir santrfor olan ve iyi bir tekniğe sahip Madjo, özellikleri bakımından Romelu Lukaku'ya benzetildi.


  • İtalya Milli Takımı

    Uluslararası düzeyde zaten dikkat çeken bir isim olan oyuncu, Mart 2025’te Lüksemburg A Milli Takımı ile ilk maçına çıktıktan sonra aynı yılın eylül ayında İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takımı’ndan gelen davete cevap vermeyi seçti. Şimdi ise Aston Villa formasıyla İngiliz futbolunda gelişimini sürdürmeye hazır.

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  • En genç gollü ilk maç debutu

    Madjo, Paris Saint-Germain’in Aston Villa’yı 2-1 mağlup ederek kazandığı Süper Kupa finalinde ilk yarının son anlarında Villans’ın o andaki 1-1’lik golünü atarak, Avrupa finalinde oynayan en genç oyuncu ve Avrupa finalinde gol atan en genç oyuncu oldu.

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